Việt Nam có 1 nhà hàng đích thân đón Thủ tướng Thái Lan và nguyên Thủ tướng Singapore, diện tích lên đến 3000 mét vuông

Một nhà hàng nằm trong biệt thự Pháp cổ giữa trung tâm Hà Nội, 4 năm liên tiếp được Michelin Guide vinh danh, vừa đón đoàn công tác của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Tại đây, đoàn khách thưởng thức thực đơn quy tụ nhiều món đặc sản Việt Nam từ Bắc vào Nam.

Không chỉ là điểm đến hấp dẫn về du lịch và văn hóa, Việt Nam ngày càng ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực thế giới. Những năm gần đây, nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu và nhân vật có tầm ảnh hưởng quốc tế khi đến Việt Nam đều dành thời gian trải nghiệm các món ăn truyền thống.

Mới đây, trong chuyến công tác tại Hà Nội, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng đoàn công tác thưởng thức bữa trưa với thực đơn quy tụ nhiều đặc sản nổi tiếng của Việt Nam.

Theo đó, đoàn công tác đã tới dùng bữa trưa tại nhà hàng Ngon Garden trên phố Nguyễn Du (phường Cửa Nam, Hà Nội). Đại diện nhà hàng cho biết, đơn vị đã tiếp đón khoảng 90 khách trong đoàn. Trước đó 3 ngày, một số cán bộ của Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam đã đến làm việc để khảo sát và thống nhất kế hoạch đón tiếp, song không thông báo về sự hiện diện của ông Anutin Charnvirakul trong đoàn.

Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân bước xuống máy bay tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Amarin TV

Để phục vụ các vị khách quốc tế, nhà hàng đã đề xuất thực đơn gồm 11 món ăn tiêu biểu, đại diện cho tinh hoa ẩm thực Việt Nam từ Bắc vào Nam. Các món khai vị gồm gỏi cuốn tôm thịt, bánh xèo, nem lụi Huế và nem cua bể. Phần món chính có mực câu hấp sả sốt mắm chanh, cá nướng riềng mẻ, bún chả Hà Nội, phở gà và phở bò. Tráng miệng là chè sen nhãn.

Trong bữa trưa, phở gà là món được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng nhiều thành viên trong đoàn lựa chọn thưởng thức. Do phía Thái Lan không đưa ra bất kỳ yêu cầu riêng nào về thực đơn hay cách chế biến nên các đầu bếp giữ nguyên công thức truyền thống, sử dụng nguyên liệu và gia vị đặc trưng của ẩm thực Việt nhằm mang đến trải nghiệm chân thực nhất cho các vị khách quốc tế.

Một số món ăn Việt được phục vụ trong bữa ăn của Thủ tướng như phở gà, bánh xèo, gỏi cuốn tôm thịt... Ảnh: Ngon Garden

Một trong những điểm nhấn của bữa ăn là món bánh xèo cỡ lớn với đường kính khoảng 30-35cm, được xem là nét đặc trưng riêng của nhà hàng so với nhiều địa chỉ ẩm thực khác. Bên cạnh đó, món cá nướng riềng mẻ cũng để lại ấn tượng nhờ cách thưởng thức đậm chất Việt. Thực khách cuốn cá cùng bún, dứa, cà rốt, các loại rau thơm rồi chấm với nước chấm đậm đà, tạo nên sự hòa quyện của nhiều tầng hương vị.

Nhà hàng bố trí riêng 15 nhân viên thành thạo ngoại ngữ để phục vụ đoàn khách. Theo thông tin từ lực lượng an ninh đi cùng, ông Anutin Charnvirakul cùng các thành viên trong đoàn đều hài lòng và dành nhiều lời khen cho bữa ăn. Vị lãnh đạo Thái Lan đã thưởng thức hầu hết các món trong thực đơn, trong đó món bánh xèo được nhân viên hướng dẫn cách cuốn và thưởng thức.

