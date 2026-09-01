Sáng nay - 1/9, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay của Vietnam Airlines thực hiện nhiệm vụ đặc biệt hạ cánh

Nhiệm vụ đang được nhắc tới cụ thể là gì, lại được thực hiện đúng dịp Quốc khánh 2/9?

Những ngày cận Quốc khánh 2/9, hành khách trên chuyến bay VN245 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến TP.HCM đã có một hành trình khác với thường lệ.

Khi chiếc Airbus A350 đạt độ cao hành trình khoảng 10.000 m, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội bắt đầu biểu diễn ngay giữa khoang hành khách. Những lá cờ Tổ quốc được giơ cao, nhiều người cất tiếng hát theo các giai điệu quen thuộc.

Hoạt động nằm trong chương trình "Âm hưởng tự hào - Chắp cánh Việt Nam", được Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Hình ảnh mới nhất về chuyến bay được đăng tải trên fanpage của Vietnam Airlines (Ảnh Vietnam Airlines)

Chuyến VN245 chở 220 hành khách trên Airbus A350

Theo Báo Tin tức và Dân tộc - Thông tấn xã Việt Nam, VN245 xuất phát từ sân bay Nội Bài lúc 8 giờ, với 220 hành khách trên chiếc Airbus A350. Chuyến bay sau đó hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ 10 phút.

Không khí đặc biệt đã xuất hiện ngay từ trước khi máy bay cất cánh. Hành khách nhận thẻ lên tàu được thiết kế với hình ảnh cờ Tổ quốc. Đồng hành trên hành trình còn có các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, cuộc thi mà Vietnam Airlines là nhà vận chuyển chính thức.

Khi máy bay đạt độ cao hành trình, các thí sinh đi dọc khoang trao cờ Tổ quốc cho hành khách. Sắc đỏ xuất hiện trên nhiều hàng ghế trước khi chương trình âm nhạc bắt đầu.

Ít phút sau, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội mang nhạc cụ ra biểu diễn ngay trong khoang. Ba tác phẩm "Đất nước trọn niềm vui", "Nối vòng tay lớn" và "Như có Bác trong ngày đại thắng" lần lượt vang lên trên hành trình từ Hà Nội vào TP.HCM. Chương trình được Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức; Cục Quân huấn - Nhà trường và Đoàn Nghi lễ Quân đội được giao phối hợp triển khai.

Ảnh Vietnam Airlines

So với một buổi biểu diễn thông thường, "sân khấu" lần này đặc biệt ở chỗ chỉ gồm lối đi giữa những hàng ghế, trong điều kiện một chiếc máy bay đang khai thác chuyến bay thương mại ở độ cao hàng chục nghìn mét.

Cả khoang máy bay hòa giọng theo tiếng quân nhạc

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất xảy ra giữa phần biểu diễn. Theo TTXVN, khi tiếng nhạc vang lên, bé Diệp An, một hành khách đến từ Hà Nội, bất ngờ hát theo. Những người ngồi gần em sau đó cũng hòa giọng.

Đến tiết mục cuối Như có Bác trong ngày đại thắng, tiếng hát nối dài qua nhiều hàng ghế. Những lá cờ được phát trước đó đồng loạt giơ cao, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam cùng nhiều hành khách cũng hát theo phần trình diễn của Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Không khí này còn thu hút những hành khách quốc tế. Một số vị khách nhận cờ, theo dõi màn biểu diễn rồi tham gia vào tiếng hát chung. Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đồng thời trò chuyện, giới thiệu với họ về ý nghĩa của Quốc khánh Việt Nam.

Khoảnh khắc bé Diệp An bất chợt hát theo tiếng nhạc của Đoàn Nghi lễ Quân đội. Đến tiết mục cuối, “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tiếng hát đã nối dài qua khoang máy bay (Ảnh Vietnam Airlines)

Hành khách hát theo giai điệu “Như có Bác trong ngày đại thắng” trong tiết mục cuối của Đoàn Nghi lễ Quân đội (Ảnh Vietnam Airlines)

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines mong muốn hành khách trên mỗi hành trình không chỉ đến một điểm đến mà còn có cơ hội cảm nhận các giá trị văn hóa, tinh thần của đất nước. Việc mọi người tự nhiên hát theo những giai điệu quen thuộc trên chuyến bay là cách để cảm xúc và niềm tự hào được chia sẻ một cách gần gũi.

Đằng sau màn biểu diễn lần đầu ở độ cao 10.000 m

Trước khi chuyến bay diễn ra, việc đưa đội quân nhạc lên khoang máy bay đã đòi hỏi một quá trình chuẩn bị khác với những sân khấu thông thường.

Thông tin được đăng trên Spirit Vietnam Airlines, dẫn Báo Quân đội nhân dân, cho biết đây là lần đầu tiên Đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện nhiệm vụ trong một không gian đặc biệt như trên máy bay. Đại tá, NSƯT Đào Quang Tiến, Phó đoàn trưởng chuyên môn âm nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội cho biết nhiệm vụ được triển khai theo đề xuất của Vietnam Airlines và nhận được sự nhất trí của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu.

Hình ảnh Đoàn Nghi lễ Quân đội luyện tập trước đó (Ảnh Vietnam Airlines)

Khoảng 18 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia. Do diện tích khoang máy bay hạn chế, đội hình quân nhạc phải được tính toán kỹ để phù hợp với lối đi, hàng ghế và điều kiện biểu diễn thực tế. Các thành viên đã tập luyện, tổng duyệt nhiều ngày nhằm làm quen với không gian đặc thù trước khi chính thức thực hiện nhiệm vụ.