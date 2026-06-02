Cách Hà Nội chỉ 150km, có một bãi biển được ví như “Maldives thu nhỏ”: Thu hút du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ đầy mê hoặc

Với làn nước xanh ngọc, những ghềnh đá kỳ thú và vẻ đẹp nguyên sơ hiếm gặp, bãi biển này đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất miền Bắc mùa hè năm nay.

Trong khi những bãi biển nổi tiếng như: Sầm Sơn, Hải Tiến hay Hải Hòa luôn chật kín du khách mỗi dịp hè, thì một điểm đến khác của Thanh Hóa đang âm thầm tạo nên sức hút mạnh mẽ nhờ vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có.

Không sở hữu những khu vui chơi sầm uất hay dịch vụ du lịch phát triển ồ ạt, nơi đây chinh phục du khách bằng làn nước biển xanh trong, những ghềnh đá tự nhiên kỳ thú và không gian bình yên tưởng chừng chỉ có thể bắt gặp ở các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nước ngoài.

Chỉ cách Hà Nội khoảng 150km, Bãi Đông nằm trên bán đảo Nghi Sơn (Thanh Hóa) đang dần trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích nhờ vẻ đẹp hoang sơ hiếm có.

Không ồn ào, náo nhiệt như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nơi đây gây ấn tượng với làn nước trong xanh, bờ cát trắng trải dài, những ghềnh đá tự nhiên độc đáo cùng không gian làng chài bình yên ven biển (Ảnh: zoomtravel)

Sự kết hợp hài hòa giữa biển xanh, cát trắng và những mỏm đá nhấp nhô hướng ra đại dương tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa khác biệt. Chính vẻ đẹp nguyên bản ấy khiến không ít du khách cảm thấy như đang lạc bước tới một điểm nghỉ dưỡng nhiệt đới ở nước ngoài. Vì vậy, Bãi Đông thường được ưu ái gọi bằng cái tên "Maldives thu nhỏ của xứ Thanh".

Nằm tại phường Hải Bình, thuộc khu vực Nghi Sơn, Bãi Đông cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 60 - 70km và chỉ mất hơn 3 giờ lái xe từ Hà Nội. Đây là khoảng cách lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày vào cuối tuần, đặc biệt với các gia đình hoặc nhóm bạn trẻ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi gần gũi với thiên nhiên mà không phải di chuyển quá xa.

Nơi đây là điểm đến hoang sơ thích hợp cho cả gia đình nghỉ dưỡng vào dịp hè tới (Ảnh: zoomtravel)

Khác với hình ảnh sôi động thường thấy ở nhiều bãi biển nổi tiếng, điều khiến Bãi Đông gây ấn tượng ngay từ lần đầu đặt chân tới là cảm giác thư thái và yên bình. Không có những dãy nhà hàng san sát, không xuất hiện cảnh chen chúc trên bãi tắm vào mỗi buổi chiều, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc vốn có của vùng biển miền Trung.

Dải cát trắng trải dài hơn 4km ôm lấy làn nước biển xanh trong tạo nên một khung cảnh hài hòa và dễ chịu. Vào những ngày trời quang, nước biển có thể nhìn thấy tận đáy ở khu vực gần bờ. Sóng biển không quá lớn, mặt nước khá êm, phù hợp cho các hoạt động tắm biển, vui chơi hoặc đơn giản là ngồi ngắm biển hàng giờ liền.

Điểm khác biệt lớn nhất của Bãi Đông nằm ở hệ thống ghềnh đá tự nhiên phân bố dọc theo bờ biển.

Những khối đá lớn với nhiều hình dạng khác nhau nhô ra sát mặt nước tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa độc đáo (Ảnh: go2joy)

Bên cạnh biển xanh và ghềnh đá, khu vực xung quanh Bãi Đông còn lưu giữ những nét sinh hoạt đặc trưng của làng chài ven biển.

Vào mỗi buổi sáng sớm, du khách có thể bắt gặp hình ảnh những con thuyền đánh cá trở về sau một đêm lênh đênh ngoài khơi, mang theo những mẻ hải sản tươi rói.

Cuộc sống bình dị của ngư dân địa phương tạo nên một phần không khí rất riêng mà không phải điểm du lịch biển nào cũng còn giữ được.

Ngoài hoạt động tắm biển, du khách có thể đi dạo dọc bờ cát, khám phá các ghềnh đá, ngắm bình minh hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm như chèo SUP, chèo kayak hay câu cá nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Những trải nghiệm đơn giản nhưng gần gũi với thiên nhiên đang trở thành yếu tố giúp Bãi Đông ghi điểm với những người yêu thích du lịch nghỉ dưỡng.

Ẩm thực cũng là một trong những điểm cộng đáng chú ý của khu vực Nghi Sơn. Hải sản tại đây được đánh bắt trực tiếp từ vùng biển địa phương nên luôn giữ được độ tươi ngon. Các món như tôm, cua, ghẹ, mực, cá nướng hay các loại ốc biển được chế biến theo phong cách đơn giản nhưng đậm đà hương vị, mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên cho du khách.

Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8 là lúc Bãi Đông quyến rũ nhất, với biển xanh, cát trắng và vẻ đẹp nguyên sơ đầy mê hoặc (Ảnh: vinwonders)

Theo kinh nghiệm của nhiều người từng ghé thăm, khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 là lúc Bãi Đông đẹp nhất trong năm. Đây là giai đoạn trời nắng đẹp, biển trong xanh và ít sóng lớn. Ngược lại, từ cuối mùa hè trở đi, du khách nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết do khu vực có thể chịu ảnh hưởng của mưa bão và biển động.

Dù hạ tầng du lịch đang dần được đầu tư với sự xuất hiện của các homestay, nhà nghỉ và một số khu lưu trú ven biển, Bãi Đông hiện vẫn chưa bị thương mại hóa quá mạnh. Chính điều này giúp nơi đây giữ được nét nguyên sơ vốn là yếu tố khiến nhiều du khách tìm đến.