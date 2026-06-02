Không biết từ bao giờ, chiếc tủ giày của tôi đã chính thức chia tay những đôi cao gót lấp lánh để nhường chỗ cho dép bệt và giày thể thao.

Lần cuối cùng tôi "lên đồ" đi quẩy đúng nghĩa? Chịu chết, không nhớ nổi. Nếu có, chắc cũng chỉ là mấy buổi khai trương hay tiệc xã giao - nơi người ta đến, gật đầu chào nhau một cái theo đúng thủ tục ngoại giao rồi tranh thủ lách mình ra về lúc 9 giờ tối. Giờ này, chỉ cần nghĩ đến cảnh đứng chen chúc trong tiếng bass đập rung lồng ngực hay nhấp một ngụm cồn gắt cổ ở mấy quán bar trung tâm, đầu tôi đã tự động phát ra tín hiệu "ét ô ét" vì mệt.

Thế mà, đặt lịch đi xông hơi, cắn răng ngâm mình trong bồn nước đá lạnh buốt, hay làm một chuyến "retreat" trốn loài người... nghe lại quyến rũ đến lạ kỳ.

"The Death of Party Era": “Cool kid” Sài gòn đổi rượu ngoại lấy bồn ngâm đá 10 độ c?

Những "ông hoàng ngoại giao", "bà chúa tiệc tùng" từng cân cả đêm thâu giờ đây đều phải cúi đầu trước một thế lực mang tên: Social Hangover (Hội chứng mệt mỏi sau giao tiếp) . Cái thời thức trắng đêm được coi là chiến tích, hay sành điệu là phải khoe hóa đơn rượu dài như sớ, xem ra đã lùi vào dĩ vãng. Giới trẻ Sài Gòn bây giờ đang ngầm định nghĩa lại thế nào là "flex" đúng điệu: Một bức ảnh bước ra từ bồn ngâm đá 10 độ C với làn da ửng hồng khoẻ mạnh do tuần hoàn máu tốt, đó mới là biểu tượng quyền lực mới của hội người giàu... sức khỏe.

Sobriety is the new high - Sự tỉnh táo, rốt cuộc, lại trở thành chất kích thích xa xỉ nhất

Sự tháo chạy khỏi men say thực chất mới chỉ là bước khởi đầu của một cuộc đại thanh lọc toàn diện hơn. Bởi vì khi tiếng nhạc chát chúa ở quán bar vừa dứt, nhiều người chợt bừng tỉnh nhận ra mình vừa thoát khỏi cơn say cồn để nhảy phắt vào một cơn say khác tàn khốc không kém: cơn nghiện ảo giác hưng phấn từ dopamine nhanh.

Hãy thử thành thật với nhau một lần xem nào: Đã bao nhiêu lần bạn cuộn tròn trên sofa, lướt màn hình một cách vô định suốt ba tiếng đồng hồ, để rồi khi đặt máy xuống liền rơi vào trạng thái hoang mang tột độ vì không nhớ nổi mình vừa xem cái gì? Bạn "mất trí nhớ tạm thời" không phải vì nội dung trên mạng quá uyên thâm, mà bởi thể xác bạn thì nằm đó, còn linh hồn đã bị thuật toán "bắt cóc" đi mất rồi. Đừng tự lừa dối bản thân rằng "mình đang lướt mạng để giải trí, nghỉ ngơi". Thực chất, bạn đang tự nguyện nộp mình vào một sòng bạc kỹ thuật số quy mô lớn, nơi các nền tảng số được thiết kế tinh vi để "bơm" dopamine vào não bạn theo từng liều nhỏ giọt. Hậu quả là não bộ bị bào mòn bởi những ảo giác niềm vui ngắn hạn, khiến chúng ta dần mất đi khả năng rung động trước những điều chân thật đời thường. Giới nghiên cứu gọi đó là sự rối loạn hệ thống khen thưởng, và thế hệ chúng ta đang phải trả giá bằng một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng tột cùng mỗi khi màn hình vụt tắt.

