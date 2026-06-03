Nguồn gốc của “hộp bánh kim chỉ” quốc dân Danisa khiến người Việt bất ngờ

Từ những chiếc hộp thiếc mang hình ảnh thiên nga, nàng tiên cá và các biểu tượng nổi tiếng của Copenhagen, câu chuyện về nguồn gốc của Danisa lại được cộng đồng mạng Việt Nam quan tâm.

Có lẽ với nhiều người Việt Nam, bánh quy bơ Danisa là cái tên không còn xa lạ. Loại bánh này thường xuất hiện trong những giỏ quà biếu, quà tặng hoặc trên bàn tiếp khách mỗi dịp lễ, Tết. Thậm chí, trên mạng xã hội còn lưu truyền câu đùa quen thuộc rằng sau khi ăn hết bánh, chiếc hộp thiếc Danisa sẽ bước vào “vòng đời thứ hai” với vai trò hộp đựng kim chỉ, thuốc men hay đủ loại vật dụng lặt vặt trong gia đình.

Đa số người tiêu dùng đã quen thuộc với hình ảnh những chiếc hộp Danisa màu xanh đặc trưng, trên nắp in hình các loại bánh quy bơ vàng ruộm. Thế nhưng mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng Danisa còn sở hữu hàng loạt mẫu hộp thiếc với thiết kế đẹp mắt và khác biệt hơn nhiều so với phiên bản thường thấy tại Việt Nam.

Phiên bản bánh Danisa thường thấy ở Việt Nam

Một cư dân mạng vừa tiết lộ rằng Danisa còn sở hữu hàng loạt mẫu hộp thiếc với thiết kế đẹp mắt và khác biệt hơn. Ảnh: phg.anh_20

Theo chia sẻ của chủ bài đăng, những hộp bánh này được người thân mang trực tiếp từ Đan Mạch về. Thay vì hình ảnh bánh quy quen thuộc, mỗi chiếc hộp lại được thiết kế như một bức tranh kể chuyện về đất nước Bắc Âu. Có hộp in hình chú thiên nga trắng đang bơi giữa mặt hồ xanh biếc trước tòa lâu đài cổ kính; có hộp tái hiện khung cảnh bến cảng Nyhavn nổi tiếng với những dãy nhà đầy màu sắc và những con thuyền neo đậu bên dòng kênh; mẫu khác lại khắc họa những người lính cận vệ Hoàng gia Đan Mạch trong bộ quân phục đỏ nổi bật đứng gác trước cung điện.

Không chỉ vậy, ở phần bình luận, người đăng bài còn đăng tải thêm những mẫu hộp bánh cookie khác ở Đan Mạch. Trong số đó có phiên bản lấy cảm hứng từ nàng tiên cá, biểu tượng gắn liền với thủ đô Copenhagen và những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn Andersen. Một số mẫu hộp khác được thiết kế theo chủ đề "Hygge" - triết lý sống đề cao sự ấm áp, thư thái và tận hưởng những niềm vui giản dị của người Đan Mạch, với hình ảnh những đôi tất len, góc đọc sách ấm cúng, bánh ngọt và tách trà nóng.

Ảnh: phg.anh_20

Người này tiết lộ: “Ngoài Danisa ra thì ở Đan Mạch cũng có rất nhiều loại bánh quy hộp thiếc khác. Mẫu mã và hương vị đa dạng, kích thước từ nhỏ đến lớn. Nhìn chỉ muốn mang hết về. Nhưng điều mình thích nhất là nhiều hãng bánh đã kể một câu chuyện ngay trên vỏ hộp, nên mình thấy chúng rất phù hợp để làm quà tặng hoặc đồ lưu niệm”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước những thiết kế đậm chất cổ tích và văn hóa Bắc Âu, đồng thời thừa nhận đây là lần đầu tiên họ biết Danisa có nhiều phiên bản hộp đẹp đến vậy.

