Michelin Việt Nam 2026: Cột mốc 100 năm liệu có đập tan được sự an toàn đến tẻ nhạt của mùa giải trước?

Nếu năm ngoái bạn từng thở dài vì danh sách Michelin Việt Nam quá an toàn và không có gì bất ngờ, thì 17:00 chiều nay ngày 4/6, mọi thứ có thể sẽ bị lật ngược. Lễ công bố Michelin 2026 đang đếm ngược những giờ phút cuối cùng, mang theo kỳ vọng cực lớn về một màn lột xác bùng nổ, đập tan định kiến từ mùa giải trước.

Năm ngoái nhạt nhòa, năm nay bắt buộc phải "bạo"

Không thể phủ nhận rằng mùa Michelin Guide Việt Nam 2025 đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng yêu ẩm thực. Dù vẫn ghi nhận những nỗ lực phát triển của ngành F&B trong nước, danh sách được công bố khi đó bị không ít thực khách nhận xét là thiếu những điểm nhấn đủ mạnh để tạo nên sự bùng nổ.

Nhiều cái tên quen thuộc tiếp tục giữ vững vị trí, trong khi số lượng tân binh gây bất ngờ không quá nhiều. Kết quả là mùa giải năm ngoái được đánh giá là khá "an toàn", thậm chí khiến một bộ phận người theo dõi cảm thấy hụt hẫng khi thiếu vắng những câu chuyện đủ sức khuấy động giới ẩm thực.

Chính điều đó khiến kỳ vọng dành cho Michelin Guide Việt Nam 2026 tăng cao hơn bao giờ hết. Khi đồng hồ đếm ngược đến giờ công bố, câu hỏi được quan tâm nhất lúc này không còn là ai tiếp tục giữ sao, mà là liệu sẽ xuất hiện những cái tên mới đủ sức tạo nên bước ngoặt cho bản đồ ẩm thực Việt Nam.

Liệu sẽ có những nhà hàng lần đầu được xướng tên? Có cơ sở nào bất ngờ thăng hạng? Và liệu những gương mặt quen thuộc có tiếp tục giữ vững vị thế trước cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt?

Cột mốc lịch sử 100 năm: Không có chỗ cho sự qua loa

Sức hút của sự kiện năm nay còn đến từ ý nghĩa đặc biệt của năm 2026 đối với Michelin. Đây là năm đánh dấu tròn một thế kỷ kể từ khi hệ thống Sao Michelin chính thức ra đời vào năm 1926, trở thành thước đo danh giá bậc nhất của ngành ẩm thực toàn cầu.

Một cột mốc mang tính biểu tượng như vậy đương nhiên khiến mọi kỳ vọng được đẩy lên cao hơn. Không chỉ đơn thuần là một buổi công bố danh sách thường niên, lễ trao giải năm nay còn được xem như dịp để Michelin nhìn lại hành trình 100 năm định hình các tiêu chuẩn ẩm thực quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới. Sau ba năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Michelin Guide đã góp phần đưa nhiều nhà hàng, đầu bếp và mô hình ẩm thực bản địa tiếp cận gần hơn với thực khách quốc tế.

Lễ công bố diễn ra tại Hà Nội chiều nay vì thế không chỉ là câu chuyện của các ngôi sao Michelin, mà còn là dịp để nhìn lại sự chuyển mình của ngành ẩm thực Việt Nam tại ba thành phố được Michelin đánh giá gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Dàn "trùm cuối" đổ bộ và những ẩn số khó đoán

Trước thời điểm công bố chính thức, sức nóng của sự kiện tiếp tục được đẩy lên khi Michelin xác nhận sự tham dự của nhiều đầu bếp và chuyên gia ẩm thực quốc tế.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của đầu bếp 3 sao Michelin Stefan Stiller – một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn trong giới fine dining châu Á. Bên cạnh đó là nhiều đầu bếp, chuyên gia và đại diện ngành ẩm thực đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Sự hiện diện của các tên tuổi hàng đầu thế giới khiến không ít người đặt câu hỏi liệu tiêu chuẩn đánh giá năm nay có trở nên khắt khe hơn hay không. Khi ngành F&B Việt Nam ngày càng phát triển với tốc độ nhanh, áp lực duy trì chất lượng cũng đồng thời tăng lên đối với mọi nhà hàng đang theo đuổi các chuẩn mực quốc tế.

Đà Nẵng có thể trở thành ẩn số lớn nhất của mùa giải năm nay?

Trong khi Hà Nội và TP.HCM luôn được xem là hai trung tâm lớn của cuộc đua Michelin tại Việt Nam, Đà Nẵng lại đang nổi lên như một biến số đầy thú vị. Ba năm qua, thành phố biển này liên tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành ẩm thực. Không chỉ có các nhà hàng cao cấp, Đà Nẵng còn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sáng tạo theo phong cách omakase, tasting menu hay các nhà hàng tập trung khai thác nguyên liệu miền Trung bằng tư duy hiện đại.

Chính sự chuyển động đó khiến nhiều người tin rằng Đà Nẵng hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trong mùa công bố năm nay. Nếu một tân binh đến từ thành phố biển bất ngờ xuất hiện trong danh sách sao Michelin hoặc Bib Gourmand, đây hoàn toàn có thể trở thành một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất sau đêm công bố.

Sau mùa giải 2025, sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ mang đến cái nhìn cập nhật về sự phát triển của ngành ẩm thực Việt Nam. Bên cạnh những nhà hàng đã khẳng định được vị thế, giới quan sát cũng quan tâm đến khả năng xuất hiện của các gương mặt mới trong danh sách được Michelin Guide vinh danh.