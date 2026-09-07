Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán đất trái thẩm quyền

Hai bị can nguyên là Bí thư và Trưởng thôn thuộc phường Việt Yên, Bắc Ninh đã lợi dụng chức vụ được giao để tự ý tổ chức đổi, bán đất thuộc Nhà nước quản lý trái thẩm quyền.

VKSND khu vực 2 (tỉnh Bắc Ninh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị T. và Nguyễn Văn P. để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị T. nguyên là Trưởng thôn Cầu Treo, Nguyễn Văn P. nguyên là Bí thư Chi bộ thôn Cầu Treo (phường Việt Yên, Bắc Ninh). Cả hai bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2020, Nguyễn Thị T. và Nguyễn Văn P. đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự ý tổ chức đổi, bán đất thuộc Nhà nước quản lý trái thẩm quyền.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của các đối tượng.

Từ việc đổi, bán đất, các đối tượng thu tổng số tiền hơn 507 triệu đồng và sử dụng vào việc xây dựng các công trình phúc lợi của thôn. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, việc tự ý đổi, bán đất Nhà nước quản lý trái thẩm quyền đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 545 triệu đồng .

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND khu vực 2 đã phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị T. và Nguyễn Văn P. Đồng thời, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của các bị can để phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.