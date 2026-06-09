Trải nghiệm nhà hàng có vị trí đắc địa nhất Hội An, tự tay làm tô mỳ quảng vừa ý nhất cuộc đời

Hội An từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi những mái nhà cổ kính, những con phố đèn lồng rực rỡ mà còn bởi nền ẩm thực mang đậm dấu ấn miền Trung

Tọa lạc tại số 21 La Hối, nhà hàng nằm gần Chùa Cầu, chợ đêm và khu phố đi bộ Hội An. Nhờ vị trí thuận tiện, du khách có thể dễ dàng kết hợp tham quan phố cổ rồi dừng chân dùng bữa mà không cần di chuyển quá xa.

Trải nghiệm tự làm mỳ Quảng tại Ngon Phố Hội





Cũng giống như nhiều công trình đặc trưng của Hội An, không gian tại Ngon Phố Hội được thiết kế với cảm hứng từ kiến trúc truyền thống địa phương. Chất liệu gỗ, mái ngói và hệ thống ánh sáng vàng tạo cảm giác gần gũi, phù hợp với không khí trầm mặc của phố cổ. Nhà hàng gồm hai tầng với sức chứa khoảng 300 khách, đáp ứng nhu cầu của cả khách lẻ, gia đình lẫn các đoàn du lịch đông người. Ngoài khu vực phục vụ chung, nơi đây còn có Ballroom dành cho các sự kiện quy mô vừa và hệ thống phòng riêng phục vụ những buổi gặp gỡ cần sự riêng tư.

Không gian mang đậm hơi thở Hội An cũng là bối cảnh phù hợp để thực khách khám phá những món ăn gắn liền với vùng đất này. Thực đơn của nhà hàng tập trung vào ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các món đặc sản miền Trung và xứ Quảng như Mỳ Quảng, Cao Lầu, Cơm Gà Hội An, Bánh Xèo hay Bò nướng ngũ vị.

Đối với những thực khách lần đầu ghé thăm và chưa biết nên bắt đầu từ đâu, các mẹt đặc sản thường là lựa chọn được nhiều người cân nhắc bởi có thể thưởng thức nhiều món ăn trong cùng một bữa. Trong đó, Mẹt Đặc Sản Hội An là một trong những món được gọi khá nhiều nhờ sự kết hợp của nhiều hương vị đặc trưng địa phương.

Bên cạnh đó, Gà nướng ống tre và Gỏi bưởi tôm tơ cũng là hai món thường xuyên xuất hiện trong những bài chia sẻ trải nghiệm của du khách. Trong khi gà nướng ống tre gây ấn tượng bởi hương thơm đặc trưng và phần thịt mềm, gỏi bưởi tôm tơ lại mang đến vị thanh mát, dễ ăn, phù hợp với khí hậu miền Trung. Cao Lầu – món ăn gần như gắn liền với tên tuổi của Hội An – cũng là lựa chọn được nhiều du khách ưu tiên khi muốn khám phá hương vị địa phương.

Sau bữa ăn, thực khách có thể thử bánh hoa hồng, món tráng miệng có hình thức khá bắt mắt và vị ngọt nhẹ nhàng. Ngoài các món đặc sản địa phương, thực đơn tại đây cũng được xây dựng tương đối đa dạng với các món chay, món dành cho trẻ em, món ăn Việt Nam truyền thống và một số lựa chọn theo phong cách Âu, phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau.

Tuy nhiên, trải nghiệm tại Ngon Phố Hội không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức món ăn. Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, nhiều du khách mong muốn hiểu rõ hơn về cách những món đặc sản địa phương được tạo nên thay vì chỉ thưởng thức thành phẩm. Đây cũng là lý do workshop làm Mỳ Quảng tại nhà hàng nhận được sự quan tâm trong thời gian gần đây.

Hoạt động này cho phép người tham gia tìm hiểu quy trình chế biến một trong những món ăn nổi tiếng nhất của xứ Quảng. Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp, du khách sẽ được khám phá nguyên liệu địa phương, tìm hiểu cách lựa chọn thực phẩm và trực tiếp tham gia vào nhiều công đoạn chế biến trước khi hoàn thiện thành phẩm.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít video ghi lại hành trình làm Mỳ Quảng tại đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng du lịch. Nhiều du khách chia sẻ trải nghiệm tự tay chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và thưởng thức thành quả do chính mình thực hiện. Chính yếu tố tương tác này giúp workshop trở thành một điểm nhấn bên cạnh hoạt động ăn uống thông thường.

Nếu workshop mang đến cơ hội khám phá văn hóa địa phương thông qua ẩm thực vào ban ngày, thì vào buổi tối, du khách có thể tiếp tục hành trình trải nghiệm thông qua các chương trình nghệ thuật được tổ chức tại nhà hàng. Trong khung giờ từ 19h đến 19h45 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, thực khách có thể thưởng thức các tiết mục nhạc cụ truyền thống cùng những màn trình diễn lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

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Sự kết hợp giữa không gian mang dấu ấn phố cổ, thực đơn đa dạng và các hoạt động trải nghiệm đã tạo nên một hành trình tương đối trọn vẹn dành cho du khách khi ghé thăm Hội An. Thay vì chỉ đơn thuần là một địa điểm dùng bữa, Ngon Phố Hội mang đến cơ hội để thực khách tiếp cận văn hóa địa phương thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ ẩm thực, nghệ thuật cho đến những trải nghiệm tương tác thực tế.