Danisa phiên bản nàng tiên cá cực sinh động và lạ mắt. Ảnh: halfapotato

Một số bình luận nổi bật như: “Huhu, đây chính là những khung cảnh trong đầu mình khi đọc truyện cổ Grimm hay Andersen, không ngờ ngoài đời lại có thật”, “Lại có thêm lý do để tới Đan Mạch rồi, chỉ muốn mua bánh về lấy hộp thôi”, “Hộp đẹp thế này ăn xong chắc không nỡ dùng để đựng kim chỉ nữa mà phải mang đi trưng bày”, hay “Mê những món đồ vừa đẹp vừa có câu chuyện văn hóa phía sau như thế này lắm, nhìn là muốn mang về nhà ngay”.

Có thể nói, từ một món bánh vốn quen thuộc với người Việt, những phiên bản Danisa tại quê hương Đan Mạch đã khiến không ít người bất ngờ khi biến chiếc hộp thiếc thành một món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và những câu chuyện cổ tích đặc trưng của xứ sở Bắc Âu.

Bên cạnh những mẫu hộp thiếc đẹp mắt, nguồn gốc thực sự của bánh Danisa cũng là chủ đề được nhiều cư dân mạng quan tâm trong phần bình luận.

Ảnh: phg.anh_20

Theo thông tin từ website chính thức của thương hiệu, Danisa có nguồn gốc từ Đan Mạch và được phát triển dựa trên công thức bánh quy bơ truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ thợ làm bánh. Loại bánh này được lấy cảm hứng từ những món bánh từng xuất hiện trong các bữa tiệc của giới quý tộc châu Âu, sử dụng những nguyên liệu cao cấp như bơ và bột mì chất lượng cao. Ngay từ những ngày đầu, Danisa đã được định vị là dòng bánh mang phong cách sang trọng, gắn với hình ảnh và văn hóa Đan Mạch.

Thương hiệu Danisa được quản lý bởi Danish Speciality Foods Copenhagen Denmark ApS, công ty có trụ sở tại Copenhagen (Đan Mạch). Đơn vị này chịu trách nhiệm giám sát công thức, tiêu chuẩn nguyên liệu và quy trình sản xuất nhằm đảm bảo hương vị đặc trưng của bánh được duy trì đồng nhất trên toàn cầu.

Theo nhiều tài liệu về lịch sử thương hiệu, Danish Speciality Foods được thành lập tại Đan Mạch vào năm 1948 và là nơi sản xuất những hộp Danisa đầu tiên. Tuy nhiên, để mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế, thương hiệu đã hợp tác với tập đoàn thực phẩm Mayora của Indonesia từ những năm 1970 - 1980. Sở hữu năng lực sản xuất lớn cùng mạng lưới phân phối rộng khắp, Mayora đã góp phần đưa Danisa từ một thương hiệu bánh quy Đan Mạch trở thành sản phẩm quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ảnh: phg.anh_20

Hiện nay, phần lớn bánh Danisa được sản xuất tại Indonesia theo công nghệ và công thức chuyển giao từ Đan Mạch. Toàn bộ quy trình vẫn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do phía Đan Mạch kiểm soát nhằm giữ nguyên hương vị truyền thống của sản phẩm.

Nhờ mô hình hợp tác này, Danisa vừa bảo tồn được di sản bánh quy bơ Đan Mạch, vừa có điều kiện tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu với mức giá hợp lý hơn. Vì vậy, khi nhắc đến xuất xứ của Danisa, có thể hiểu đây là thương hiệu được khai sinh tại Đan Mạch nhưng chủ yếu được sản xuất tại Indonesia.

Tại Việt Nam, Danisa bắt đầu trở nên phổ biến từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 thông qua hệ thống phân phối của Công ty TNHH Inbisco Việt Nam. Cho đến nay, những hộp bánh quy bơ màu xanh đặc trưng vẫn là lựa chọn quen thuộc trong các dịp lễ, Tết và quà biếu của nhiều gia đình.