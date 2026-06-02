Từ MV của Sơn Tùng M-TP đến lễ hội nghìn người tham dự, Ninh Bình đang trở thành điểm đến “hot” nhất mùa hè

Ninh Bình đang trở thành điểm đến được giới trẻ nhắc tên nhiều nhất những ngày qua. Hàng loạt bức ảnh check-in, video trải nghiệm liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, góp phần đưa du lịch cố đô vào tâm điểm chú ý.

Thời gian gần đây, Ninh Bình liên tục trở thành tâm điểm trên truyền thông và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ. Một trong những cú hích đáng chú ý đến từ MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt, được ghi hình tại nhiều địa danh nổi tiếng của vùng đất cố đô như Tràng An và chùa Bái Đính.

Không chỉ riêng bãi sỏi Khê Cốc gây ấn tượng mạnh với khán giả, Come My Way còn khiến người xem choáng ngợp bởi hàng loạt đại cảnh hùng vĩ tại Tràng An. Những góc quay rộng mang đậm chất điện ảnh, phần hình ảnh được đầu tư công phu cùng màu phim đầy nghệ thuật đã góp phần khắc họa một Ninh Bình vừa cổ kính, vừa kỳ ảo như bối cảnh của một bộ phim quốc tế. Đặc biệt, ê-kíp còn xây dựng hồ nước nhân tạo ngay trong khuôn viên chùa để phục vụ ghi hình, cho thấy sự đầu tư quy mô cho dự án.

MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP được ghi hình tại Ninh Bình

Hiệu ứng từ MV nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ bày tỏ mong muốn được một lần đặt chân đến những địa điểm xuất hiện trong phim, lên kế hoạch khám phá Tràng An, Bái Đính hay bãi sỏi Khê Cốc. Không ít người còn chia sẻ với nhau kinh nghiệm du lịch văn minh, ý thức giữ gìn cảnh quan và bảo tồn các giá trị di sản. Chỉ trong thời gian ngắn, những thước phim đẹp mắt đã góp phần tiếp thêm sức hút cho du lịch Ninh Bình, biến niềm tự hào về di sản thành nguồn cảm hứng xê dịch mạnh mẽ đối với giới trẻ.

Khi sức nóng từ Come My Way vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ninh Bình tiếp tục trở thành điểm đến được nhắc tới nhiều nhờ Lễ hội Âm nhạc và Sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2026. Tối 30/5, sự kiện chính thức diễn ra tại Quảng trường Bình Minh với chủ đề “Chiến binh Bình Minh”, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật như Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, GREY D, Phùng Khánh Linh, MAYDAYs, UPRIZE, LEZII và 2PILLZ. Bên cạnh âm nhạc, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh cảnh xanh và phát triển bền vững.

Tối 30/5, Lễ hội Âm nhạc và Sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2026 chính thức diễn ra tại Quảng trường Bình Minh, Ninh Bình

Không chỉ ghi dấu ấn nhờ dàn nghệ sĩ đình đám, FORESTIVAL 2026 còn cho thấy định hướng xây dựng một mô hình lễ hội gắn kết văn hóa, nghệ thuật và môi trường. Từ thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ khảo cổ học, việc lồng ghép các chất liệu văn hóa địa phương đến những hoạt động trồng rừng và Trung tâm Thiên nhiên Lưu động, chương trình đã cho thấy âm nhạc hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giữa cộng đồng, di sản và thiên nhiên.

Ngay từ trước thời điểm diễn ra sự kiện, mạng xã hội đã ngập tràn những bài đăng tìm bạn đồng hành, khoe vé tham dự và rủ nhau “đu idol” tại Ninh Bình. Thời tiết thuận lợi cùng không khí sôi động đã góp phần tạo nên một đêm nhạc thành công, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Sau chương trình, hàng loạt video, hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ liên tục được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần kéo dài sức nóng của sự kiện.

Nhiều bạn trẻ đua nhau check-in tại FORESTIVAL 2026

Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ dịp này để kết hợp tham dự lễ hội với hành trình khám phá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Bình. Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Hang Múa hay chùa Bái Đính là những điểm đến được nhắc tới nhiều nhất.

Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ khoe loạt ảnh đi du lịch tại Tràng An

Trên mạng xã hội, hàng loạt bộ ảnh check-in tại đây nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Có những bức ảnh ngập tràn ánh nắng vàng rực rỡ, nổi bật trên nền nước xanh trong và khung cảnh đông vui của du khách. Cũng có những khoảnh khắc mang vẻ đẹp trầm mặc, huyền bí trong ánh chiều muộn với sắc nước xanh thẫm và những dãy núi đá vôi kỳ vĩ. Dưới mọi góc nhìn, vẻ đẹp của Ninh Bình vẫn khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Nguồn: bzkhanh

Nguồn: _diuco_

Nguồn: nguyenba7468

Sau liên tiếp những hiệu ứng tích cực từ âm nhạc, điện ảnh và các sự kiện văn hóa quy mô lớn, lượng du khách đổ về Ninh Bình vẫn duy trì ở mức cao. Vùng đất cố đô đang cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ, không chỉ với khách du lịch trong nước mà còn với du khách quốc tế, trở thành một trong những điểm đến nổi bật nhất trên bản đồ du lịch Việt Nam thời gian gần đây.