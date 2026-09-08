Dù chỉ rộng 10km2 nhưng mật độ dân số tại đây được đánh giá là cao nhất trong các đặc khu của Việt Nam.

Nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, Lý Sơn từ lâu đã là một trong những điểm đến biển đảo nổi tiếng của miền Trung. Theo Cổng thông tin điện tử Lý Sơn, địa phương có diện tích tự nhiên chỉ hơn 10 km² và dân số khoảng 22.000 người. Với quy mô này, Lý Sơn được địa phương giới thiệu là đặc khu có mật độ dân số cao nhất trong 13 đặc khu của Việt Nam.

Quần thể Lý Sơn gồm Đảo Lớn, Đảo Bé và các đảo, hòn nhỏ lân cận. Trong đó, Đảo Lớn là nơi tập trung phần lớn dân cư, các công trình và hoạt động kinh tế - du lịch.

Điều khiến Lý Sơn gây ấn tượng mạnh khi quan sát từ trên cao là địa hình đặc biệt. Ở một số góc chụp, đường nét hòn đảo hiện lên tựa một trái tim giữa vùng biển xanh. Báo Phụ Nữ TP.HCM từng mô tả trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, Lý Sơn có góc chụp “hệt như hình trái tim giữa biển khơi”.

Phần đất liền và rặng san hô ở Lý Sơn khi nhìn từ trên cao được nhiều người nhận xét như hình trái tim giữa biển (Ảnh Bui Van Hai)

Bao quanh đảo là các dạng địa hình biển và rạn san hô. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết đá rạn san hô phân bố quanh đảo Lý Sơn, bên cạnh các thềm biển, bãi biển, vách và hang biển hình thành qua quá trình địa chất lâu dài.

Không chỉ có hình dáng đặc biệt, khoảng 70% địa hình Lý Sơn có nguồn gốc núi lửa. Trên đảo còn 5 ngọn núi dạng bát úp hình thành do hoạt động núi lửa, cao nhất là Thới Lới, khoảng 169 m. Nền bazan và dấu tích núi lửa cũng góp phần tạo ra hàng loạt thắng cảnh nổi tiếng như Hang Câu, Thới Lới hay các vách đá ven biển.

Sở hữu đặc sản “bình dân” thu hơn 3.200 tấn một vụ, từng xuất ngoại

Nếu cảnh quan núi lửa là dấu ấn tự nhiên của Lý Sơn thì tỏi lại là sản vật gắn chặt với đời sống cư dân nơi đây. Đây vốn là loại gia vị rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, nhưng khi được trồng trên đảo Lý Sơn lại trở thành đặc sản có thương hiệu riêng, khiến nơi này còn được gọi là “vương quốc tỏi”.

Theo TTXVN, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn đặc khu trồng khoảng 314 ha tỏi, đạt năng suất bình quân hơn 102 tạ/ha, tương đương 10,2 tấn/ha. Tổng sản lượng sau thu hoạch đạt hơn 3.200 tấn.

Quy mô 314 ha tương đương 3,14 km² - một con số đáng chú ý khi đặt cạnh tổng diện tích tự nhiên chỉ hơn 10 km² của Lý Sơn. Tuy nhiên, đây là diện tích gieo trồng theo vụ, không đồng nghĩa gần 1/3 đất tự nhiên của đảo luôn là ruộng tỏi.

Ảnh MiA

Theo Cổng thông tin Lý Sơn, tỏi được trồng trên nền đất đỏ bazan do nham thạch núi lửa phong hóa, kết hợp lớp cát san hô. Mùa trồng thường bắt đầu khoảng tháng 9 và thu hoạch vào khoảng tháng 2 năm sau.

Danh tiếng của sản phẩm này cũng đã được xác lập về mặt sở hữu trí tuệ. Tháng 6/2020, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Lý Sơn” cho sản phẩm tỏi.

Đáng chú ý, tỏi Lý Sơn không chỉ tiêu thụ trong nước. Báo chí từng ghi nhận một doanh nghiệp trên đảo đã trở thành đối tác cung ứng tỏi cho hệ thống siêu thị tại nhiều tỉnh, thành và xuất khẩu gần 80 tấn hành, tỏi sang Thái Lan, Singapore và Dubai.

Đến tháng 6/2025, sản phẩm tỏi Lý Sơn của một doanh nghiệp địa phương được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, mở thêm cơ hội tiếp cận các thị trường tiêu chuẩn cao. Hiện địa phương cũng khuyến khích chế biến sâu thành tỏi đen, bột tỏi, cao tỏi... thay vì chỉ phụ thuộc vào bán củ tươi.

Vừa xuất hiện một dự án nghỉ dưỡng hơn 600 tỷ đồng

Bên cạnh nông nghiệp, du lịch đang trở thành một hướng phát triển ngày càng rõ nét của Lý Sơn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, hòn đảo này đã đón hơn 104.000 lượt khách, trong đó khoảng 3.500 lượt là khách quốc tế.

Ảnh Báo Quảng Ngãi

Ngày 20/6/2026, tại Đảo Lớn, Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn - Crystal Holidays Heritage Lý Sơn chính thức được khởi công. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Thu - đơn vị thành viên của Tập đoàn Everland. Dự án có diện tích hơn 3,1 ha, tổng vốn dự kiến hơn 600 tỷ đồng, định hướng phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao kết hợp trải nghiệm văn hóa và di sản địa chất.

Trước khi dự án được triển khai, Lý Sơn có hơn 130 nhà nghỉ, homestay và 7 khách sạn với hơn 1.000 phòng nhưng chưa có cơ sở nghỉ dưỡng 5 sao.

Ảnh Everland

Từ một vùng đảo nhỏ chỉ hơn 10 km², Lý Sơn đang hội tụ khá nhiều nét đối lập thú vị: địa hình núi lửa hàng triệu năm tuổi nhưng được nhìn thấy như một “trái tim” giữa biển; một loại gia vị bình dân trở thành đặc sản có chỉ dẫn địa lý, từng xuất ngoại; và nay những dự án nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện.