Chị gái tình cờ giúp chàng trai Tây mua cà phê, ai ngờ 15.000 đồng lại khiến cả thế giới thấy người Việt Nam tử tế đến thế nào

Đang loay hoay vì quán không có cà phê đen không đường, vị khách Tây bất ngờ được một chị gái Việt “giải cứu” theo cách không ai ngờ: chở thẳng đi quán khác, order hộ, dạy luôn câu tiếng Việt và cuối cùng… bao luôn cốc cà phê 15.000 đồng.

Chỉ từ một lần ghé vào quán cà phê ven đường và không mua được đúng thức uống mình muốn, một vị khách người nước ngoài đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người phụ nữ Việt Nam. Chị không chỉ giúp anh giao tiếp với chủ quán, mà còn chủ động chở anh đi tìm cà phê đen không đường, dạy anh cách gọi món bằng tiếng Việt và cuối cùng nhất quyết trả tiền.

Đoạn video 2 triệu lượt xem được tài khoản Robert Bergs, hiện có hơn 31.000 người theo dõi đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người thích thú không nằm ở cốc cà phê giá 15.000 đồng, mà ở cách một người xa lạ nhiệt tình giúp đỡ một vị khách nước ngoài mà gần như không cần suy nghĩ.

Từ một cốc cà phê không mua được đến chuyến “food tour” bất ngờ

Theo đoạn video, nam du khách người nước ngoài đang đi dạo tại TP.HCM, tình cờ nhìn thấy một quán cà phê nhỏ bên đường nên ghé vào gọi đồ uống. Anh muốn một cốc cà phê đen không đường, nhưng quán lại không có đúng món này.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ Việt Nam ăn mặc giản dị, bịt kín mặt và đang dừng xe trước cửa quán vô tình nhìn thấy tình huống. Nhận ra vị khách đang gặp khó khăn trong giao tiếp, chị chủ động hỏi han, rồi phiên dịch giúp anh với chủ quán.

Đang bối rối vì không mua được cà phê, vị khách Tây bất ngờ gặp "quý nhân". Nguồn: Robert Bergs

Chị cũng giải thích cho nam du khách rằng quán không có cà phê đen không đường. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở việc giúp anh hỏi món, chị bất ngờ đề nghị: “You want to come with me?” (Bạn có muốn đi cùng tôi không?).

Không chỉ rủ một người xa lạ đi uống cà phê, chị còn cho anh đi nhờ trên xe máy của mình. Vị khách Tây tỏ ra khá bất ngờ nhưng nhanh chóng vui vẻ đồng ý. Anh trèo lên xe và bắt đầu một chuyến đi hoàn toàn ngoài dự định.

Trên đường, cả hai trò chuyện và làm quen với nhau. Nam du khách cho biết anh đến từ Thụy Điển và đây mới là ngày thứ hai ở Việt Nam.

Ngày đầu tiên, anh ở khu vực Quận 1 (cũ). Sang ngày thứ hai, anh dành thời gian khám phá khu vực Quận 8 (cũ). Chính vì đang ở một khu vực không quá quen thuộc với khách du lịch, anh muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống đời thường của người dân địa phương thay vì chỉ ghé những điểm tham quan nổi tiếng.

Chị gái đề nghị chở vị khách Tây đi mua cà phê đen không đường và anh vui vẻ đồng ý

Và có lẽ, anh không ngờ rằng chính việc đi tìm một cốc cà phê lại giúp mình có được một trải nghiệm rất “đời” như vậy. Chị gái không chỉ chở đi mà còn dạy luôn cách gọi cà phê bằng tiếng Việt. Chỉ một lúc sau, người phụ nữ đã đưa nam du khách tới một quán cà phê khác. Tại đây, chị tiếp tục order hộ anh một cốc cà phê đen không đường, đúng với thứ đồ uống anh đang tìm kiếm từ đầu.

Không dừng lại ở đó, chị còn tranh thủ dạy vị khách nước ngoài cách nói tiếng Việt để lần sau anh có thể tự gọi món: “Cà phê không đường.” Một câu tiếng Việt rất đơn giản nhưng với vị khách lần đầu tới Việt Nam lại trở thành một kỷ niệm thú vị.

Khi cốc cà phê được mang ra, câu chuyện tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ. Chị gái nhanh chóng rút tiền và thanh toán cho nam du khách và nói “No problem, I pay for you” (Không sao, để tôi trả cho bạn).

Chị còn tranh thủ dạy vị khách nước ngoài cách nói tiếng Việt để lần sau anh có thể tự gọi món cà phê không đường

Vị khách lập tức từ chối vì muốn tự trả tiền. Anh nói rằng rất vui được gặp chị và khẳng định mình không thể để chị trả tiền cà phê cho mình. Thế nhưng người phụ nữ chỉ cười, nhẹ nhàng đáp: “No, it’s OK. For free. Welcome to Vietnam". (Không sao, tôi mời bạn. Chào mừng bạn đến Việt Nam).

Với chị, có lẽ đây đơn giản chỉ là một cốc cà phê giá khoảng 15.000 đồng. Nhưng với nam du khách, hành động nhỏ ấy lại trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những ngày đầu đặt chân tới Việt Nam.

Sau đó, chị đề nghị trả tiền cốc cà phê cho anh chàng đến từ Thuỵ Điển

Anh vui vẻ cảm ơn người phụ nữ liên tục, trong khi chị vẫn giữ thái độ vô cùng tự nhiên, như thể giúp một vị khách xa lạ tìm được cốc cà phê mình muốn là chuyện hết sức bình thường.

“Chỉ 15.000 đồng” nhưng lại khiến dân mạng dành lời khen cho Việt Nam

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ cả cộng đồng mạng Việt Nam lẫn quốc tế.

Nhiều người ấn tượng với sự nhiệt tình của người phụ nữ: từ việc phiên dịch, chở khách đi tìm quán, gọi đồ uống, dạy tiếng Việt cho tới việc trả tiền. Đặc biệt, dù không nhìn rõ khuôn mặt vì chị bịt kín, sự thân thiện và đáng yêu của chị vẫn khiến người xem nhớ mãi.

Netizen quốc tế ấn tượng với sự nhiệt tình của người phụ nữ: từ việc phiên dịch, chở khách đi tìm quán, gọi đồ uống, dạy tiếng Việt cho tới việc trả tiền

Một số bình luận viết;

“What a wonderful kind aunty. Translates, gives you a free ride, pleasant conversations and buys you a coffee.” (Một người thật tuyệt vời và tốt bụng. Cô ấy phiên dịch, cho bạn đi nhờ, trò chuyện vui vẻ và còn mua cà phê cho bạn).

“Nice aunt, her English is very good.” (Một người phụ nữ thật dễ mến, tiếng Anh của cô ấy rất tốt.)

“Saigonese is very kind and friendly. Welcome to Vietnam.” (Người Sài Gòn rất tốt bụng và thân thiện. Chào mừng bạn đến Việt Nam).

“Kindest people I have ever met in my life.” (Những con người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp trong đời.)

“If everyone was like her, the whole world would want to visit Vietnam.” (Nếu ai cũng giống như cô ấy, cả thế giới sẽ muốn đến Việt Nam.)

“15,000 VND quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Chị gái 10 điểm, không có nhưng!"

“I miss Vietnam, so beautiful country, so nice people. Greetings from Messina, Italy.” (Tôi nhớ Việt Nam. Một đất nước xinh đẹp với những con người thật tuyệt vời. Gửi lời chào từ Messina, Italy.)

Một cốc cà phê chỉ vài chục nghìn đồng, một chuyến xe máy ngắn và một cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ. Không có điểm tham quan nổi tiếng, không có lịch trình được chuẩn bị trước, càng không phải một tour du lịch được quảng bá bài bản.

Thế nhưng, với nam du khách người Thụy Điển, đó lại có thể là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi Việt Nam.

Và đôi khi, hình ảnh một đất nước trong mắt du khách quốc tế cũng được tạo nên từ những điều giản dị như thế: một lời hỏi han, một chuyến xe cho đi nhờ, một câu tiếng Việt được dạy lại và một cốc cà phê 15.000 đồng được mời bằng tất cả sự chân thành.