Quan trọng: Cấm hoạt động đưa khách đến 2 hòn đảo miền Trung, nhiều người Việt đang lầm tưởng

Nhiều người vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao 2 hòn đảo này lại cấm hoạt động du lịch.

Mùa hè, những hòn đảo nước biển trong xanh, cảnh quan hoang sơ luôn được nhiều du khách tìm kiếm. Trên mạng xã hội, Bình Ba và Bình Hưng thường xuất hiện kèm lời giới thiệu đây là nơi "chỉ người Việt Nam mới được đặt chân đến".

Cách nói này dễ khiến nhiều người hiểu rằng hai đảo vẫn được phép khai thác du lịch, chỉ hạn chế với khách nước ngoài. Thực tế, Khánh Hòa vừa tiếp tục yêu cầu không tổ chức, quảng bá, môi giới hoặc đưa khách du lịch đến đảo Bình Ba và Hòn Chút - đảo Bình Hưng.

Đảo Bình Ba

Đảo Bình Hưng

Ngày 4/6, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa có văn bản về việc không phát triển các loại hình du lịch tại Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút, hay còn gọi là đảo Bình Hưng.

Sở dẫn Khoản 1, Điều 21, Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch. Yêu cầu này nhằm bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp KHÔNG TỔ CHỨC tour, quảng bá, môi giới hoặc đưa khách đến khu vực không được phép tổ chức hoạt động du lịch. Doanh nghiệp lữ hành phải rà soát, chấm dứt hoạt động tại khu vực này; không quảng cáo sản phẩm tham quan đảo Bình Ba và Hòn Chút - đảo Bình Hưng.

Đây không phải thông tin mới. Tháng 7/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từng cho biết Sở Du lịch Khánh Hòa đã đề nghị không tổ chức tour đến đảo Bình Ba và Hòn Chút - đảo Bình Hưng, căn cứ quy chế bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh.

Ảnh minh hoạ

Vì sao nhiều du khách vẫn lầm tưởng?

Theo Znews, thời gian gần đây, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện nội dung giới thiệu Bình Ba, Bình Hưng như những hòn đảo hoang sơ, "chỉ người Việt Nam mới được đặt chân đến", thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Trước đó, VOV từng phản ánh dù đã có quy định không phát triển du lịch, Bình Hưng vẫn xuất hiện tình trạng đón khách tự phát. Du khách được đưa từ Bãi Kinh sang đảo bằng tàu, canô; một số dịch vụ ăn uống, lưu trú và phương tiện tham quan từng hoạt động tại đây.

Các dịch vụ từng xuất hiện trong thực tế, cộng thêm nội dung quảng bá trên mạng xã hội, dễ khiến du khách nghĩ rằng vẫn có thể đặt tour đến hai đảo. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đã nêu rõ: không tổ chức, quảng bá, môi giới hoặc đưa khách du lịch đến Bình Ba và Hòn Chút - đảo Bình Hưng.

Du khách cần thận trọng trước lời mời chào tour đến hai đảo, đặc biệt là sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội. Trước khi đặt cọc, nên kiểm tra thông tin từ đơn vị lữ hành uy tín hoặc cơ quan du lịch địa phương.

Ảnh minh hoạ

Vẫn có nhiều lựa chọn biển đảo ở Khánh Hòa

Việc Bình Ba và Bình Hưng không được tổ chức hoạt động du lịch không có nghĩa du khách phải bỏ lỡ hành trình biển đảo khi đến Khánh Hòa. Tại vịnh Nha Trang, nhiều điểm đến vẫn đang phục vụ khách tham quan công khai như Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Miễu và Hòn Tre.

Du khách muốn trải nghiệm hành trình ra đảo trong ngày có thể tham khảo Hòn Mun, xuất phát từ Bến tàu Du lịch Nha Trang bằng tàu hoặc canô và tuân thủ quy định bảo tồn tại điểm đến. Hòn Tằm phù hợp với gia đình muốn tắm biển, nghỉ ngơi; Hòn Miễu gần bờ, thuận tiện cho lịch trình ngắn; còn Hòn Tre phù hợp với hành trình kết hợp vui chơi, giải trí.

Theo Báo Khánh Hòa, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, Bến tàu Du lịch Nha Trang đón gần 13.000 lượt khách đi đến các điểm du lịch trong vịnh. Đây là những lựa chọn du khách có thể cân nhắc thay cho tour đến khu vực không được phép tổ chức hoạt động du lịch.