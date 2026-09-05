Cháy ki-ốt bán rau tại TP.HCM, 1 người tử vong

Vụ cháy ki ốt bán rau xảy ra lúc rạng sáng 5/9 tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM khiến người đàn ông tử vong, người vợ bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 5/9, người dân phát hiện khói lửa ngùn ngụt cuộn lên tại dãy ki-ốt bán rau tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM nên đã hô hoán, cùng nhau tìm cách dập lửa.

Một nhân chứng tại hiện trường kể lại: “Thời điểm xảy ra cháy, con gái của gia đình này đã kịp kéo người mẹ ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng rồi lập tức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn người cha bị kẹt lại bên trong căn ki ốt đang bốc cháy ngùn ngụt”.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: CACC)

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông bên trong ki ốt đã tử vong. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân thuê 3 ki ốt liền kề nhau để kinh doanh rau củ quả đã nhiều năm nay. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi và làm hư hỏng 2 trong số 3 căn ki ốt buôn bán.

Hiện Công an phường Đông Hưng Thuận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.