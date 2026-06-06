Phương Đông Asahi - Tọa độ nghỉ dưỡng chuẩn Nhật “cực hot” giữa lòng Hà Nội

Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, Phương Đông Asahi mang tới một lát cắt an yên của “Nhật Bản thu nhỏ”. Tại đây, nghi thức Onsen truyền thống, ẩm thực thực dưỡng và tinh thần Omotenashi dẫn lối bạn bước vào hành trình thư giãn, chạm tới đỉnh cao tinh hoa văn hóa Phù Tang.

Không còn những rào cản về khoảng cách hay quỹ thời gian eo hẹp, hành trình chữa lành từ dòng khoáng nóng giờ đây nằm ngay trong tầm tay. Chẳng cần những chuyến bay dài, Phương Đông Asahi chào đón Quý khách bằng một trải nghiệm nghỉ dưỡng "gần nhà, xa phố" hoàn hảo: đủ gần để thuận tiện di chuyển nhưng cũng đủ xa để tách biệt khỏi những bộn bề thường nhật. Nhờ đó, mỗi dịp cuối tuần hay chỉ vài giờ ngắn ngủi trong ngày đều có thể trở thành khoảng lặng quý giá, để làn nước xoa dịu những mệt mỏi, đánh thức nguồn năng lượng tích cực và nuôi dưỡng sự cân bằng cho thân - tâm - trí.

Kiến trúc Wabi Sabi: Bản hòa tấu giữa tư duy tối giản và vẻ đẹp tự nhiên

"Lần đầu tới đây, tôi có cảm giác như mình vừa bước qua một cánh cửa để đến Nhật Bản. Mọi thứ đều được tiết chế vừa đủ, từ kiến trúc, màu sắc đến cách bài trí nên rất dễ chịu" - cảm nhận của chị Nguyễn Yến (Hà Nội) cũng là ấn tượng chung của nhiều khách hàng khi ghé thăm Phương Đông Asahi.

Bức tranh kiến trúc nơi đây là minh chứng cho thấy các chi tiết tối giản hoàn toàn có thể tạo nên một tổng thể thanh tao đầy sức hút. Không gian mang hơi thở tinh thần Wabi Sabi, tôn trọng vẻ đẹp nguyên bản và tìm kiếm sự bình yên từ những điều giản đơn. Không xa hoa một cách phô trương, hệ thống nội - ngoại thất ưu tiên sử dụng các vật liệu thuần tự nhiên như gỗ, tre, đá,... ghi dấu vẻ đẹp của thời gian, sự hoài niệm lặng lẽ cùng những vết hằn theo năm tháng, để khi chạm vào có thể cảm nhận được sự thô sần mộc mạc và những sai khác tự nhiên đầy ngẫu hứng.

Nâng đỡ cho tinh thần tối giản đầy tinh tế ấy còn là tông màu trung tính chủ đạo như nâu, trắng, xám, be,... điểm xuyết cùng sắc xanh dịu mát của cây cỏ và những mảng rêu phong phủ màu thời gian. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, dịu mắt mà không hề nhàm chán, vừa đủ giữ lại những khoảng thở cho cảm xúc, đồng thời hàm chứa nét duy mỹ với sức hút riêng, khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nghi thức Onsen chuẩn Nhật - Điểm chạm đánh thức mọi giác quan

Nếu kiến trúc là cánh cửa mở ra một "Nhật Bản thu nhỏ" giữa lòng Hà Nội, thì trải nghiệm tắm khoáng nóng Onsen chính là nơi Quý khách cảm nhận rõ nhất triết lý sống khỏe vốn đã trở thành một phần trong đời sống của người Nhật suốt hàng nghìn năm.

Để bước vào hành trình chữa lành từ dòng khoáng nóng, mỗi khách hàng nhận một túi đồ gồm trang phục Yukata truyền thống, khăn tắm và đôi guốc mộc. Sau khi thay đồ, toàn bộ tư trang sẽ được gửi tại hệ thống tủ đồ thông minh tích hợp vòng tay gắn chip. Sự chỉn chu trong từng công đoạn không chỉ đảm bảo tính riêng tư, bảo mật mà còn như một khoảng chuyển tiếp nhẹ nhàng, giúp mỗi người tạm gác lại những bộn bề thường nhật để toàn tâm tận hưởng khoảng thời gian cho chính mình.

