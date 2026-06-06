Thông báo quan trọng của Vietnam Airlines, áp dụng từ ngày 6/6: Hành khách trên 60 tuổi chú ý

Người từ 60 tuổi trở lên sắp được hưởng thêm quyền lợi khi đặt vé máy bay Vietnam Airlines.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, hãng bay này chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé cho hành khách từ 60 tuổi trở lên khi mua vé trên website Vietnam Airlines từ ngày 06/6/2026.

Ưu đãi áp dụng trên hành trình nội địa Việt Nam với hạng Phổ thông linh hoạt (B, M), Phổ thông tiêu chuẩn (S, H, K, L) và Phổ thông tiết kiệm (Q, N, R, T).

Hãng bay cho biết với vé được áp dụng ưu đãi giảm giá 15%, hành khách người cao tuổi cần làm thủ tục tại quầy thủ tục ở sân bay.

Trong những năm gần đây, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của nhóm khách hàng cao tuổi có xu hướng gia tăng. Không chỉ phục vụ mục đích du lịch, nhiều người lựa chọn máy bay để thăm con cháu đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố khác nhờ thời gian di chuyển nhanh và thuận tiện hơn so với các phương tiện đường bộ.

Việc mở rộng ưu đãi dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên được xem là một trong những động thái nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhóm khách hàng này, đồng thời khuyến khích người cao tuổi chủ động tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng và kết nối gia đình.

Hiện nay, nhiều điểm đến nội địa như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, hay Quy Nhơn đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Mức giảm 15% giá vé có thể giúp hành khách tiết kiệm một phần chi phí, đặc biệt đối với các gia đình có nhu cầu đưa ông bà, cha mẹ đi nghỉ dưỡng hoặc về thăm người thân trong dịp hè.