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở chiếc màn hình. Nhìn rộng ra, đó là hệ quả của một lối sống lạm dụng quá đà: từ những đêm tiệc tùng thả ga, những ly rượu uống cố cho đến thói quen "nghiện" mạng xã hội để săn tìm những cú hit hưng phấn tức thì (quick dopamine). Chúng ta đã có một thời gian dài sống bằng nguồn năng lượng vay mượn, liên tục bào mòn thể xác lẫn tinh thần để đổi lấy vài tiếng vui vẻ chớp nhoáng mà quên mất việc bảo dưỡng chính mình. Sau chuỗi ngày dài thả mình theo lối sống thiếu bền vững đó, nhiều người cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng "quá tải" và thấm thía cái giá đắt đỏ mà sức khỏe phải trả. Sự kiệt quệ từ bên trong chính là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc số đông phải dừng lại. Họ nhận ra những thú vui dễ dãi không thể khỏa lấp được khoảng trống tâm lý, ngược lại chỉ càng làm cuộc sống mất cân bằng. Đây là thời điểm một làn sóng ngầm quyết định "quay xe", chủ động tìm lại điểm cân bằng, nâng cao sức khỏe và tái đầu tư vào những giá trị dài hạn, vững chắc hơn cho bản thân.

Để lấp đầy khoảng trống khi màn hình vụt tắt, giới trẻ chủ động tìm về những nguồn dopamine tự nhiên - thứ niềm vui nguyên thủy mà cơ thể vốn đã được lập trình để phản ứng từ hàng nghìn năm trước chứ không phải từ các thuật toán. Làn sóng "Analog movement" bắt đầu nhen nhóm từ cuối năm 2025 khi những đoạn clip khoe "analog bags" chứa đầy sổ tay, bút màu và sách giấy bỗng chốc trở nên viral ngay trên chính nền tảng TikTok. Nghiên cứu của Đại học Anglia Ruskin năm 2024 cũng chỉ ra rằng các sở thích thủ công như đan len, vẽ tranh hay làm gốm mang lại mức độ thỏa mãn cuộc sống còn cao hơn cả công việc được trả lương.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể chất ngoài trời cũng bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn lại khoảng hai năm trở lại đây, giới trẻ Việt Nam đã tạo nên một làn sóng cuồng nhiệt xung quanh các phòng tập gym, các studio Pilates sang chảnh, và đặc biệt là cơn sốt Pickleball càn quét khắp các mặt trận. Người người ra sân, nhà nhà sắm vợt, biến việc tập luyện thành một thứ tôn giáo mới để giải phóng năng lượng tiêu cực.

Theo báo cáo Year in Sport 2024 của Strava, số lượng câu lạc bộ chạy bộ toàn cầu đã tăng 59 phần trăm. Một khảo sát riêng của LADbible Group cũng khẳng định 72 phần trăm Gen Z tham gia các nhóm này với lý do chính là để gặp gỡ người thật việc thật chứ không đơn thuần chỉ để tập thể thao. Trên ứng dụng Strava, số lượng câu lạc bộ mới thành lập trong năm 2025 tăng gần gấp bốn lần. Đây không còn là những đội thể thao truyền thống cứng nhắc. Việc hẹn nhau chạy bộ, đạp xe hay vung vợt trên sân giờ đây đã biến thành những nghi lễ cộng đồng, được ví von là thứ "nightlife mới" của thế hệ này. Người ta rủ nhau ra sân tập, công viên thay vì chen chúc trong các quán bar ngột ngạt.

Thế nhưng, sau một thời gian dài lao vào các bộ môn thể thao, "cày cuốc" thể lực chán chê đã đời ở phòng gym hay sân Pickleball, hội những người thích vận động lại bắt đầu khao khát một trải nghiệm nâng cấp hơn. Họ cần một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện chu trình yêu chiều cơ thể. Và thế là, một thứ "đồ chơi" mới xuất hiện đầy kích thích để họ tha hồ tò mò và trải nghiệm: liệu pháp ngâm nước lạnh phục hồi.

Hãy tưởng tượng bạn đang toát mồ hôi trong phòng xông hơi nhiệt độ cao, sau đó ngay lập tức bước vào một bồn ngâm đá buốt lạnh. Chính cái cú sốc vật lý đột ngột đó đã ép hệ thần kinh phải phản ứng. Hơi thở của bạn sẽ vô thức khựng lại một nhịp, tim đập dồn dập và mọi tạp niệm miên man trong đầu gần như bị đóng băng ngay lập tức.

Ngay tại giây phút ấy, bạn bị tước đoạt mọi suy nghĩ vẩn vơ, buộc phải gồng mình để kiểm soát luồng không khí ra vào lồng ngực. Khái niệm chánh niệm bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, không phải qua một giọng nói êm ái trên ứng dụng thiền định, mà qua sự nhắc nhở tàn nhẫn của nhiệt độ.

