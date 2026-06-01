Một khu du lịch từng rất nổi tiếng ở Phú Quốc chính thức bị tháo dỡ

Những ngày cuối tháng 5, hình ảnh khu vực cổng vào The Peak trên núi Điện Tiên, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang được tháo dỡ khiến nhiều người chú ý. Trước đó, nơi này từng là một trong những tọa độ check-in mới nổi tại đảo ngọc, xuất hiện trên mạng xã hội với những khu vườn rực rỡ, lối đi trên cao và tầm nhìn hướng ra biển.

Theo Dân trí, ngày 30/5, Ban thực hiện cưỡng chế đặc khu Phú Quốc phát đi thông báo về kế hoạch cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với điểm du lịch The Peak. Chủ công trình đã bắt đầu cho tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm trước thời điểm địa phương tiến hành cưỡng chế.

Tiền Phong dẫn thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc cho biết, các cá nhân liên quan đang tiến hành tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả theo yêu cầu. Trường hợp không chấp hành đầy đủ, việc cưỡng chế dự kiến được tổ chức vào ngày 3/6.

Khu du lịch nhìn từ trên cao (Ảnh Báo Người Lao Động)

Nơi từng hút khách nhờ góc nhìn khác biệt về Phú Quốc

The Peak được xây dựng trên núi Điện Tiên từ giữa năm 2024. Nằm ở vị trí cao, khu vực này có tầm nhìn bao quát biển, núi rừng và một phần cảnh quan Phú Quốc phía dưới. Đây cũng là yếu tố khiến địa điểm nhanh chóng được chú ý giữa hàng loạt trải nghiệm biển đảo quen thuộc tại Phú Quốc.

Trên mạng xã hội và trong một số nội dung giới thiệu trước đây, The Peak từng được gọi bằng những cái tên như “vườn địa đàng”, “Đà Lạt thu nhỏ” hay “kiệt tác nghệ thuật giữa lòng đảo ngọc”. Hình ảnh những khóm hoa nhiều màu sắc, khu nhà tre mái lá, cầu check-in và không gian mở trên cao từng khiến nơi này trở thành điểm đến được nhiều du khách tò mò tìm đến.

Theo Tuổi Trẻ, trước khi tạm dừng hoạt động, du khách đến The Peak để tham quan, uống cà phê và chụp ảnh. Tiền Phong cũng cho biết địa điểm này từng phục vụ khách tham quan, ăn uống, đồng thời là nơi có thể nhìn bao quát biển và núi rừng Phú Quốc từ trên cao.

Nơi đây từng thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh, trải nghiệm nhà hàng ăn uống (Ảnh Du lịch Phú Quốc)

Không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, The Peak từng được quảng bá với nhiều hạng mục trải nghiệm như vườn hoa, cầu chụp ảnh, khu ăn uống trên cao và không gian để du khách chờ khoảnh khắc hoàng hôn. Với những người muốn tìm một góc nhìn khác về đảo ngọc thay vì chỉ xuống biển hoặc tham quan các khu vui chơi đông đúc, địa điểm này từng mang đến cảm giác mới lạ.

Tháng 2/2025, báo Người Lao Động ghi nhận The Peak vẫn mở cửa đón khách, bán vé tham quan với mức giá 150.000 đồng/người. Khách có hộ khẩu thường trú tại Phú Quốc được giảm còn 80.000 đồng khi xuất trình căn cước công dân.

Phía sau sức hút của một điểm check-in từng nổi tiếng, cơ quan chức năng xác định The Peak tồn tại các vi phạm liên quan đến sử dụng đất và xây dựng công trình tại khu vực núi Điện Tiên. Người thuê đất để kinh doanh địa điểm này bị buộc tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng; chủ đất cũng bị xử lý đối với các vi phạm liên quan.

Đáng chú ý, dù từng bị lập biên bản, xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả, The Peak vẫn có thời gian tiếp tục mở cửa đón khách. Đến cuối tháng 5/2026, các hạng mục vi phạm tại địa điểm này mới bắt đầu được tháo dỡ trước kế hoạch cưỡng chế của địa phương.

Các hạng mục tại đây chuẩn bị tiến hành phá dỡ (Ảnh Báo Lao Động)

Du khách đến Phú Quốc còn nhiều lựa chọn ngắm cảnh, check-in khác

Câu chuyện của The Peak cũng là một lưu ý với du khách khi lựa chọn những điểm check-in mới nổi trên mạng xã hội. Một địa điểm có hình ảnh đẹp, được nhiều người chia sẻ chưa đồng nghĩa với việc du khách đã có đầy đủ thông tin về hoạt động vận hành, dịch vụ hay những vấn đề liên quan đến công trình.

Khi đến Phú Quốc, du khách yêu thích trải nghiệm chụp ảnh và ngắm hoàng hôn có thể tham khảo khu vực Sunset Town - Cầu Hôn ở Nam đảo. Theo trang Visit Phu Quoc, nơi đây có tuyến đi bộ ven biển, các bậc thang hướng biển, khu vực gần Cầu Hôn cùng không gian kiến trúc mang cảm hứng Địa Trung Hải, phù hợp để du khách dạo chơi và ngắm hoàng hôn.

Sunset Town cùng Cầu Hôn ở Nam Đảo Phú Quốc (Ảnh IViVu)

Với những người muốn nhìn biển đảo từ trên cao, cáp treo Hòn Thơm là một lựa chọn khác. Theo website chính thức của Sun World, tuyến cáp treo xuất phát từ ga An Thới, đi qua vùng biển và các đảo nhỏ trước khi tới Hòn Thơm. Sau hành trình ngắm cảnh, du khách có thể kết hợp vui chơi tại công viên nước hoặc trải nghiệm các hoạt động giải trí trên đảo.

Ở khu vực Bắc đảo, Grand World, VinWonders Phú Quốc và Vinpearl Safari Phú Quốc cũng là những địa điểm có kênh thông tin chính thức để du khách chủ động kiểm tra lịch hoạt động và dịch vụ trước chuyến đi. Grand World phù hợp với trải nghiệm đi dạo, chụp ảnh, ăn uống và xem chương trình buổi tối; VinWonders dành cho nhóm bạn, gia đình yêu thích công viên chủ đề và thủy cung; trong khi Vinpearl Safari phù hợp với hành trình khám phá động vật và không gian ngoài trời.