Người dân chú ý: Hơn 1 nghìn cây xăng trên cả nước sẽ thu gom thứ đã qua sử dụng từ hàng chục triệu gia đình

Đây là thứ mà các hộ gia đình, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến thực phẩm, thủy sản, hộ gia đình… gần như sử dụng hàng ngày.

Ngày 7/9, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) thông báo thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với FatHopes Energy nhằm xây dựng mạng lưới thu gom dầu ăn đã qua sử dụng (Used Cooking Oil – UCO) tại Việt Nam, hướng tới tạo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các loại nhiên liệu sinh học tiên tiến.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai trước tại TP.HCM, sau đó từng bước mở rộng ra các địa phương trên cả nước. UCO sẽ được thu gom từ nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến thực phẩm, thủy sản, hộ gia đình và các nguồn phát sinh phù hợp.

Dầu ăn đã qua sử dụng là một trong những nguồn nguyên liệu có thể được sử dụng để sản xuất SAF. Khi được thu gom và quản lý đúng quy trình, nguồn dầu này có thể được đưa trở lại chuỗi sản xuất thay vì trở thành chất thải hoặc bị xử lý không đúng cách, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Trong chương trình hợp tác, hai bên sẽ phát huy thế mạnh về hạ tầng, logistics, tổ chức thu gom và công nghệ để xây dựng mạng lưới thu gom UCO có khả năng quản lý và truy xuất nguồn gốc.

PVOIL hiện có khoảng 1.050 cửa hàng xăng dầu trực thuộc cùng hệ thống kho, vận tải và logistics trên cả nước. PVOIL Trans - đơn vị thành viên của PVOIL - sẽ trực tiếp tham gia tổ chức thu gom, phối hợp với các doanh nghiệp, cộng đồng và các bên liên quan tại địa phương để triển khai và từng bước mở rộng mạng lưới.

FatHopes Energy là doanh nghiệp Malaysia hoạt động trong lĩnh vực thu gom và phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu có nguồn gốc từ chất thải phục vụ sản xuất nhiên liệu bền vững. Doanh nghiệp sẽ cung cấp công nghệ, kinh nghiệm vận hành và phương pháp tổ chức thu gom đã được triển khai tại khu vực Đông Nam Á.

Một trong những công nghệ được ứng dụng là Hệ thống Quản lý Tái chế Chất thải (Waste Recycling Management System - WRMS) do FatHopes Energy phát triển. Nền tảng số này cho phép theo dõi UCO từ nơi phát sinh, quá trình thu gom đến khi được tập hợp và đưa vào chuỗi cung ứng nguyên liệu, qua đó tăng tính minh bạch và hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, chứng nhận quốc tế.

Về phía PVOIL, tùy theo khả năng khai thác nguồn cung thực tế của thị trường trong nước, chương trình hướng tới xây dựng mạng lưới thu gom UCO với quy mô lớn tại Việt Nam, trước mắt cung cấp cho chuỗi cung ứng của FatHopes Energy phục vụ sản xuất SAF.

SAF được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu đáp ứng tiêu chí bền vững, trong đó có dầu ăn đã qua sử dụng, dầu mỡ thải và một số loại chất thải, phụ phẩm khác. So với nhiên liệu hàng không truyền thống có nguồn gốc hóa thạch, SAF có khả năng giảm phát thải khí nhà kính xét trên toàn bộ vòng đời nhiên liệu và là một trong những giải pháp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải của ngành hàng không.