Cảnh tượng tan làm đỉnh nhất thế giới: Không tốn tiền đổ xăng, người dân đồng loạt ôm túi chống nước nhảy xuống sông bơi về nhà

Nghe như một hoạt động vui chơi dành cho khách du lịch, nhưng tại Thụy Sĩ, nhiều người dân thực sự sử dụng các dòng sông để di chuyển trong những tháng hè.

Trên thế giới, phần lớn mọi người trở về nhà sau giờ làm bằng ô tô, xe buýt, tàu điện hoặc các phương tiện cá nhân như xe máy, xe đạp. Việc bơi lội thường chỉ gắn với những chuyến du lịch hay những ngày hè nóng bức. Với nhiều người Việt Nam, phải chờ đến mùa hè mới có dịp ra biển, đi suối hoặc đến bể bơi để giải nhiệt.

Thế nhưng tại Thụy Sĩ, ở một số thành phố, việc "bơi về nhà" sau giờ làm lại là một phần quen thuộc của cuộc sống mùa hè. Thay vì chen chúc trong dòng xe cộ giờ cao điểm, nhiều người dân chọn cách bỏ đồ đạc vào túi chống nước, nhảy xuống sông và để dòng nước đưa mình xuôi về gần khu vực sinh sống.

Những ngày đầu hè nắng nóng tại Việt Nam, câu chuyện này bất ngờ trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Một tài khoản trên Threads bày tỏ sự thích thú:

"Đôi khi đọc về cuộc sống ở nước khác cứ có cảm giác như đang đọc truyện cổ tích ấy. Ví dụ như chuyện người dân Thụy Sĩ tan làm rồi bơi về nhà. Ở thành phố Basel, vào mùa hè, nhiều người cho điện thoại và đồ đạc vào một chiếc túi chống nước đặc biệt rồi thả mình xuống sông Rhine. Họ để dòng nước đưa đi dọc thành phố tới điểm gần nhà rồi lên bờ. Nghe như hoạt động du lịch, nhưng với nhiều người địa phương, đây thực sự là một phần của cuộc sống mùa hè".

Bài đăng về chuyện người Thụy Sĩ bơi sông để về nhà sau khi tan làm gây chú ý

Dưới phần bình luận, nhiều người Việt đang sinh sống hoặc đã từng du lịch tại Thụy Sĩ xác nhận điều này là hoàn toàn có thật.

Một tài khoản chia sẻ: "Ngày đầu tới Thụy Sĩ, thấy con sông giữa thành phố xanh trong đến bất ngờ. Người dân thì đứng trên cầu nhảy xuống ào ào nên cũng hơi sốc."

Người khác nhận xét: "Đây là một ví dụ thú vị về đô thị xanh. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện giao thông phát thải, họ giữ cho dòng sông sạch để người dân có thể vừa thư giãn, vừa di chuyển, vừa tận hưởng không gian sống."

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để thử trải nghiệm này. Nhiều người cho biết nhiệt độ nước sông tại Thụy Sĩ lạnh hơn tưởng tượng rất nhiều.

"Nghe thú vị đấy nhưng nước lạnh lắm. Tôi sống ở đây hơn 10 năm vẫn chưa dám nhảy xuống bơi”, "Đã từng thử một lần mà nước lạnh khoảng hơn 10 độ C, người quen với khí hậu nhiệt đới như mình chỉ biết run cầm cập rồi bỏ cuộc."

Một số khách du lịch Việt Nam chia sẻ trải nghiệm bơi sông tại Thụy Sĩ

Trong khi đó, một số cư dân mạng lại bày tỏ mong muốn tới Thuỵ Sĩ để được trải nghiệm cảm giác mạnh này: “Thiên đường dành cho những người yêu bơi lội như tôi”, “Xem xong rất muốn đi Thuỵ Sĩ để được nhảy tủm xuống như thế”,...