Một chuỗi phản ứng sinh lý bùng nổ hoàn toàn tự nhiên, không cần thông báo hay bất kỳ lượt thả tim nào. Đây chính là bệ phóng để Contrast Therapy, liệu pháp trị liệu nóng lạnh đan xen, bước ra khỏi phòng gym và chính thức trở thành một hiện tượng văn hóa, giúp thế hệ này giành lại quyền làm chủ hệ thống cảm xúc của chính mình.

Bùm, thứ gọi là The Dopamine Swap đã đến đây rồi

Khoa học đã chứng minh, ngay khi cơ thể chống chọi với nước lạnh, lượng noradrenalin kích thích sự tỉnh táo lập tức tăng vọt 530%, kéo theo não bộ sẽ tự động đẩy mức dopamine tự nhiên tăng vọt lên tới 250%. Đó là một trạng thái hưng phấn nguyên bản, thuần khiết và tuyệt đối không để lại sự trống rỗng hay những cơn đau đầu buốt óc vào sáng hôm sau như cách đồ uống có cồn hay caffein vẫn làm.

Định nghĩa lại sự “sành điệu” của các dân chơi thời wellness

Khái niệm "chơi" giờ đây đã được định nghĩa lại hoàn toàn. Nó không còn là sự buông thả vô độ đến kiệt quệ, mà trở thành nghệ thuật của việc đẩy và giữ: Đẩy cơ thể đến giới hạn tận cùng của sức bền trên sân Pickleball lúc bốn giờ chiều, gò tinh thần vào trạng thái tập trung tuyệt đối trong năm phút ngâm mình dưới làn nước mười độ C, để rồi sau đó thả lỏng cho cơ thể tự phục hồi, tự tối ưu hóa và tự tưởng thưởng bằng một lượng dopamine nguyên bản mà chẳng ly cocktail nào có thể pha chế được.

Đây là một điểm mấu chốt mà nhiều người vẫn thường bỏ qua: Bất kỳ ai cũng có thể bước vào một quán bar, chỉ cần rủng rỉnh tiền và có một buổi tối rảnh rỗi. Nhưng không phải ai cũng sở hữu đủ sự kỷ luật để thức dậy sớm, duy trì vận động cường độ cao, rồi can đảm bước vào bồn nước đá lạnh buốt mà không lùi bước sau ba mươi giây đầu tiên. Sự kỷ luật kiên định ấy mới chính là món hàng xa xỉ thực sự của năm nay, và bạn vĩnh viễn không thể "quẹt thẻ" để mua nó ở bất kỳ quầy lounge hay club nào.

Hơn thế nữa, những buổi xông hơi hay ngâm đá chung lại vô tình tạo ra một không gian kết nối sâu sắc đến bất ngờ. Khi lớp vỏ bọc hào nhoáng, những bộ cánh lấp lánh và chiếc ly rượu đắt tiền được gạt sang một bên, con người bắt đầu giao tiếp với nhau bằng phiên bản chân thật nhất. Giữa làn hơi nước mờ ảo hay cái lạnh thấu xương, những rào cản vô hình bỗng chốc tan biến - điều mà một không gian bar ồn ào, nơi người ta phải gào vào tai nhau để trò chuyện, không bao giờ có thể làm được.

Chúng ta bây giờ đã thôi đánh giá một người qua chiếc túi xách họ mang trên tay. Đơn giản vì trong kỷ nguyên này, một chiếc túi hiệu nói lên rất ít về bản lĩnh của một cá nhân, khi bất kỳ ai cũng có thể quẹt thẻ trả góp để sở hữu sự xa xỉ bề mặt. Thứ mật mã mới mà giới sành điệu Sài Gòn đang dùng để nhận diện nhau tinh tế và khó nhằn hơn nhiều: Một làn da mộc căng mướt ngay khi vừa bước ra từ bồn ngâm đá, và một thần thái tự tin bừng sáng mà không cần gồng gánh bất kỳ chiếc logo to oạch nào trên người.

Chân dung của một It Girl hay It Boy năm 2026 vì thế cũng được "rebrand" toàn tập. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra họ trên phố trong những bộ đồ athleisure tông màu đất nhẹ nhàng, vừa vặn và tôn dáng. Đó là một sự tối giản đầy tính toán: Những outfit thoải mái đến mức họ có thể xách túi vợt Pickleball từ sân tập tạt thẳng vào phòng xông hơi mà chẳng cần bận tâm thay đồ rườm rà. Sự xa xỉ giờ đây nằm ở chỗ họ đủ tự tin để vứt bỏ những món đồ hào nhoáng và chọn sự thoải mái tối đa cho cơ thể mình.

