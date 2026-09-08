Thuế TPHCM công bố nợ thuế, doanh nghiệp “đầu bảng” nợ hơn 2.200 tỷ đồng

Ngày 7-9, Thuế TPHCM và các đơn vị Thuế cơ sở công bố danh sách nợ thuế đến thời điểm tháng 7-2026. Danh sách này có sự góp mặt của những doanh nghiệp bất động sản lớn và hàng loạt hộ kinh doanh cá thể.

Cụ thể, Thuế TPHCM công khai thông tin 2.893 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hơn 11.200 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đứng đầu danh sách này là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với số nợ hơn 2.200 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đứng vị trí liền kề với số tiền nợ thuế hơn 1.978 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên cạnh những cái tên “quen thuộc” trong lĩnh vực bất động sản, danh sách này cũng xuất hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất, du lịch.

Công ty Cổ phần dệt may Gia Định nợ thuế hơn 49 tỷ đồng. Công ty CP dệt may Thắng Lợi hơn 173 tỷ đồng, Công ty CP Tân Tân nợ thuế hơn 66 tỷ đồng…

Công ty CP du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nợ hơn 88 tỷ đồng, Công ty TNHH du lịch khách sạn Phúc Đạt nợ hơn 85 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh cũng còn nợ hơn 10 tỷ đồng…

Trong danh sách này có cả những doanh nghiệp nợ thuế hơn 100.000 đồng.

Tại Thuế cơ sở 1, danh sách nợ thuế đến ngày 31-7 có 1.697 người nộp thuế với tổng số tiền nợ hơn 866 tỷ đồng. “Đầu bảng” là Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nợ hơn 311 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ tại Thuế cơ sở 3 là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land với khoản nợ lên tới hơn 609 tỷ đồng. Theo sau ngay trong danh sách này là Công ty cổ phần Property X nợ hơn 230 tỷ đồng và Công ty TNHH Thương mại Lộc Hội nợ hơn 149 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo danh sách của Thuế cơ sở 24, Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành đứng đầu với khoản nợ hơn 103 tỷ đồng.

Đặc biệt, bên cạnh các "ông lớn" doanh nghiệp, danh sách nợ thuế đợt này còn gọi tên rất nhiều hộ kinh doanh với mức nợ từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó Hộ kinh doanh Siêu thị Giá Rẻ (quản lý bởi Thuế cơ sở 21) có số tiền nợ thuế hơn 27,7 tỷ đồng.