Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Phùng Thị Nhung SN 1989
Cơ quan chức năng xác định, Phùng Thị Nhung có hành vi buôn bán nắp lưng điện thoại mang nhãn hiệu Apple để sửa chữa, thay thế cho khách hàng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 550 triệu đồng.
Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa phát hiện, điều tra vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra tại Hộ kinh doanh Thắng Trần Mobile, Khu đô thị 379, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.
Trước đó một ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", đồng thời khởi tố bị can đối với Phùng Thị Nhung (SN 1989) về hành vi quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Qua điều tra xác định, từ tháng 12/2025 đến ngày 30/5/2026, Phùng Thị Nhung đã thực hiện việc bán các loại nắp lưng điện thoại mang nhãn hiệu Apple để sửa chữa, thay thế cho khách hàng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 550 triệu đồng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, xử lý 181 vụ/226 đối tượng liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổng giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 800 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt trên 1,5 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân khi mua hàng cần lựa chọn cơ sở kinh doanh uy tín, quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ và hóa đơn, chứng từ của sản phẩm. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, không sản xuất, buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.