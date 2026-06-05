Việt Nam có thể có tuyến cáp treo nối thẳng ra sân bay: Xây trên hòn đảo ai cũng từng nghe tên 1 lần

Hòn đảo này được ví như "thiên đường bí ẩn" của Việt Nam.

Tại Việt Nam, cáp treo từ lâu đã trở thành một phần trong trải nghiệm du lịch ở nhiều điểm đến nổi tiếng. Du khách có thể đi cáp treo lên Fansipan giữa núi rừng Sa Pa, tới Bà Nà Hills tại Đà Nẵng hay băng qua biển đến Hòn Thơm ở Phú Quốc. Những hành trình trên cao không chỉ rút ngắn quãng đường mà còn mở ra góc nhìn khác biệt về cảnh quan thiên nhiên.

Sắp tới, Việt Nam có thể có thêm một tuyến cáp treo mang tính chất đặc biệt hơn: không đơn thuần đưa khách tới khu tham quan, vui chơi mà được đề xuất như một phương tiện giao thông công cộng, nối sân bay Cỏ Ống với trung tâm Côn Đảo.

Với nhiều du khách, Côn Đảo không phải cái tên xa lạ, bởi nơi đây vừa có biển xanh, rừng nguyên sinh, vừa gắn với những địa danh lịch sử đặc biệt của Việt Nam. Hòn đảo còn là điểm đến từng được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dẫn thông tin từ Business Insider xếp vào danh sách 13 hòn đảo du lịch bí ẩn nhất thế giới.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Tuyến cáp treo đặc biệt

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, UBND TP.HCM đã đề xuất đầu tư tuyến cáp treo giao thông công cộng kết nối sân bay Cỏ Ống với trung tâm đặc khu Côn Đảo. Hướng tuyến dự kiến đi từ sân bay, qua khu vực núi Nhà Bàn rồi về trung tâm đảo.

Hiện nay, từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm Côn Đảo, người dân và du khách chủ yếu di chuyển bằng tuyến đường bộ hiện hữu quy mô 2 làn xe. Tuyến đường này có địa hình khá đặc thù, nhiều đoạn quanh co, một bên là biển, một bên là vách núi và khu vực rừng đặc dụng.

Việc bổ sung phương thức kết nối mới được đặt ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại tới Côn Đảo dự kiến tiếp tục tăng. Theo Báo điện tử Chính phủ, Cảng hàng không Côn Đảo được quy hoạch đạt công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và khoảng 3 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Ảnh Vietnam Finance

Nếu mở rộng đường bộ hiện hữu từ 2 lên 4 làn xe, phương án này được báo cáo là có thể tác động khoảng 15,75ha rừng đặc dụng. Trong khi đó, tuyến cáp treo dự kiến cần khoảng 28 trụ đỡ, sử dụng khoảng 3ha đất, ưu tiên bố trí tại các khu vực trảng cỏ, bụi cây để hạn chế ảnh hưởng tới rừng.

Điểm đáng chú ý là tuyến cáp treo này được đề xuất với vai trò giao thông công cộng, phục vụ nhu cầu di chuyển từ cửa ngõ hàng không về trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ và điểm tham quan.

Tuy nhiên, đến nay, đây mới là phương án được đề xuất, chưa có thông tin công bố dự án đã được phê duyệt hay xác định thời điểm triển khai.

Trước mắt, du khách tới Côn Đảo đã có thêm lựa chọn di chuyển xanh. Cuối năm 2025, tuyến xe buýt điện số 173 kết nối chợ Côn Đảo với sân bay Cỏ Ống chính thức hoạt động. Theo Cổng thông tin Du lịch Côn Đảo, tuyến dài 17,1km, hành trình khoảng 30 phút, hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày.

Hiện nay, du khách đến Côn Đảo chủ yến di chuyển trên đảo bằng xe cá nhân, taxi hoặc xe điện (Ảnh minh họa)

“Thiên đường bí ẩn” có gì khiến du khách muốn đặt chân tới?

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan biển đảo, Côn Đảo còn là điểm đến có chiều sâu lịch sử đặc biệt. Du khách tới đây thường ghé Bảo tàng Côn Đảo, Dinh Chúa Đảo, Cầu tàu 914, Trại Phú Hải, Chuồng Cọp Pháp, Chuồng Cọp Mỹ để tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử của vùng đảo.

Nghĩa trang Hàng Dương là điểm đến tâm linh nổi tiếng, nơi nhiều du khách tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, trong đó có phần mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Chùa Núi Một, hay Vân Sơn Tự, cũng là địa điểm được nhiều người lựa chọn tham quan, chiêm bái và ngắm nhìn cảnh quan trung tâm đảo từ trên cao.

Với những du khách yêu thiên nhiên, Bãi Đầm Trầu nằm gần sân bay Cỏ Ống là điểm dừng chân nổi bật nhờ bãi cát đẹp, nước biển trong và trải nghiệm quan sát máy bay hạ cánh gần bờ biển. Ngoài ra, Bãi Nhát, vịnh Côn Sơn, Hòn Cau, Hòn Tre Lớn hay Hòn Bảy Cạnh cũng mở ra những hành trình tắm biển, tham quan đảo nhỏ và lặn ngắm san hô.

Nước biển ở Côn Đảo nổi tiếng trong xanh (Báo Người Lao Động)

Côn Đảo còn nổi tiếng với hoạt động bảo tồn rùa (Ảnh Tạp Chí Điện Tử Thiên Nhiên Và Môi Trường)

Đặc biệt, Hòn Bảy Cạnh gắn với một trong những trải nghiệm sinh thái nổi tiếng nhất tại Côn Đảo: xem rùa biển lên bãi làm tổ và thả rùa con về biển. Theo Vườn quốc gia Côn Đảo, Hòn Bảy Cạnh rộng khoảng 683ha; Bãi Cát Lớn tại đây là bãi đẻ quan trọng của rùa biển. Hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo chương trình và yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt.

Hiện nay, du khách tới Côn Đảo chủ yếu bằng máy bay hoặc tàu cao tốc. Theo Vietnam Airlines, các chặng bay đến Côn Đảo do VASCO khai thác bằng tàu ATR-72, trong đó có các hành trình trực tiếp từ TP.HCM và Cần Thơ. Khi ở trên đảo, du khách có thể lựa chọn xe buýt điện, taxi hoặc thuê xe máy; riêng các hành trình ra đảo nhỏ thường sử dụng tàu, cano theo tour tổ chức.