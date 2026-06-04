Xu hướng Du lịch MICE 2026: Doanh nghiệp đầu tư mạnh cho trải nghiệm và kết nối nội bộ

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng tới văn hóa nội bộ và trải nghiệm nhân sự, Du lịch MICE năm 2026 được dự báo sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới: đề cao chiều sâu cảm xúc, tính cá nhân hóa và khả năng tạo ra kết nối thực chất.

Theo ông Hà Văn Tuyển - Tổng Giám đốc Ocean Group, MICE không còn đơn thuần là một chuyến đi, mà đang trở thành công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tổ chức và phát triển thương hiệu từ bên trong.

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và sự kiện, thị trường MICE tại Việt Nam đang bước vào chu kỳ cạnh tranh mới. Nếu như trước đây doanh nghiệp ưu tiên quy mô tổ chức, địa điểm sang trọng hay số lượng người tham dự, thì đến năm 2026, trọng tâm sẽ chuyển dần sang chất lượng trải nghiệm và giá trị kết nối mà chương trình mang lại.

Theo ông Hà Văn Tuyển, xu hướng lớn nhất của MICE trong thời gian tới chính là "trải nghiệm hóa hành trình doanh nghiệp". Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động như hội nghị, Team Building, Gala Dinner hay nghỉ dưỡng sẽ không còn tách rời, mà được thiết kế như một hành trình xuyên suốt về cảm xúc, văn hóa và mục tiêu phát triển đội ngũ.

"Doanh nghiệp hiện nay không còn tìm kiếm một chương trình chỉ để giải trí hay nghỉ ngơi đơn thuần. Họ cần những hành trình giúp nhân sự kết nối mạnh hơn, tái tạo năng lượng và hiểu rõ hơn về giá trị chung của tổ chức. Đó là lý do MICE đang trở thành một phần trong chiến lược phát triển doanh nghiệp hiện đại", ông Hà Văn Tuyển chia sẻ.

Ông Hà Văn Tuyển - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Ocean Group

Một trong những thay đổi rõ nét của thị trường là xu hướng cá nhân hóa theo DNA thương hiệu. Thay vì sử dụng những format đại trà, nhiều doanh nghiệp hiện ưu tiên các concept được xây dựng riêng theo ngành nghề, định hướng phát triển và màu sắc văn hóa nội bộ.

Đối với các doanh nghiệp công nghệ, chương trình thường được tích hợp yếu tố đổi mới sáng tạo, công nghệ trình diễn hoặc gamification. Trong khi đó, các tập đoàn sản xuất, bất động sản hay tài chính lại chú trọng yếu tố tinh thần đội ngũ, tính chinh phục và khả năng bứt phá.

Bên cạnh yếu tố nội dung, xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm cao cấp cũng sẽ phát triển mạnh trong năm 2026. Sau nhiều năm chịu áp lực công việc và tốc độ vận hành cao, doanh nghiệp ngày càng chú trọng tới wellbeing - sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân sự.

Điều này khiến các chương trình MICE hiện đại không chỉ dừng lại ở hội họp hay hoạt động tập thể, mà còn tích hợp các trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hoạt động ngoài trời và khám phá văn hóa địa phương.

Theo ông Hà Văn Tuyển, các điểm đến có hệ sinh thái đồng bộ như Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang hay Phú Quốc …sẽ tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của doanh nghiệp trong năm 2026 và các năm tới. Đây là những địa phương vừa đáp ứng được hạ tầng tổ chức sự kiện, vừa có khả năng mang tới trải nghiệm du lịch chất lượng cao cho du khách.

Một xu hướng đáng chú ý khác là MICE xanh và phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp hiện không chỉ quan tâm tới hiệu quả chương trình mà còn chú trọng thông điệp cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

Các hoạt động như hạn chế rác thải nhựa, sử dụng vật liệu tái chế, trồng cây, CSR cộng đồng hay kết hợp bảo tồn văn hóa địa phương đang dần trở thành một phần trong cấu trúc chương trình MICE hiện đại.

"Trong tương lai gần, doanh nghiệp sẽ đánh giá thành công của một chương trình không chỉ bằng hình ảnh đẹp hay sân khấu lớn, mà bằng việc chương trình đó có tạo ra giá trị thật cho con người hay không. MICE sẽ đi sâu hơn vào cảm xúc, tính nhân văn và khả năng kết nối lâu dài", ông Hà Văn Tuyển nhận định.

Theo giới chuyên môn, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để trở thành điểm đến MICE hàng đầu khu vực nhờ hạ tầng du lịch ngày càng phát triển, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp mở rộng cùng khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là áp lực cạnh tranh ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, tư duy sáng tạo và năng lực vận hành thực tế. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp tổ chức MICE cần đầu tư mạnh hơn vào con người, công nghệ và khả năng xây dựng trải nghiệm khác biệt.

Ocean Group với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Du lịch, Event, Team Building, Media, cho rằng năm 2026 sẽ là giai đoạn ngành MICE Việt Nam chuyển từ cạnh tranh về quy mô sang cạnh tranh về chất lượng, chiều sâu trải nghiệm.

"Doanh nghiệp tổ chức MICE Tourism nào tạo ra được cảm xúc thật, kết nối thật và dấu ấn thật cho khách hàng sẽ là doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh và uy tín trong tương lai", ông Hà Văn Tuyển nhấn mạnh.