Tối đầu nghỉ lễ 2/9 ở TP.HCM: Khu cà phê Bến Bạch Đằng, Nguyễn Siêu khách tới muộn phải quay về, xe buýt hai tầng xếp hàng dài chờ lượt

Ngay trong buổi tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trung tâm TP.HCM đã nhộn nhịp hẳn lên với lượng khách ổn định và cao. Thay vì chọn những chuyến đi xa, không ít bạn trẻ năm nay quyết định ở lại thành phố, ưu tiên các hoạt động tại chỗ.

Chính điều này khiến bức tranh dịch vụ nội đô có sự phân hóa khá rõ, nơi đông nghẹt khách, nơi lại thưa vắng bất ngờ dù chỉ cách nhau vài bước chân.

Dọc khu vực Bến Bạch Đằng, lợi thế tầm nhìn hướng sông tiếp tục là thỏi nam châm hút khách vào mỗi buổi tối. Thế nhưng độ nhộn nhịp giữa các thương hiệu nằm sát nhau lại chênh lệch đáng kể. Highland Coffee và Starbucks cùng ở khu vực Bến Bạch Đằng đều khá đìu hiu, chỉ lác đác vài bàn có khách ngồi. Ngược lại, ngay bên cạnh, Katinat mới thực sự là cái tên áp đảo về độ đông đúc, từ trong nhà ra đến ngoài trời đều không còn bàn trống, dòng người ra vào gần như không ngớt suốt buổi tối. Không ít người đến muộn đành ngậm ngùi quay xe vì tìm mãi không ra một chỗ ngồi.

Highlands Coffee khá vắng trong khi Katinat ngay bên cạnh kín bàn, cho thấy sự chênh lệch đáng kể về sức hút giữa các thương hiệu tại Bến Bạch Đằng.

Cùng sở hữu vị trí ven sông, nhưng lượng khách tại các thương hiệu ở Bến Bạch Đằng lại có sự khác biệt rõ rệt. Katinat là một trong những điểm hút khách nổi bật tại Bến Bạch Đằng vào buổi tối, khi cả không gian trong nhà lẫn ngoài trời đều đông đúc

Nhiều khách đến Katinat vào buổi tối phải chờ hoặc rời đi do không còn bàn trống. Khung cảnh đông đúc tại Katinat tương phản với một số quán cà phê nằm cách đó không xa.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở hai tuyến đường quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn là Lý Tự Trọng và Nguyễn Siêu, nơi lượng khách được ghi nhận cao ngang những ngày cuối tuần đông đúc nhất. Trên đường Lý Tự Trọng, Góc Cà Phê kín bàn từ trong ra ngoài chỉ sau ít giờ mở cửa, còn Dope Cafe Stationary cũng chung cảnh ngộ khi cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời đều đã được lấp đầy. Sang đến Nguyễn Siêu, hầu như quán nào cũng đông nghịt, dẫn đầu là Cà Phê Trứng 3T, Katinat và Trà Hú. Vị trí đắc địa ngay trung tâm cộng với không khí mát mẻ về đêm khiến những quán có chỗ ngồi ngoài trời trên tuyến đường này trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhóm bạn.

Katinat trên tuyến Nguyễn Siêu ghi nhận lượng khách đông, nhiều bàn được lấp đầy khi giới trẻ lựa chọn khu vực trung tâm để gặp gỡ, trò chuyện trong dịp nghỉ lễ.

Trà Hú tiếp tục góp thêm một điểm đông khách trên tuyến Nguyễn Siêu, với nhiều bàn đã kín người khi lượng khách đổ về khu vực trung tâm tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.

Cà Phê Trứng 3T nổi bật với lượng khách đông đúc, khi nhiều nhóm bạn tìm đến đây để vừa thưởng thức đồ uống vừa ngồi lại trò chuyện trong không khí nhộn nhịp của trung tâm thành phố.

Cách đó không xa, Dope Cafe Stationary cũng đông khách không kém khi các bàn ở cả không gian trong nhà và ngoài trời lần lượt được lấp đầy, nhiều nhóm phải chờ để có chỗ ngồi.

Trên đường Lý Tự Trọng, Góc Cà Phê nhanh chóng kín chỗ từ trong nhà ra đến khu vực phía trước quán, cho thấy sức hút của tuyến phố trung tâm trong tối đầu kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, khu vực Thảo Điền lại vẽ nên một bức tranh khác, đa dạng và ít sôi động hơn hẳn so với trung tâm. Số 28 Thảo Điền, khu hẻm cà phê quen thuộc, vẫn giữ được lượng khách ổn định như thường lệ, không có nhiều biến động. Ngược lại, Ngô Quang Huy, tuyến đường từng là điểm hẹn hot của giới trẻ một thời, nay đón lượng khách giảm rõ so với trước, cho thấy sự dịch chuyển trong sở thích chọn điểm đến. Còn tại khu vực ga An Phú (Vincom), trào lưu check-in chụp ảnh cũng đã hạ nhiệt, không còn giữ được sức hút như những giai đoạn đỉnh cao trước đây. Nhìn chung, Thảo Điền không ghi nhận cảnh đông đúc như ở Bến Bạch Đằng hay cụm Lý Tự Trọng, Nguyễn Siêu.

