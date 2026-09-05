Gen Z không cần visa vẫn "ăn" trung thu châu Á ngay tại Parc Mall

Không cần săn vé máy bay, không cần xếp hàng làm visa, tháng 9 này Gen Z có thể “du hành” qua 4 sắc màu Trung Thu châu Á ngay tại Parc Mall – từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đến Việt Nam, với ẩm thực, workshop, trò chơi, nghệ thuật và những đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ được yêu thích.

Một mùa Trung Thu, bốn điểm đến văn hóa

Nếu Trung Thu Việt Nam quen thuộc với đèn lồng, tiếng trống lân và những buổi tối cả gia đình quây quần, thì ở các quốc gia châu Á khác, mùa trăng lại mang những màu sắc rất riêng.

Nhật Bản có những đêm ngắm trăng mang vẻ đẹp thanh tao, Hàn Quốc gắn mùa lễ hội với không khí ấm cúng của những ngày hội truyền thống, còn Trung Quốc gây ấn tượng với sắc màu cổ phong và những câu chuyện văn hóa lâu đời.

Mỗi nơi một phong tục, một cách đón trăng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: ánh trăng là biểu tượng của đoàn viên và kết nối.

Đó cũng chính là cảm hứng để Parc Mall mang Parc Moon Festival 2026 trở lại với chủ đề "Moon Of Asia – Lễ Hội Trăng Châu Á".

Khai mạc chuỗi lễ hội trung thu Parc Moon Festival 2026 – Moon of Asia

Thay vì chỉ tái hiện một mùa Trung Thu truyền thống, Parc Mall đưa khách hàng bước vào một hành trình khám phá 4 sắc màu Việt Nam – Nhật Bản – Hàn Quốc – Trung Quốc, nơi văn hóa không chỉ để ngắm mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm.

Và điều thú vị là để thực hiện chuyến "du hành" này, Gen Z chẳng cần visa.

Không cần đi xa, vẫn có thể "ăn" cả Trung Thu châu Á

Điểm đặc biệt của Parc Moon Festival 2026 là cuộc vui không chỉ diễn ra trong một vài ngày.

Từ 01.09 đến 30.09.2026, Parc Mall biến tháng 9 thành một mùa lễ hội kéo dài, với những hoạt động liên tục dành cho nhiều độ tuổi.

Mỗi lần ghé PARC MALL, khách hàng có thể lựa chọn một "trạm dừng" khác nhau. Hôm nay có thể ghé hội chợ thưởng thức ẩm thực, cuối tuần tham gia workshop, lần khác lại đến chơi trò chơi dân gian hay hẹn hội bạn tại một đêm nhạc.

Không gian lễ hội cũng được xây dựng với sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Những chất liệu quen thuộc của Trung Thu được làm mới bằng cách thể hiện trẻ trung hơn, giúp các giá trị văn hóa trở nên gần gũi với thế hệ trẻ.

Bật mood vui trăng tưng bừng

Một trong những điểm tạo nên sức hút của lễ hội là hệ thống hoạt động được chia thành bốn "mảnh ghép" rõ ràng.

Moon Fair là điểm hẹn dành cho những tín đồ yêu thích ẩm thực và mua sắm. Không gian hội chợ mang đến các món ăn cùng sản phẩm thủ công đặc sắc, giúp khách hàng khám phá văn hóa qua hương vị và những sản phẩm mang dấu ấn truyền thống.

Moon Fun lại là nơi dành cho những ai muốn trực tiếp "nhúng tay" vào trải nghiệm. Các workshop, trò chơi dân gian và hoạt động sáng tạo tạo nên sân chơi phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn. Đặc biệt, đây là cơ hội để bố mẹ cùng con trải nghiệm Trung Thu theo một cách mới mẻ hơn.

Với Moon Gift, Parc Mall dành hơn 10.000 phần quà giới hạn cho khách hàng mua sắm, mang đến thêm những bất ngờ trong mùa lễ hội.

Và khi muốn tìm kiếm không khí sôi động, Moon Beat chính là điểm đến. Diễn ra từ Thứ 6 đến Chủ Nhật hàng tuần, Moon Beat mang đến chuỗi chương trình nghệ thuật với nhiều màu sắc. Các tiết mục múa truyền thống, Yosakoi, random dance, và nhiều màn trình diễn nghệ thuật khác tạo nên một sân khấu Trung Thu tưng bừng cho các bạn trẻ.

Đáng chú ý là các đêm đại tiệc âm nhạc với sự góp mặt của Nicky, Cheng, Kim Long, Hyo, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, Rayeon Lee, cùng Duniverse và Hepi Hepi.

Nghệ sĩ Cheng trình diễn trong đêm khai mạc.

Với dàn nghệ sĩ đa dạng, Moon Beat được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn giải trí của Parc Moon Festival, đưa không khí Trung Thu từ truyền thống bước sang một diện mạo hiện đại và giàu năng lượng hơn.

Sự đầu tư công phu, không khí sôi động và nguồn năng lượng tích cực từ các chương trình đã tạo nên sức hút, khiến đông đảo khách hàng háo hức chờ đợi và sẵn sàng "cháy" hết mình cùng PARC MOON FESTIVAL 2026.

Đằng sau lễ hội là định hướng lớn hơn của Parc Mall: "Không chỉ trở thành một điểm đến mua sắm và giải trí, mà còn là nơi kết nối cộng đồng".

Bà Bùi Nguyệt Nga Phó Tổng GĐ CDT Parc Mall phát biểu tại buổi lễ

Thông qua văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm, Parc Mall mong muốn tạo ra một không gian để mọi người gặp gỡ, vui chơi, chia sẻ và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm. Một gia đình cùng hoàn thành workshop, một nhóm bạn cùng thưởng thức âm nhạc hay một em nhỏ lần đầu khám phá văn hóa châu Á – tất cả đều trở thành những điểm chạm làm nên giá trị của một mùa lễ hội.

Diễn ra xuyên suốt tháng 9, Moon Of Asia hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa và giải trí dành cho mọi thế hệ – nơi ánh trăng châu Á hội tụ và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa.