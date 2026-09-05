Đếm ngược D2: Đặc quyền doanh nghiệp khi tham gia KOL Summit 2026

Chỉ còn 2 ngày, KOL Summit 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hàng trăm KOL, Creator, doanh nghiệp và đại diện hệ sinh thái số, cùng loạt hoạt động trải nghiệm và kết nối đáng chú ý.

Vào ngày 7/9/2026 tới đây, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ đông đảo KOL, KOC, Creator, doanh nghiệp và các đại diện trong hệ sinh thái số.

Cùng với các phiên thảo luận về AI, nội dung số và bài toán xây dựng niềm tin trên không gian mạng, KOL Summit 2026 còn có nhiều hoạt động tương tác, giúp khách tham dự trực tiếp trải nghiệm những vấn đề đang hiện diện trong đời sống số.

Đáng chú ý, Digital Trust Zone và Bức tường Niềm Tin số sẽ là những điểm tương tác tại sự kiện. Tại đây, khách tham dự có thể kiểm tra thông tin, trải nghiệm công nghệ nhận diện deepfake, tìm hiểu các giải pháp an toàn mạng và lưu lại khoảnh khắc tại sự kiện.

Cùng với đó, theo thông tin từ Ban Tổ chức, các doanh nghiệp khi tham gia KOL Summit 2026 có cơ hội mở rộng kết nối và tiếp cận nhiều thành phần trong hệ sinh thái KOL, Creator và công nghệ số thông qua 4 nhóm giá trị gồm Access, Awareness, Advantage và Alliance (Tạm dịch: Tiếp cận, Lan tỏa, Bắt nhịp xu hướng và Mở rộng hợp tác)

Access - Tiếp cận đúng hệ sinh thái

KOL Summit 2026 dự kiến quy tụ hơn 500 Celebs/KOL/KOC/Creator, cùng hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp, MCN, nền tảng số và công nghệ. Sự kiện cũng có sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, báo chí, tập đoàn và đơn vị truyền thông.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ nhiều nhóm đối tác, nhà sáng tạo nội dung và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực số tại cùng một sự kiện.

Awareness - Lan tỏa hình ảnh và giá trị

Bên cạnh hoạt động kết nối, sự kiện tạo không gian để doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu, câu chuyện và những giá trị mà mình theo đuổi tới cộng đồng KOL, truyền thông và hệ sinh thái số. Đặc biệt, một số doanh nghiệp đã xác nhận có booth trải nghiệm tại KOL Summit 2026, trong đó có MoMo, HDBank, SHB và CAEX. Các khu vực này sẽ mang đến những hoạt động tương tác trực tiếp cho khách tham dự.

Advantage - Bắt nhịp xu hướng

AI, Creator Economy, nội dung số và niềm tin trên không gian mạng là những chủ đề được đặt trong chương trình năm nay.

Thông qua các phiên chuyên đề và tham luận, doanh nghiệp có cơ hội cập nhật những chuyển động mới của thị trường KOL, Creator và hệ sinh thái số trong bối cảnh AI ngày càng tác động tới cách nội dung được tạo ra, phân phối và tiếp nhận.

Alliance - Mở rộng cơ hội hợp tác

KOL Summit 2026 cũng dành không gian cho hoạt động networking, tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối với KOL, Creator, các đơn vị trong hệ sinh thái số và những đối tác tiềm năng.

Đặc biệt, tiệc tối VIP networking được kỳ vọng trở thành một điểm kết nối bên lề, nơi các khách mời và doanh nghiệp có thêm thời gian trao đổi trực tiếp và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Với hệ thống phiên thảo luận, khu vực trải nghiệm và hoạt động networking, KOL Summit 2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước ngày diễn ra 7/9. Sự xuất hiện của các booth từ MoMo, HDBank, SHB và CAEX cũng góp phần tạo thêm không gian tương tác trực tiếp giữa doanh nghiệp, nhà sáng tạo và khách tham dự.

Chỉ còn 2 ngày trước khi KOL Summit 2026 chính thức diễn ra, các khâu chuẩn bị đang được hoàn tất. Với loạt phiên thảo luận, không gian trải nghiệm và hoạt động kết nối, sự kiện hứa hẹn mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp, KOL và các đơn vị trong hệ sinh thái số gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm hướng hợp tác.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững. Mọi thông tin chi tiết về diễn đàn được cập nhật tại website chính thức: https://kolsummit.vn/





