Khởi tố nữ nhân viên bán thuốc Nguyễn Chung Thủy SN 1997

Nguyễn Chung Thủy đã nhiều lần không nộp doanh thu về công ty theo quy định mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 8/9/2026 cho biết vừa khởi tố Nguyễn Chung Thủy (SN 1997, trú tại thôn Chí Chủ, xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ) là nhân viên bán hàng, được giao phụ trách kinh doanh tại nhà thuốc thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Nhà thuốc thuộc Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, có trụ sở tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan điều tra xác định, Thủy có trách nhiệm trực tiếp thu tiền bán thuốc từ khách hàng, quản lý và nộp đầy đủ doanh thu về công ty. Tuy nhiên, trong thời gian được giao phụ trách nhà thuốc năm 2023, lợi dụng việc trực tiếp thu, giữ tiền bán hàng và thiếu sự giám sát thường xuyên, Thủy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu. Đối tượng nhiều lần thu tiền bán thuốc nhưng không nộp đầy đủ về công ty, giữ lại để chi tiêu cá nhân.

Thủy tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Phú Thọ

Với phương thức trên, hành vi chiếm đoạt được Thủy thực hiện nhiều lần trong năm 2023. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Nguyễn Chung Thủy đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam là 356.712.286 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chung Thủy về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cần tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát tài chính, nhất là đối với những vị trí trực tiếp thu, giữ và nộp tiền. Các đơn vị cần xây dựng quy trình đối soát doanh thu chặt chẽ, thực hiện kiểm tra định kỳ, phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra chéo, không để một cá nhân thực hiện toàn bộ các khâu thu, giữ và nộp tiền mà thiếu cơ chế kiểm soát.

Khi phát hiện dấu hiệu chênh lệch, thất thoát doanh thu hoặc tài sản bất thường, các đơn vị cần kịp thời kiểm tra, xác minh và báo cáo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định. Mỗi cán bộ, nhân viên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích cá nhân trước mắt mà thực hiện hành vi vi phạm, gây thiệt hại về tài sản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.