Món cá nướng được cuốn cùng bún, dứa, cà rốt, rau thơm chấm nước mắm. Ảnh: Ngon Garden

Đại diện Ngon Garden cho biết, đội ngũ đầu bếp và nhân viên tại đây từng nhiều lần phục vụ các đoàn khách đến từ Thái Lan nên có sự am hiểu nhất định về khẩu vị của thực khách nước này. Bữa trưa của đoàn được bố trí tại khu vực tầng 2, không gian rộng rãi, thoáng mát và tách biệt. Trong suốt thời gian đón tiếp đoàn khách cấp cao, các hoạt động phục vụ khách thông thường của nhà hàng vẫn diễn ra bình thường.

Trước chuyến thăm của ông Anutin Charnvirakul, Ngon Garden cũng nhiều lần được lựa chọn phục vụ các đoàn khách cấp cao quốc tế, trong đó có nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng các đoàn ngoại giao đến từ Lào, Indonesia và Pháp. Theo đại diện nhà hàng, mỗi lần đón tiếp các đoàn khách quốc tế đều là cơ hội để quảng bá những giá trị đặc sắc của ẩm thực Việt Nam tới bạn bè thế giới.

“Điều khiến chúng tôi tự hào nhất không chỉ là được lựa chọn phục vụ các đoàn khách cấp cao, mà còn là cơ hội giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế”, đại diện nhà hàng chia sẻ.

Ảnh: Ngon Garden

Khai trương từ năm 2018, Ngon Garden tọa lạc trong khu biệt thự Pháp cổ rộng khoảng 3.000m² trên phố Nguyễn Du. Không gian gồm khu sân vườn phủ nhiều cây xanh như mít, thị, hoàng lan cùng tòa biệt thự hai tầng, có sức chứa tối đa khoảng 700 khách. Nhà hàng mở cửa từ 6h30 đến 22h30 hằng ngày, phục vụ các bữa sáng, trưa và tối với thực đơn chủ đạo là các món Việt.

Đáng chú ý, trong 4 năm liên tiếp, Ngon Garden được Michelin Guide xếp hạng Michelin Selected - danh sách những nhà hàng có chất lượng ẩm thực nổi bật. Thực đơn của nhà hàng quy tụ nhiều món ăn truyền thống, đặc sản vùng miền Việt Nam, bên cạnh các món chay, món Nhật và một số lựa chọn mang phong cách ẩm thực quốc tế.

Ảnh: Ngon Garden

Những năm gần đây, nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo doanh nghiệp, tỷ phú và nhân vật nổi tiếng thế giới khi đến Việt Nam đều dành thời gian trải nghiệm các món ăn mang đậm bản sắc địa phương.

Gần đây nhất, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã thưởng thức phở bò, cơm rang, kem Thuỷ Tạ, bánh xèo, sầu riêng, thịt xiên nướng và nước mía. Hình ảnh bữa ăn của nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân ăn kem Thuỷ Tạ, thưởng thức phở tại số 40 Đinh Liệt

Trước đó, vào tháng 5/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân cũng lựa chọn nhiều món ăn Việt Nam trong chương trình làm việc tại Hà Nội, gồm bún riêu cua đồng, bánh cuốn, gỏi cuốn, nem rán, nộm đu đủ, cá tuyết, tôm và mực hấp lá sen, rau muống xào tỏi Lý Sơn, bánh socola và kem vừng đen.

Năm 2024, nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang gây chú ý khi trải nghiệm Hà Nội như một du khách, thưởng thức phở, dạo phố và uống cà phê. Cùng năm, CEO Apple Tim Cook cũng có dịp thưởng thức cà phê trứng cùng ca sĩ Mỹ Linh và Mỹ Anh tại khu phố cổ Hà Nội.

Việc ngày càng nhiều nhà lãnh đạo, doanh nhân và nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới lựa chọn trải nghiệm ẩm thực Việt Nam không chỉ cho thấy sức hút của nền ẩm thực giàu bản sắc, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.