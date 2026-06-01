Đề xuất nâng phí tham quan núi Bà Đen lên 20.000 đồng/lượt

(NLĐO) - Tây Ninh đề xuất tăng gấp đôi phí tham quan núi Bà Đen từ năm 2027, kỳ vọng tạo thêm nguồn lực bảo tồn di tích và nâng cao chất lượng phục vụ du khách

UBND tỉnh Tây Ninh vừa xây dựng Đề án thu phí tham quan Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen, trong đó đề xuất điều chỉnh mức phí từ năm 2027 nhằm tạo thêm nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn di tích và phát triển du lịch.

Núi Bà Đen là khu du lịch trọng điểm của Tây Ninh, được định hướng trở thành trung tâm du lịch tâm linh – sinh thái đặc sắc của khu vực phía Nam, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Theo đề án, mức phí tham quan núi Bà Đen hiện được thực hiện theo Nghị quyết 40/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tây Ninh, áp dụng từ ngày 1-1-2023. Cụ thể, người lớn đóng 10.000 đồng/lượt, trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi và người cao tuổi đóng 5.000 đồng/lượt.

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen cho biết trong giai đoạn 2023-2025, khu du lịch đón bình quân hơn 4 triệu lượt khách mỗi năm, mang lại nguồn thu từ phí tham quan khoảng 39,2 tỉ đồng/năm.

Theo dự báo trong đề án, lượng khách tham quan núi Bà Đen giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 4,45 triệu lượt khách mỗi năm

Theo đơn vị này, việc xây dựng đề án mới nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Phí và lệ phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Kết quả khảo sát cho thấy mức phí tham quan tại nhiều khu du lịch, danh lam thắng cảnh trên cả nước hiện dao động từ 20.000 đến 80.000 đồng/người. Trong khi đó, mức thu tại núi Bà Đen đang thấp hơn đáng kể so với nhiều điểm đến có điều kiện tương đồng.

Trên cơ sở đó, đề án đề xuất từ năm 2027 tăng mức phí tham quan lên 20.000 đồng/người lớn. Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi và các đối tượng được giảm phí sẽ áp dụng mức 10.000 đồng/người.

Núi Bà Đen - “Nóc nhà Đông Nam Bộ” là địa điểm tâm linh cực kỳ nổi tiếng ở khu vực miền Nam

Theo Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, phương án này được xây dựng theo nguyên tắc bảo đảm khả năng chi trả của người dân, phù hợp mặt bằng chung của các điểm du lịch trong nước, đồng thời góp phần bù đắp chi phí quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Đề án dự báo trong giai đoạn 2026-2030, núi Bà Đen sẽ đón khoảng 4,45 triệu lượt khách mỗi năm. Nếu mức phí mới được thông qua và áp dụng từ năm 2027, tổng nguồn thu phí tham quan giai đoạn 2026-2030 ước đạt khoảng 393,6 tỉ đồng; riêng giai đoạn 2027-2030 đạt bình quân hơn 90 tỉ đồng mỗi năm.

Chi phí phục vụ công tác thu phí và quản lý di tích trong giai đoạn 2027-2030 được tính toán khoảng 35,3 tỉ đồng. Tỉ lệ để lại cho đơn vị tổ chức thu phí dự kiến dao động từ 9,7% đến 10,2%.

Núi Bà Đen hiện là khu du lịch trọng điểm của Tây Ninh, được định hướng trở thành trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái đặc sắc của khu vực phía Nam. Tỉnh kỳ vọng việc điều chỉnh mức phí sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực để bảo tồn di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.