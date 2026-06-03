KFC Việt Nam “chiêu đãi” fan mùa hè bằng KFC Zestival 2026 cùng loạt trải nghiệm bùng nổ

KFC chính thức khai màn lễ hội âm nhạc mùa hè - KFC Zestival 2026 tại Hà Nội (18/07) và TP. HCM (25/07). Không chỉ mang đến một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, đây còn là màn "comeback" của món Gà Lắc Tiêu Chanh từng được nhiều fan yêu thích.

KFC Zestival 2026 chính thức quay trở lại

Mùa hè năm ngoái, KFC Zestival lần đầu ra mắt đã tạo nên một "cơn địa chấn" khi thu hút hơn 10.000 fan tham dự và ghi nhận 44,34 nghìn lượt thảo luận trên mạng xã hội, nhanh chóng lọt top 10 sự kiện âm nhạc cùng thời điểm.

Tiếp nối thành công đó, sự trở lại của KFC Zestival 2026 đang khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên". Mới đây, KFC chính thức "chốt hạ" dàn line-up cực đỉnh cho sự kiện, quy tụ những cái tên đang gây bão như Isaac, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, Cody Nam Võ, CONGB, 52Hz, Chi Xê và Coolkid. Tất cả đã sẵn sàng để tạo nên một mùa hè bùng nổ và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

"Khuấy đảo gà mùa hạ": Màn đổ bộ của 3 "bộ tộc" vạn người mê

Để đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ, KFC đã chính thức xác nhận sự trở lại của KFC Zestival 2026, mang theo một concept hoàn toàn mới lạ với tên gọi - Khuấy đảo gà mùa hạ.

Đích thân Đại tá Harland Sanders sẽ sắm vai vị thuyền trưởng, rủ rê hội Gen Z tham gia chuyến du lịch trốn nóng đến hòn đảo nhiệt đới KFC Zestival 2026. Nơi đây hứa hẹn sẽ là "thiên đường" để các fan tạm gác lại những bài vở căng thẳng, các áp lực vô hình, cùng tự do bung xõa và tận hưởng trọn vẹn tinh thần mùa hè đa sắc màu. KFC Zestival 2026 sẽ được tổ chức tại hai đầu cầu - Hà Nội vào ngày 18/07/2026 và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25/07/2026.

Đến với Đảo Gà năm nay, các tín đồ âm nhạc sẽ được bước vào thế giới của ba "bộ tộc", đại diện cho những cá tính âm nhạc và phong cách khác biệt: Tộc Tiêu, Tộc Chanh và Tộc Gà. Tộc Tiêu sẵn sàng làm fan xiêu lòng với những nghệ sĩ trẻ mang màu sắc âm nhạc cực chill và cá tính như Chi Xê, Cody Nam Võ và Coolkid. Trong khi đó, 52Hz, CONGB và buitruonglinh chính thức gia nhập Tộc Chanh mang đến một làn gió tươi mát, trendy với những bản hit triệu view. Trong khi đó, Tộc Gà sẽ làm bùng nổ sân khấu với sự xuất hiện của hai nam thần vạn người mê sở hữu lượng fan đông đảo là Isaac và Quang Hùng MasterD.

Đặc biệt, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Isaac, Quang Hùng MasterD và 52Hz đồng hành cùng KFC Zestival, chứng tỏ sự chiều fan của KFC khi quyết định "lò vi sóng" với 3 nghệ sĩ đình đám này. Đặc biệt, Chi Xê cũng chính thức tái xuất tại KFC Zestival 2026 sau màn collab gây chú ý cùng KFC Việt Nam trong mùa Tết vừa qua, hứa hẹn tiếp tục "đốt cháy" sân khấu mùa hè năm nay.

Bạn Minh Anh (thành viên FC Quang Hùng MasterD) hào hứng chia sẻ: "Nghe tin KFC Zestival 2026 tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh là hội bạn mình lập tức lên kế hoạch săn vé ngay. Concept 3 bộ tộc Tiêu - Chanh - Gà nghe quá độc lạ, lại còn có Quang Hùng MasterD và 52Hz idol của mình nữa!"

"Vé" vào khuấy Đảo Gà Mùa Hạ: Ấp trứng săn vé đảo và sự tái xuất của "huyền thoại"

Mang đậm tinh thần Gen Z, KFC đã biến công cuộc săn vé năm nay thành một trải nghiệm game hóa cực cuốn mang tên "Ấp trứng vàng - Săn vé Đảo", diễn ra từ 20/05 đến hết 25/07/2026.

Với chỉ 245.000 đồng, các fan có ngay vé tham dự đại tiệc âm nhạc KFC Zestival 2026. Mỗi combo sẽ tương ứng với số điểm cụ thể: Combo Áp Đảo 89.000 đồng tương ứng 1 điểm, Combo Phá Đảo 170.000 đồng tương ứng 2 điểm Combo Khuấy Đảo 245.000 đồng tương ứng 3 điểm.

Sau đó, quét mã QR trên ấn phẩm để truy cập vào trang khuyến mãi, đăng nhập và quét mã hóa đơn để hệ thống tự động tích điểm "ấp trứng". Khi trứng nở, các fan có thể đổi điểm lấy vé đu idol tùy theo thành tích: 3 điểm chốt ngay vé khu Khuấy Đảo, 6 điểm thăng hạng lên vé khu Phá Đảo, và 8 điểm sẽ cầm chắc tấm vé khu Áp Đảo cực gần idol. Đặc biệt, trong quá trình tích điểm, fan vẫn có thể đổi ngay các phần quà hấp dẫn như Gà Rán, Voucher KFC ưu đãi, Pepsi Raspberry hay Nuggets chỉ với 1-2 điểm.

Các combo Gà Lắc Tiêu Chanh cùng những phần quà hấp dẫn

Nhập đảo 2026 Zestival thì sao có thể bỏ qua "đặc sản" Gà Lắc Tiêu Chanh? Món ăn huyền thoại vừa chính thức tuyên bố "trở lại và lợi hại hơn xưa" sau bao ngày vắng bóng khiến hội mê ẩm thực tiếc nuối.

Gà Lắc Tiêu Chanh trở lại cùng cơ hội săn vé tham dự concert cực đỉnh

Gà Lắc Tiêu Chanh hứa hẹn mang đến trải nghiệm vị giác trọn vẹn và bùng nổ ngay từ miếng cắn đầu tiên. Mỗi phần ăn là những miếng gà rán vàng ươm, được "áo" sẵn một lớp gia vị tiêu đậm đà, cùng mùi lá chanh thơm lừng, đầy mời gọi. Chút cay nồng, the the của tiêu đen bám chặt lên lớp vỏ ngoài giòn tan đặc trưng của KFC, hòa quyện tuyệt vời cùng vị chua thanh mát của chanh tươi, ôm trọn lấy phần thịt gà mềm ngọt, mọng nước bên trong. Tất cả tạo nên một sức hút khó cưỡng, vừa được ăn gà ngon bùng vị, vừa ẵm trọn vé quẩy cực nhiệt mùa hè!

Mùa hè đang nóng lên từng ngày, KFC Zestival 2026 đang vẫy gọi, một đại nhạc hội bùng nổ với dàn sao cực đỉnh và món gà "huyền thoại" đã sẵn sàng. Nhanh chân "lên đồ", rủ ngay hội cạ cứng ra chi nhánh KFC gần nhất để order Gà Lắc Tiêu Chanh, quét hóa đơn tích điểm và ấp trứng vàng ngay từ hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một: Khuấy đảo gà mùa hạ cùng thần tượng tại lễ hội âm nhạc cháy nhất hè này!

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