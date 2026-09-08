Ai đang dùng loạt sản phẩm dầu gội, sữa tắm, dung dịch vệ sinh này cần kiểm tra ngay: Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm gồm dầu gội, sữa tắm, dầu xả, nước rửa tay và dung dịch vệ sinh phụ nữ do công thức không đúng hồ sơ công bố hoặc không đạt chỉ tiêu vi sinh.

Ngày 7/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất, trong đó có dầu gội, sữa tắm, dầu xả và nước rửa tay. Lý do thu hồi là các sản phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ công bố mỹ phẩm.

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-SYT ngày 30/5/2026 của Sở Y tế TP. Hải Phòng về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất.

Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi có mã số doanh nghiệp 0801416472, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nay là Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Đường An, TP. Hải Phòng.

5 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc gồm:

CURIA – Dầu gội, số tiếp nhận Phiếu công bố 200/25/CBMP-HD, do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

VLIACARE – Sữa tắm, số tiếp nhận 118/25/CBMP-HP, do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

VLIACARE – Dầu gội, số tiếp nhận 119/25/CBMP-HP, do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

VLIACARE – Dầu xả, số tiếp nhận 120/25/CBMP-HP, do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

VLIACARE – Nước rửa tay, số tiếp nhận 141/25/CBMP-HP, do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược vừa thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan quản lý, nguyên nhân thu hồi là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 70 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm trên và trả lại cơ sở cung ứng. Các địa phương đồng thời phải kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi và Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng 5 sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Hai doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy 5 sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/9/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hải Phòng và Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát việc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm; đồng thời kiểm tra Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và xử lý, xử phạt vi phạm nếu có.

Kết quả thực hiện phải được Sở Y tế TP. Hải Phòng và Sở Y tế TP. Hà Nội báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10/2026.

Thu hồi thêm dung dịch vệ sinh phụ nữ không đạt chỉ tiêu vi sinh

Cũng theo quyết định của Cục Quản lý Dược, một sản phẩm mỹ phẩm khác là Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory – hộp 1 chai 300ml cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 06/26/CBMP-NA, số lô 010426, ngày sản xuất 15/6/2026, hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Công ty TNHH dược Chiến Thắng, địa chỉ tại số 17 đường Thành Thái, khối Quang Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và đồng thời là cơ sở sản xuất.

Lô Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory – hộp 1 chai 300ml bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Nghệ An giám sát Công ty TNHH dược Chiến Thắng thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An được yêu cầu kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH dược Chiến Thắng; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10/2026.