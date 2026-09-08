Giấu ma túy trong miệng, nam thanh niên SN 1993 móc ra phi tang khi bị kiểm tra tại nút giao ở Hà Nội

Nam thanh niên L.V.B. (SN 1993) bị CSGT Hà Nội phát hiện, bắt giữ khi giấu một gói heroin trong miệng và tìm cách vứt xuống đất phi tang.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, tối 7/9, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Láng phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.





Khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong lúc vừa dừng xe, nam thanh niên bất ngờ móc từ trong miệng ra một gói ni lông chứa chất bột màu trắng rồi ném xuống đất nhằm phi tang. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác phát hiện. Nam thanh niên lập tức bị khống chế, gói ni lông được thu giữ tại hiện trường.

Qua đấu tranh, người này khai tên L.V.B. (SN 1993, quê Điện Biên), đồng thời thừa nhận gói nilon chứa chất bột màu trắng là heroin, được mua về để sử dụng.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao L.V.B. cùng tang vật và phương tiện cho Công an phường Láng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.