Đến cả phụ kiện đi kèm cũng thực dụng đến lạnh lùng. "Trang sức" quyền lực nhất bây giờ không còn là những chiếc đồng hồ nạm kim cương lấp lánh, mà là một chiếc smartwatch âm thầm đo nhịp tim, chấm điểm chất lượng giấc ngủ đêm qua. Vật bất ly thân không phải chiếc túi kẹp nách thời thượng, mà là một bình nước giữ nhiệt khổng lồ để bù khoáng mọi lúc mọi nơi. Gu ăn uống theo đó cũng tự động cập nhật một hệ điều hành mới: Sáng bắt đầu bằng ly pour over hạt Ethiopia để kích hoạt não bộ sắc bén tức thì, chiều thư giãn bằng một ly matcha không đường thanh mát. Họ chẳng hề kiêng khem một cách khổ sở, họ chỉ đang trở nên "kén chọn" một cách có gu hơn, kiên quyết từ chối nạp vào người những thứ gây trì trệ cho thân tâm.

Lối sống này dẫn đến một sự tái cấu trúc toàn diện cho những ngày cuối tuần. Đã qua rồi cái thời ngồi ễnh ương suốt hai tiếng đồng hồ cho những bữa brunch kèm rượu sang chảnh, để rồi đổi lấy một buổi chiều lờ đờ, chớp mắt một cái là hết ngày. Giới sành điệu bây giờ thà hẹn nhau trên sân Pickleball lúc bốn giờ chiều để được đổ mồ hôi thật, nhịp tim đập dồn dập thật và tận hưởng cảm giác hưng phấn nguyên bản sau mỗi set đấu kịch tính.

Và dĩ nhiên, mọi cuộc vui "hệ vận động" này đều cần một cái "after-party" tương xứng. Nhưng thay vì kéo nhau đi tăng hai ở một quán lounge tối tăm, ngập mùi khói thuốc, điểm đáp cuối ngày của họ giờ đây lại là những trạm phục hồi được đo ni đóng giày cho dân sành thể thao và quan tâm sức khỏe.

Đình đám nhất trong số đó phải kể đến Match Up Rest & Wellness - cái tên đang khiến hội sành điệu phải truyền tai nhau vì độ "chất". Không còn là những tiệm spa thư giãn kiểu "vừa thoa dầu vừa nghe nhạc thiền" thông thường, nơi đây mang đến một trải nghiệm phục hồi đẳng cấp không thua gì phòng hồi sức của các vận động viên chuyên nghiệp. Mọi nhu cầu của cơ thể sau những giờ vắt kiệt sức trên sân tập đều được Match Up tính toán một cách chi li, cẩn thận và khoa học nhất.

Chính cái sự chỉn chu đến từng chi tiết ấy đã biến việc rủ nhau chui vào phòng xông hơi nóng rực hay cắn răng đếm ngược 3 phút trong bồn nước đá tại đây bỗng chốc trở thành một kiểu "đi đu đưa đi" phiên bản nâng cấp. Đó không đơn thuần là phục hồi, đó là một lối sống thượng lưu mới của những người biết yêu chiều bản thân bằng khoa học thể chất.

Trong không gian sương mờ của phòng xông, chẳng ai còn thiết tha diễn nét sang chảnh hay khoác lên mình những chức danh bóng bẩy. Mọi người gặp nhau trong bộ dạng "mộc mạc" nhất, mồ hôi nhễ nhại, cùng nhau xả bỏ hết áp lực và "reboot" lại hệ điều hành của cơ thể. Những phòng xông hơi, bồn ngâm đá ấy đã lặng lẽ trở thành một sàn diễn hậu trường mới của giới sành điệu - nơi người ta không còn tìm kiếm những cơn say, mà tìm kiếm sự tỉnh thức.

The end of the hangover networking - Chấm dứt kỷ nguyên ngoại giao ở tiệc tùng

Tại sao những người thú vị nhất Sài Gòn lại đang lặng lẽ rời bỏ các quán bar giấu kín để xách vợt Pickleball ra sân lúc bốn giờ chiều để networking? Có một câu nói mà tôi bắt đầu nghe đi nghe lại từ những cá nhân mà mình thực sự khao khát muốn kết nối, đó là ra sân đi rồi nói chuyện. Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là một lời từ chối khéo léo. Nhưng khi tâm trí đã chạm đến sự tỉnh thức từ cuộc hoán đổi nguồn vui, bạn sẽ tự động nảy sinh một phản ứng bài xích với những điều hời hợt. Sự thay đổi sâu sắc từ bên trong cơ thể này dẫn đến một cuộc dịch chuyển tất yếu cuối cùng, đó là sự sụp đổ của kỷ nguyên ngoại giao trên bàn tiệc.

