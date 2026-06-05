Từ ngày 6/6, hàng triệu người được giảm giá 15% khi mua vé máy bay Vietnam Airlines

Từ ngày 6/6/2026, Vietnam Airlines cho biết sẽ mở rộng chương trình ưu đãi dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên bằng việc áp dụng mức giảm 15% giá vé nội địa trên website của hãng.

Từ ngày 6/6/2026, Vietnam Airlines mang đến một tin vui lớn cho nhóm hành khách từ 60 tuổi trở lên khi chính thức áp dụng mức ưu đãi giảm 15% giá vé phổ thông trên các chặng bay nội địa ngay trên nền tảng website của hãng. Động thái này không chỉ giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với các mức giá bay hợp lý mà còn tạo ra sự chủ động, thuận tiện tối đa trong việc tự thiết kế hành trình mọi lúc, mọi nơi thay vì phải phụ thuộc vào hệ thống quầy vé truyền thống.

Trước đây, chương trình ưu đãi dành riêng cho tập khách hàng cao tuổi vốn đã được hãng hàng không quốc gia triển khai rộng rãi, nhưng lại chỉ được áp dụng giới hạn tại các phòng vé trực tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những rào cản về mặt công nghệ khi hãng cần phải kiểm tra và xác minh chính xác độ tuổi của hành khách thông qua giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, bằng việc nỗ lực hoàn thiện hệ thống và chuẩn hóa quy trình xác thực thông tin trực tuyến, rào cản này nay đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên thiết bị di động hay máy tính, nhóm khách hàng lớn tuổi giờ đây đã có thể tự mua vé ưu đãi một cách liền mạch, nhanh chóng và bảo mật.

Việc số hóa và đơn giản hóa trải nghiệm mua vé cho người cao tuổi được giới chuyên môn đánh giá là một bước đi chiến lược, nắm bắt đúng sự chuyển dịch của thị trường. Theo các số liệu thống kê gần nhất, tính đến năm 2025, quy mô dân số cao tuổi tại Việt Nam đã chạm mốc gần 17 triệu người, chiếm khoảng 17% tổng dân số cả nước. Trong bối cảnh đó, việc tạo điều kiện để tệp khách hàng giàu tiềm năng này tiếp cận các dịch vụ hàng không hiện đại đang trở thành xu hướng tất yếu mà Vietnam Airlines đang tiên phong nắm bắt.

Song song với việc liên tục nâng tầm trải nghiệm hành khách, hãng cũng đang ghi nhận những con số tăng trưởng đầy khả quan. Năm 2025, Vietnam Airlines đã thực hiện thành công hơn 156.000 chuyến bay, phục vụ an toàn hơn 25,6 triệu lượt khách và vận chuyển hơn 340.000 tấn hàng hóa, đánh dấu mức tăng trưởng đồng đều 11% ở các chỉ tiêu so với cùng kỳ. Những nỗ lực cải tiến không ngừng nghỉ này đã đóng góp trực tiếp vào bức tranh tài chính khởi sắc, đưa tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của hãng đạt 121.412 tỷ đồng và ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế ấn tượng lên tới 7.607 tỷ đồng.