Sau Trung Quốc, Việt Nam khai phá 'mỏ vàng' sầu riêng ngay tại châu Á: Sẽ xuất khẩu kể từ tháng 7, Thái Lan, Malaysia cũng gấp rút chạy đua

Kể từ tháng 7 tới đây, sầu riêng Việt Nam đón tin vui tại thị trường 1,4 tỷ dân.

Sầu riêng Việt Nam dự kiến sẽ chính thức được xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ từ tháng 7/2026, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường hơn 1,4 tỷ dân và tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành hàng đang có kim ngạch xuất khẩu tỷ USD.

Cụ thể, theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cơ quan chức năng Việt Nam và Ấn Độ hiện đang hoàn tất những thủ tục kỹ thuật cuối cùng để mở cửa thị trường đối với sầu riêng tươi. Nếu tiến trình diễn ra đúng kế hoạch, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên đưa sầu riêng vào thị trường Ấn Độ trước cả Thái Lan.

Động thái này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của ngành sầu riêng Việt Nam, trong bối cảnh các doanh nghiệp đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận thành công đáng chú ý khi mở rộng xuất khẩu thanh long sang Ấn Độ. Hiện nay, quốc gia Nam Á này là thị trường tiêu thụ thanh long Việt Nam lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Kết quả đó đang làm gia tăng kỳ vọng rằng Ấn Độ có thể trở thành một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng tiếp theo đối với sầu riêng Việt Nam.

Với quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người, Ấn Độ hiện là thị trường tiêu dùng lớn thứ hai châu Á sau Trung Quốc. Việc mở cửa thành công thị trường này được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành sầu riêng Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới tại khu vực Nam Á đang gia tăng.

Diễn biến tích cực từ thị trường Ấn Độ xuất hiện trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ. Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 293 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch 257 triệu USD, tăng 142,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc tăng mạnh và trở thành một trong 10 thị trường tiêu thụ lớn nhất của sầu riêng Việt Nam, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với 201,5% so với cùng kỳ năm 2025, dù kim ngạch mới đạt trên 1 triệu USD.

Dù tiềm năng lớn, thị trường Ấn Độ vẫn đặt ra không ít thách thức cho sầu riêng Việt Nam. Phần lớn người tiêu dùng tại đây chưa quen với loại trái cây này, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư đáng kể cho hoạt động tiếp thị và phát triển thị trường. Bên cạnh đó, hạ tầng chuỗi lạnh và logistics lạnh của Ấn Độ còn chưa đồng bộ, trong khi sầu riêng tươi phụ thuộc nhiều vào khâu bảo quản. Khoảng cách vận chuyển xa cũng làm tăng chi phí, đẩy giá bán lên cao và hạn chế khả năng tiếp cận số đông người tiêu dùng. Vì vậy, sầu riêng đông lạnh có thể là lựa chọn phù hợp hơn trong giai đoạn thâm nhập thị trường ban đầu.

Hiện nay, các đối thủ là Thái Lan và Malaysia cũng đã và đang tìm cách tiếp cận Ấn Độ. Đặc biệt, Malaysia với công nghệ cấp đông sâu (sầu riêng múi) sẽ có lợi thế trong việc tiếp cận các thị trường xa.

Trong bối cảnh nhiều thị trường mới đang dần được khai thông, việc tiếp cận thành công Ấn Độ không chỉ mang ý nghĩa gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn góp phần đa dạng hóa đầu ra, giảm thiểu rủi ro thị trường và củng cố vị thế của sầu riêng Việt Nam trên bản đồ trái cây thế giới.

Như Quỳnh