Tại đây, Quý khách sẽ thực hiện nghi thức tắm sạch để gột rửa bụi bẩn trước khi ngâm mình vào dòng khoáng nóng quý giá. Hệ thống 8 bể nóng - lạnh cùng các lu thảo dược được bố trí một cách khoa học, thay đổi nhiệt độ nhịp nhàng mang đến những cung bậc thư giãn đa dạng. Người Nhật có câu "Một lần tắm Onsen trẻ ra ba năm" và tại không gian này, Quý khách sẽ hiểu vì sao dòng khoáng ấm áp lại có tác dụng kỳ diệu đến thế. Khi cơ thể được nâng niu bởi hơi ấm dịu dàng, con người không chỉ cảm nhận sự thư thái nơi thể chất mà còn tìm thấy nguồn năng lượng tươi mới cho tinh thần. Mọi căng thẳng dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm, an yên và tràn đầy sức sống.

Cũng trong không gian ấy, hành trình chăm sóc sức khỏe tiếp tục được nối dài với hệ thống 10 phòng xông hơi Jjim Jil Bang cao cấp, bao gồm xông khô, xông ướt, xông đá muối Himalaya, xông đá quý, xông Oxy Hinoki, khu xả xông. Khi kết hợp cùng các liệu trình spa trị liệu chuyên sâu và bể bơi bốn mùa hiện đại, mỗi trải nghiệm tại Phương Đông Asahi không chỉ là nghỉ ngơi hay thư giãn đơn thuần mà còn là điểm khởi đầu cho suối nguồn tươi trẻ về thể chất và tâm hồn, để mỗi phút giây đều trở thành một khoảnh khắc chữa lành quý giá.

Thưởng vị Nhật Bản - Mảnh ghép hoàn hảo cho hành trình sống khỏe

Hành trình khám phá Nhật Bản tại Phương Đông Asahi sẽ chưa thực sự trọn vẹn nếu thiếu đi những dư vị tinh tế được gửi gắm trong từng món ngon. Tại đây, mỗi bữa ăn không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn là dịp để chiêm nghiệm triết lý sống tinh tế của người Nhật - nơi sự chỉn chu thể hiện qua cách tuyển chọn nguyên liệu tươi ngon theo mùa, kỹ thuật chế biến hay nghệ thuật bài trí hấp dẫn.

Tại hai nhà hàng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, đặc biệt là nhà hàng Gasuto, thực khách sẽ được dẫn lối vào một bữa tiệc ẩm thực mang đậm phong vị xứ Phù Tang, với điểm nhấn là những món ăn đầy lôi cuốn như cá saba nướng muối đậm đà, cá thu đao nhồi trứng béo bùi hay cá tuyết nướng mềm ngọt. Hương vị thượng hạng ấy càng trở nên thăng hoa khi được đặt trong một không gian ngập tràn hơi thở nghệ thuật, nơi những bộ bàn ghế sắc nâu trầm ấm, vách ngăn gỗ cùng những bức tranh Ukiyo-e được sắp đặt tạo nên một tổng thể sang trọng hài hòa. Khi ấy, mỗi bữa ăn dường như trôi chậm lại, để thực khách thong thả cảm nhận từng tầng hương vị, lắng nghe những câu chuyện văn hóa ẩn sau mỗi món ngon và đắm mình trong nhịp sống chậm đầy thi vị của xứ sở Mặt trời mọc.

Trên hành trình tận hưởng nghệ thuật Onsen trứ danh, tinh thần phụng sự khách hàng Omotenashi chính là chìa khóa vàng mở ra những trải nghiệm chạm tới cảm xúc. Sự hiếu khách không chỉ thể hiện qua từng lời chào, nụ cười, cử chỉ cúi đầu trang nhã mà còn là cách đội ngũ nhân viên luôn chủ động lắng nghe nhu cầu, chăm chút mọi mong muốn dù là nhỏ nhất. Từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến cho tới khi khép lại kỳ nghỉ dưỡng, mọi trải nghiệm của Quý khách đều được nâng niu bằng sự tận tâm và chỉn chu.

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, Phương Đông Asahi không chỉ đưa tinh hoa Phù Tang đến gần hơn với người Việt mà còn khơi gợi một triết lý sống biết trân trọng bản thân và nâng niu sức khỏe. Hãy tạm gác lại những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật để bước vào không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại, chăm sóc thân tâm và phục hồi năng lượng cùng Phương Đông Asahi.

Phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 5288 / 097 807 9356

Website: https://phuongdongasahi.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/phuongdongasahi/