Hãy nhìn nhận sự dịch chuyển này từ một góc độ thực tế. Lý do những cuộc gặp gỡ ngoại giao dần rời xa các bàn tiệc không bắt nguồn từ sự bài xích định kiến, mà đến từ sự thay đổi ưu tiên cốt lõi của những người trưởng thành và bận rộn.

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý hay những cá nhân có lịch trình làm việc dày đặc đã nhận ra thời gian và năng lượng của họ là hữu hạn. Khi khối lượng trách nhiệm ngày một lớn, họ bắt buộc phải ưu tiên sự tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác, trân trọng chất lượng giấc ngủ và đầu tư nghiêm túc cho sức khỏe thể chất. Những đêm thức khuya tại các không gian tiệc tùng đơn giản là không còn phù hợp với một nhịp sống đòi hỏi sự tập trung cao độ vào sáng hôm sau. Quán bar hay pub ồn ào giờ đây phần lớn đã nhường lại sân chơi cho một thế hệ trẻ hơn, hoặc những người vẫn còn sẵn sàng đốt cháy sức khỏe để tìm kiếm bề mặt. Thay vì hẹn cụng ly lúc mười giờ tối, họ chọn vung vợt trên sân Pickleball lúc bốn giờ chiều, xỏ giày chạy bộ vào sáng sớm và đắm mình trong bồn ngâm đá phục hồi.

Quy luật của việc mở rộng vòng tròn xã hội vốn dĩ rất tự nhiên: con người có xu hướng gắn kết bền chặt nhất với những ai cùng chia sẻ chung một lối sống và định hướng. Các không gian thể thao và trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện nay nghiễm nhiên quy tụ những cá nhân đang tìm kiếm sự cân bằng và đề cao tính kỷ luật. Khi bạn gặp gỡ một đối tác hoặc người cộng sự tiềm năng tại đây, một sự thấu hiểu ngầm đã tự động được thiết lập. Nó phản ánh rằng cả hai bên đều đang hướng tới việc duy trì một nền tảng thể lực và tinh thần vững chắc.

Chính vì được đặt trên nền tảng của một hệ giá trị chung, cách con người giao tiếp cũng trở nên thực chất hơn. Không cần những bộ trang phục cầu kỳ hay những lời xã giao khuôn mẫu phải cố nói to qua tiếng nhạc lớn, người ta dễ dàng bắt chuyện một cách tự nhiên sau một trận bóng bám đuổi tỷ số căng thẳng. Những cuộc trò chuyện được nối dài trong không gian thư giãn của phòng xông hơi hay lúc chờ đến lượt vào bồn ngâm đá mang tính xây dựng và chân thành hơn rất nhiều. Các mối quan hệ đối tác, những sự hợp tác mới hay những tình bạn chất lượng đã nảy mầm một cách từ tốn ngay trong những khoảnh khắc đời thường, khi con người thực sự biết cách trân trọng sức khỏe của bản thân và tôn trọng thời gian của người đối diện.

The party is not over, it just moved

Bữa tiệc rốt cuộc không hề kết thúc, nó chỉ vừa chuyển địa điểm mà thôi. Từ những căn phòng tối tăm ngập ngụa khói thuốc và men say, những người sành điệu nhất Sài Gòn đã tự tay dời "cuộc vui" của đời mình sang những không gian ngập tràn ánh sáng, sự kỷ luật và năng lượng phục hồi.

Cú chuyển mình của năm 2026 không phải là lời từ biệt với niềm vui, mà là một sự tỉnh thức đầy bản lĩnh. Thay vì chọn những cơn hưng phấn vay mượn tạm bợ từ cồn hay màn hình kỹ thuật số để rồi chuốc lấy sự trống rỗng, thế hệ này đang đầu tư cho những giá trị xa xỉ thực sự: một cơ thể nhẹ nhõm, một hệ dopamine nguyên bản và những kết nối chất lượng trên sân tập hay trong phòng xông hơi.

Kỷ nguyên của những đêm say khướt có thể đã thoái trào, nhưng thời đại của những tâm hồn tự do, khỏe mạnh và làm chủ hoàn toàn hệ thống cảm xúc của chính mình thì chỉ mới chính thức bắt đầu.