Trong tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, Số 28 Thảo Điền vẫn duy trì lượng khách tương đối ổn định. Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để dạo quanh các hàng quán, chụp ảnh và tận hưởng không khí thoáng đãng giữa khu dân cư nhiều cây xanh.

Không chỉ ngồi cà phê, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh tại những góc mặt tiền, con hẻm và khoảng không gian xanh đặc trưng của Số 28 Thảo Điền. Lượng khách không quá đông nhưng phân bổ đều dọc tuyến hẻm.

Từng là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ, Ngô Quang Huy hiện không còn giữ được cảnh đông đúc như trước. Trong tối đầu kỳ nghỉ lễ 2/9, một số bạn trẻ vẫn tìm đến đây để chụp ảnh, nhưng lượng khách nhìn chung khá thưa so với những điểm vui chơi khác trong khu vực.

Các quán cà phê nằm dọc Số 28 Thảo Điền tiếp tục đón khách trong ngày đầu nghỉ lễ. So với một số điểm vui chơi ở khu vực trung tâm TP.HCM, nơi đây không xuất hiện cảnh chen chúc, song vẫn giữ được nhịp khách ổn định như những ngày thường.

Ngoài các quán cà phê, trải nghiệm xe buýt hai tầng city tour cũng là hoạt động được nhiều người lựa chọn trong ngày đầu nghỉ lễ. Tại các điểm đón khách, đông đảo du khách trong lẫn ngoài nước xếp hàng dài chờ đến lượt để dạo một vòng quanh thành phố. Không khí rộn ràng còn lan rộng sang những không gian công cộng vốn quen thuộc với người Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố và phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục là những cái tên đón lượng khách dồi dào, nhất là vào khung giờ chiều tối khi cái nắng đã dịu bớt. Nhiều gia đình và nhóm bạn chọn cách dạo bộ, chụp vài kiểu ảnh rồi tạt vào một quán cà phê gần đó nghỉ chân, thay vì phải di chuyển xa ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ.

Ngoài các quán cà phê, xe buýt hai tầng city tour cũng là một trong những trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Tại các điểm đón, dòng du khách trong và ngoài nước nối dài, chờ đến lượt lên xe để ngắm thành phố từ một góc nhìn khác.

Nhìn từ những ghi nhận trên, có thể thấy rõ xu hướng chuyển dịch trong lựa chọn nghỉ lễ của giới trẻ TP.HCM. Thay vì lao vào dòng người di chuyển xa dịp cao điểm, vốn đi kèm nỗi lo kẹt xe, giá dịch vụ tăng và thời gian trên đường kéo dài, nhiều người chọn cách tận hưởng ngay tại chỗ, kết hợp giữa ẩm thực, nghỉ dưỡng và giải trí để tối ưu quỹ thời gian ít ỏi của kỳ nghỉ ngắn ngày. Ở lại thành phố hóa ra vẫn đủ để tận hưởng không khí lễ hội, thưởng thức ẩm thực đa dạng và tha hồ lựa chọn giữa vô số hoạt động ngoài trời ngay trong lòng trung tâm.

Nhiều bạn trẻ chọn dành kỳ nghỉ lễ ngay tại TP.HCM, tranh thủ dạo phố, chụp ảnh và khám phá những điểm đến quen thuộc thay vì di chuyển xa. Các hoạt động tại chỗ giúp người trẻ chủ động hơn về thời gian, đồng thời tránh áp lực giao thông thường xuất hiện trong những ngày cao điểm.

Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài ngày, không ít người chọn một buổi cà phê, ăn uống và trò chuyện cùng bạn bè ngay trong thành phố. Những điểm đến có không gian ngoài trời cũng được ưu tiên khi thời tiết về chiều tối dễ chịu hơn.

Với những ai quyết định không rời thành phố trong kỳ nghỉ này, Bến Bạch Đằng vẫn là gợi ý khó bỏ qua cho một buổi tối hóng gió sông, đặc biệt hợp với những ai muốn tìm một góc ngồi thoáng đãng để trốn cái oi bức ban ngày. Tối 2/9, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều điểm trên địa bàn, kéo dài 15 phút từ 21h đến 21h15, trong đó điểm bắn tầm cao quy mô lớn nhất được đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng để khép lại một buổi tối bằng màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, chỉ cần lưu ý di chuyển sớm để tránh cảnh đông đúc, ùn tắc cục bộ quanh khu vực tập trung đông người.

Sang đến sáng hôm sau, thay vì tìm một quán cà phê có sẵn chỗ ngồi máy lạnh, không ít người trẻ lại chọn cách đơn giản hơn: mang theo một ly cà phê rồi ngồi ngay tại khuôn viên Dinh Độc Lập. Không gian rộng rãi, rợp bóng cây và tầm nhìn thoáng khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng để bắt đầu ngày mới, vừa tiện đường di chuyển vào trung tâm, vừa tránh được cảnh chen chúc thường thấy ở các quán cà phê đông khách.

Dù chọn ở lại thành phố hay lên đường đi xa, việc chủ động sắp xếp thời gian và tránh các khung giờ cao điểm vẫn luôn là yếu tố quyết định để có một kỳ nghỉ trọn vẹn.