Việt Nam có hòn đảo được tạp chí Mỹ đánh giá đẹp hơn cả Maldives và Bali, sở hữu 3 kỷ lục Guinness: Hơn 116.000 lượt khách ghé thăm trong dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hòn đảo này ước đón 116.433 lượt khách du lịch, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Internet)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, Sở Du lịch tỉnh cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8 đến 2/9), địa phương đã đón 580.135 lượt khách, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, toàn tỉnh đón 26.812 lượt khách quốc tế, tăng 48,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt trên 880 tỷ đồng, tăng trưởng 72,3%.

Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón 116.433 lượt khách, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 26.266 lượt khách quốc tế (tăng 45,9%). Lượng khách lưu trú ước đạt 37.969 lượt, tăng 62,4%.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho hay, trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, đặc khu Phú Quốc tổ chức nhiều hoạt động, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Phía Bắc đặc khu thu hút du khách nhờ các công trình biểu tượng cùng chuỗi chương trình diễn ra xuyên suốt ngày đêm. Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật Việt Nam nổi bật cũng được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, khu vực phía Nam trở thành tâm điểm với điểm nhấn là Thị trấn Hoàng Hôn. Du khách được trải nghiệm hàng loạt hoạt động giải trí như: ngắm toàn cảnh quần đảo Nam An Thới từ cáp treo; khám phá công viên nước Hòn Thơm; khám phá các hòn đảo nhỏ như Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút hoặc Hòn Gầm Ghì; chụp ảnh tại Cầu Hôn, ngắm kiến trúc Địa Trung Hải và xem show nghệ thuật trình diễn pháo hoa.

Trong 8 tháng đầu năm, Phú Quốc ước đón hơn hơn 7,8 triệu lượt khách (tăng 30,1% so với cùng kỳ, đạt 92% kế hoạch năm), theo báo cáo của Sở du lịch tỉnh An Giang.

Trong đó, địa bàn ước đón hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế (tăng 57,6% so với cùng kỳ, đạt 85% kế hoạch năm); tổng thu từ du lịch ước đạt 41.706 tỷ đồng (tăng 47,5%, đạt 91,7% kế hoạch).