Ông Nguyễn Quốc Cường chuẩn bị cho xây tổ hợp rộng gần 11.900m2 bên bờ biển nổi tiếng nhất Nam Bộ: Rót 1.200 tỷ đồng, có 2 tòa tháp cao tầng thông nhau bằng đường hầm

Đây là một trong những dự án đang được doanh nghiệp gắn với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) đang khẩn trương cho triển khai.

Một dự án bất động sản mới gắn với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với tên Cường Đô La, đang nhận được sự chú ý tại khu vực Vũng Tàu cũ.

Dự án có tên pháp lý Khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương (C-Ocean View), được giới thiệu với tên thương mại Solina Luxury Apartments, tọa lạc tại phường Rạch Dừa, TP.HCM - khu vực trước đây thuộc TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đầu tháng 8/2026, dự án có thêm bước tiến khi UBND TP.HCM cho phép Công ty CP Thủy Tiên Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển mục đích sử dụng 6.471m2 đất tại số 1 đường D4, phường Rạch Dừa, kết hợp với phần đất đã được cấp giấy chứng nhận trước đó để triển khai dự án. Sau khi hợp nhất, tổng diện tích khu đất đạt 11.893,3m2. Trước đó, ngày 10/4/2026, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cũng công bố thông tin thi tuyển phương án kiến trúc Khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ về dự án trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Điểm gây chú ý nằm ở quy mô công trình. Theo thông tin dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.204,777 tỷ đồng. Trên khu đất gần 1,2ha sẽ hình thành hai khối cao tầng có chức năng khác nhau.

Trong đó, một khối được quy hoạch làm khách sạn cao 26 tầng với khoảng 264 phòng; khối còn lại là căn hộ du lịch cao 37 tầng, khoảng 650 căn. Hai tòa nhà dự kiến sử dụng chung hệ thống hai tầng hầm liên thông. Như vậy, toàn tổ hợp có thể cung cấp tổng cộng khoảng 914 phòng khách sạn và căn hộ du lịch, tức gần 1.000 đơn vị lưu trú.

Theo hồ sơ được công bố, diện tích xây dựng công trình vào khoảng 2.973m2, tương đương mật độ khoảng 25%. Phần còn lại dành cho cây xanh, mặt nước, giao thông và sân bãi nội bộ. Cách tổ chức này tạo khoảng không lớn hơn cho cảnh quan và các không gian phục vụ nghỉ dưỡng.

Lần đầu doanh nghiệp của Nguyễn Quốc Cường lấn sân nghỉ dưỡng

Không chỉ đáng chú ý bởi quy mô hơn 1.200 tỷ đồng, C-Ocean View còn đánh dấu một thay đổi trong hướng phát triển của C-Holdings.

Những năm qua, doanh nghiệp của Nguyễn Quốc Cường chủ yếu được biết tới qua các dự án căn hộ đô thị tại Bình Dương cũ. Danh mục được C-Holdings công bố hiện có những cái tên như C-Sky View, The Maison và The Felix. Trong đó C-Sky View và The Maison tập trung tại Thủ Dầu Một, còn The Felix được phát triển tại Thuận An.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân đầu tháng 9, ông Nguyễn Quốc Cường trực tiếp gọi Solina là dự án đầu tay của C-Holdings trong phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu.

Điều đó đồng nghĩa với việc, sau chuỗi sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu nhà ở đô thị, doanh nghiệp đang lần đầu thử sức với một mô hình khác: kết hợp khách sạn và căn hộ du lịch ngay tại một trong những vùng biển nổi tiếng của phía Nam.

Bước đi này cũng tạo ra sự khác biệt rõ nét về sản phẩm. Thay vì một khu căn hộ đơn thuần, C-Ocean View được định hướng thành tổ hợp phục vụ lưu trú và nghỉ dưỡng, với không gian cảnh quan cùng hệ thống dịch vụ đi kèm.

Một bài hình ảnh phối cảnh dự án được doanh nhân Quốc Cường chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh FBNV)

Bản vẽ được đích thân Cường Đô La chia sẻ trên Facebook (Ảnh FBNV)

Từ dự án có thể kết hợp khám phá loạt biểu tượng của Vũng Tàu

Vị trí cũng là một trong những yếu tố đáng chú ý của dự án. Khu vực Rạch Dừa nằm trên dải đô thị ven biển Vũng Tàu, từ đây du khách có thể tiếp tục kết nối tới nhiều điểm tham quan quen thuộc của thành phố biển.

Nổi bật nhất là Bãi Sau, dải bờ biển tập trung lượng lớn khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ du lịch. Cẩm nang của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng giới thiệu Bãi Sau là một trong những nơi thích hợp để tắm biển, nghỉ dưỡng và thưởng thức hải sản khi tới Vũng Tàu.

Đi xa hơn về phía Núi Nhỏ là một cụm danh thắng gần như đã trở thành biểu tượng của thành phố. Theo trang thông tin du lịch Vũng Tàu, Núi Nhỏ có diện tích khoảng 120ha, cao 170m, quy tụ hàng loạt điểm đến như Hải đăng Vũng Tàu, tượng Chúa Kitô, Mũi Nghinh Phong, Đồi Con Heo và Hòn Bà. Từ nhiều vị trí trên núi, du khách có thể vừa nhìn ra biển vừa quan sát toàn cảnh đô thị.

Ảnh Traveloka, IViVu

Trong đó, Mũi Nghinh Phong nằm ở phía nam Bãi Sau, dưới chân Núi Nhỏ, nổi bật với địa hình mũi đất vươn ra biển và không gian nhìn rộng về phía Hòn Bà. Đây cũng là một trong những địa điểm check-in quen thuộc của du khách khi tới Vũng Tàu.

Nếu muốn đổi không khí từ biển sang lịch sử - kiến trúc, du khách có thể ghé Bạch Dinh trên sườn Núi Lớn. Công trình được khởi công năm 1898, mang phong cách kiến trúc châu Âu và đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa từ năm 1992.