Di tích nổi tiếng ở Hà Nội tổ chức hoạt động đúng mùa thi: Mở cửa cho toàn dân, liên quan tới 1 loại quả

Đây là di tích gì, hoạt động gì và tại sao lại liên quan tới 1 loại quả?

Giữa những ngày đầu tháng 6, khi nhiều học sinh bước vào chặng nước rút của mùa thi, Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở thành điểm đến được chú ý với một hoạt động mới lạ nhưng giàu ý nghĩa. Sự kiện lần này bắt đầu từ những trái xoài chín trong khuôn viên di tích.

Theo thông tin từ Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Lễ hội Xoài Đăng khoa Văn Miếu – Quốc Tử Giám 2026 diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6 tại khu vực Vườn bia Tiến sĩ. Những trái xoài chín sẽ được hái xuống, dâng lễ các bậc Tiên Thánh, Tiên Hiền, sau đó trao tặng sĩ tử như lời chúc học hành tấn tới, thi cử hanh thông và đạt kết quả như ý.

Ảnh Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những trái xoài “đăng khoa” giữa mùa thi

Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ lâu không chỉ là di tích nổi tiếng của Hà Nội mà còn là nơi nhiều học sinh, phụ huynh tìm đến trước các kỳ thi quan trọng. Bởi vậy, việc một loại quả quen thuộc trong khuôn viên di tích được gắn với hai chữ “đăng khoa” đã tạo nên điểm nhấn riêng cho sự kiện.

“Đăng khoa” gợi nhắc việc thi đỗ trong khoa cử xưa. Tại lễ hội, trái xoài được trao như món quà tinh thần, chuyển tải lời chúc may mắn tới những học sinh đang nỗ lực cho hành trình học tập.

Với du khách, hoạt động này mở ra cách trải nghiệm khác về Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Bên cạnh ngắm kiến trúc cổ kính, tìm hiểu lịch sử giáo dục hay dạo bước trong khuôn viên xanh mát, khách tham quan có dịp chứng kiến sự kết nối giữa cảnh quan tự nhiên của di tích với câu chuyện hiếu học trong đời sống hôm nay.

Hiện trang chính thức của di tích chưa công bố khung giờ cụ thể trao xoài, số lượng quà tặng hay việc người tham dự có cần đăng ký trước hay không. Thông báo nêu đối tượng nhận xoài là các sĩ tử. Vì vậy, du khách và gia đình muốn tham gia nên theo dõi cập nhật mới nhất từ Văn Miếu – Quốc Tử Giám trước khi đến.

Ảnh Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nơi trao lời chúc lưu danh hơn 1.300 vị đỗ đại khoa

Điểm đặc biệt của lễ hội còn nằm ở địa điểm tổ chức: Vườn bia Tiến sĩ. Theo Cục Di sản văn hóa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám hiện lưu giữ 82 bia Tiến sĩ, ghi danh những người đỗ đại khoa qua các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1779, với tổng cộng 1.305 vị được lưu danh.

Hệ thống bia Tiến sĩ là giá trị nổi bật của di tích, phản ánh truyền thống coi trọng việc học và tôn vinh hiền tài của dân tộc; đồng thời đã được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới.

Bởi vậy, hình ảnh sĩ tử nhận trái xoài “đăng khoa” giữa không gian lưu danh những người đỗ đạt trong lịch sử mang ý nghĩa biểu tượng rõ nét. Món quà nhỏ không thay thế cho sự chuẩn bị của mỗi học sinh, nhưng có thể trở thành một kỷ niệm đẹp, một lời động viên trước kỳ thi quan trọng.

Sau khi trải nghiệm lễ hội, du khách có thể tiếp tục khám phá Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, khu Đại Thành và khu Thái Học. Chuyến đi vì thế còn là dịp hiểu thêm về nền giáo dục, khoa bảng xưa.

Khu Vườn Bia Tiến Sĩ - nơi diễn ra hoạt động (Ảnh Ảnh Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Sự kiện diễn ra trong năm Quốc Tử Giám tròn 950 năm

Lễ hội Xoài Đăng khoa diễn ra trong một năm có ý nghĩa riêng đối với di tích. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, năm 2026 đánh dấu 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, tính từ năm 1076. Đây là Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, trung tâm đào tạo cao cấp nhất dưới thời quân chủ, gắn với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài.

Hà Nội đang tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm dấu mốc này nhằm lan tỏa giá trị của Quốc Tử Giám trong đời sống hiện đại. Trong bối cảnh đó, lễ hội cho thấy di sản còn được nối dài qua sự động viên dành cho người trẻ.

Hai ngày diễn ra lễ hội rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật, vì vậy lượng khách đến di tích có thể tăng. Du khách nên cập nhật thông tin từ kênh chính thức, giữ trật tự và tôn trọng không gian di sản khi tham quan. Với các sĩ tử, trái xoài “đăng khoa” trước hết là lời chúc đẹp; còn hành trang quan trọng nhất vẫn là sự bình tĩnh, nỗ lực và chuẩn bị nghiêm túc cho kỳ thi phía trước.