Thực tế, việc sử dụng sông như một "tuyến đường đi làm" không chỉ xuất hiện ở Basel. Tại các thành phố như Bern hay Zurich, người dân cũng thường xuyên tận dụng dòng chảy của sông Aare và sông Rhine trong những tháng hè. Người dân có thể xuống nước từ các bậc thang ven sông hoặc những điểm tiếp cận được quy hoạch sẵn, sau đó thả mình theo dòng nước. Nhiều người vừa bơi vừa trò chuyện cùng bạn bè. Hai bên bờ sông được bố trí các điểm nghỉ chân, khu thay đồ, nhà vệ sinh và khu vực tắm tráng phục vụ người dân.

Một hình ảnh quen thuộc vào mùa hè là những chiếc túi chống nước nổi lềnh bềnh phía sau người bơi. Loại túi này có tên gọi "Wickelfisch", vừa giúp bảo quản đồ đạc khô ráo vừa tạo thêm lực nổi khi xuống nước.

Mùa hè tại Thụy Sĩ thường có nhiệt độ từ 18-28 độ C, trong khi nhiệt độ nước sông dao động khoảng 15-22 độ C. Tại Bern, chính quyền còn đánh dấu các điểm lên xuống an toàn bằng màu đỏ để người dân dễ nhận biết khi kết thúc hành trình trên sông.

Người dân Thụy Sĩ tận dụng dòng chảy của sông Aare và sông Rhine để bơi về nhà trong những tháng hè

Không chỉ là hoạt động giải trí, bơi sông còn được xem như một hình thức di chuyển thân thiện với môi trường. Một số cư dân sống ven sông Rhine lựa chọn cách này để giảm sử dụng phương tiện cơ giới, cắt giảm khí thải carbon và bắt đầu hoặc kết thúc ngày làm việc trong tâm trạng thư giãn hơn. Vào mùa hè, không khó để bắt gặp người lớn, trẻ em, thậm chí cả những chú chó cùng hòa mình vào dòng nước.

Tuy nhiên, các chuyên gia và chính quyền địa phương đều nhấn mạnh rằng đây không phải hoạt động dành cho tất cả mọi người. Dù dòng chảy của sông Aare và Rhine phù hợp cho việc bơi xuôi dòng, nguy cơ tai nạn vẫn tồn tại nếu người tham gia thiếu kinh nghiệm hoặc không tuân thủ các quy tắc an toàn.

Chính quyền thành phố Bern khuyến cáo người dân và du khách cần nắm rõ vị trí xuống nước, điểm lên bờ cũng như đặc điểm dòng chảy trước khi tham gia. Sau những trận mưa lớn, mực nước dâng cao có thể khiến dòng sông chảy xiết hơn, đồng thời xuất hiện các vật thể trôi nổi như cành cây hoặc khúc gỗ, làm tăng nguy cơ va chạm.

Những người mới trải nghiệm lần đầu được khuyến khích đi cùng người có kinh nghiệm, luôn bơi ở phía bên phải dòng sông để tránh luồng di chuyển của thuyền và phà, đồng thời tuyệt đối không xuống nước khi đã sử dụng rượu bia.

Người dân dùng loại túi có tên gọi "Wickelfisch" để vừa giúp bảo quản đồ đạc khô ráo vừa tạo thêm lực nổi khi xuống nước

Nếu lo ngại nhiệt độ nước thấp, du khách có thể mặc đồ lặn để giữ ấm và tăng khả năng nổi. Trong trường hợp muốn thử trải nghiệm "bơi đi làm" nổi tiếng của Thụy Sĩ nhưng chưa tự tin về kỹ năng, lựa chọn an toàn hơn là tham gia các tour có hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Nhờ chất lượng môi trường nước được duy trì tốt cùng hệ thống hạ tầng ven sông được quy hoạch bài bản, những dòng sông tại Thụy Sĩ không chỉ là cảnh quan đô thị mà còn trở thành một phần độc đáo trong nhịp sống thường ngày của người dân địa phương. Chuyện "tan làm rồi bơi về nhà" nghe có vẻ như trong phim, nhưng tại quốc gia châu Âu này, đó lại là một trải nghiệm hoàn toàn có thật.