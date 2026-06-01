Nóng bức chán cơm thì nấu ngay nồi canh sườn chua kiểu này, ăn kèm bún hay cơm đều ngon "nhức nách"

Bữa cơm ngày hè ngột ngạt sẽ lập tức bừng tỉnh chỉ nhờ hương vị thanh cảnh từ sự kết hợp giữa sườn non và mớ rau rút giòn rôm rốp. Thay vì những nồi nước dùng hầm xương dầy mỡ dễ gây đầy bụng, món ăn này mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt: trong veo, ngọt dịu và mát ruột.

Một bát canh, hai công dụng "hạ hỏa" cho cơ thể

Không chỉ đơn thuần là một món ăn đưa cơm, sự cộng hưởng của các nguyên liệu trong nồi canh này chính là giải pháp dưỡng sinh lý tưởng cho mùa nóng:

Đập tan cảm giác đắng miệng: Quả sấu xanh đầu mùa mang vị chua thanh thoát giúp kích thích tiết dịch vị, khơi dậy cảm giác thèm ăn tự nhiên của cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Hút sạch độ ngấy của mỡ heo: Điểm đặc biệt nhất nằm ở rau rút. Mùi thơm thảo mộc đặc trưng của mớ rau này khi gặp nước sôi sẽ hòa tan vào nước dùng, "triệt tiêu" hoàn toàn cảm giác béo ngậy của sườn, biến món canh trở nên thanh nhẹ, dễ nuốt và cực kỳ nhuận tràng.

Quy trình 3 bước lên mâm trong 10 phút

Để bảo toàn độ giòn sần sật của rau và nước canh trong vắt, người đứng bếp chỉ cần thay đổi một chút trong trình tự nấu nướng:

Sơ chế thần tốc: Chọn sườn non chặt miếng thật nhỏ (giúp tiết nước ngọt nhanh mà không mất thời gian hầm). Rau rút tuốt bỏ phao trắng, nhặt đoạn non. Cà chua cắt múi cau, sấu cạo sơ vỏ.

Nấu cốt nước ngọt chua: Phi một củ hành khô băm nhỏ cho thơm, trút sườn vào xào săn cùng chút muối, mắm. Đổ lượng nước vừa ăn vào nồi, thả luôn 4 - 5 quả sấu rồi đậy vung lại. Đun lửa lớn cho sôi bùng rồi hạ lửa vừa khoảng 7 phút là sườn chín mềm.

Tạo độ giòn sần sật: Dầm nát sấu, thả cà chua vào đun 1 phút. Cuối cùng, vặn lửa ở mức to nhất, khi nước sôi sùng sục thì trút rau rút vào, dùng đũa dìm nhẹ xuống đúng 15 giây là tắt bếp ngay.

Bí quyết giữ màu xanh: Rau rút cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Muốn cọng rau giữ được màu xanh mướt và độ giòn rôm rốp khi ăn, sau khi tắt bếp bạn tuyệt đối không được đậy vung. Nếu đậy vung, hơi nóng giữ lại bên trong sẽ làm rau bị đổi sang màu đỏ quạch và bị dai nhách.

Múc canh ra bát, bạn sẽ thấy làn nước canh trong veo, thoảng hương thơm mát dịu của rau rút quyện lẫn vị sườn. Khi ăn, miếng sườn non mềm ngọt ăn kèm với ngọn rau rút giòn sần sật, chan thêm thìa nước canh chua dịu sẽ giúp cơ thể giải phóng cơn oi bức ngay lập tức. Chẳng cần thịt thà cầu kỳ, chỉ một bát canh này ăn kèm vài quả cà pháo là đủ để cả nhà vét sạch nồi cơm mà bụng dạ vẫn nhẹ nhàng, sảng khoái.