Tuyến cao tốc hơn 9.000 tỷ đồng, có đoạn do doanh nghiệp của tỷ phú Xuân Trường làm nhà thầu nhận chỉ đạo mới

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình đang được yêu cầu tăng tốc thi công và giải ngân sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng tuyến chính.

Theo Báo Ninh Bình, ngày 7/9, Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Tại một số vị trí trọng điểm, đoàn công tác nghe chủ đầu tư báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư phần điều chỉnh dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công, giải ngân vốn, tình hình cung ứng vật liệu cùng các khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ.

Về GPMB, toàn bộ 217 ha phục vụ tuyến chính đã được bàn giao, tương ứng 25,3 km, đạt 100%. Mặt bằng các tuyến đường gom bổ sung cơ bản hoàn thành, chỉ còn một vị trí tại xã Yên Từ liên quan đến phần mộ đang hoàn thiện thủ tục di chuyển.

Trong tổng số 10 khu tái định cư phục vụ dự án, 8 khu đã hoàn thành, 2 khu còn lại đang được triển khai.

Giá trị thực hiện gói thầu xây dựng tuyến chính hiện đạt hơn 2.071 tỷ đồng, tương đương 50% giá trị hợp đồng. Toàn bộ khối lượng đắp cát nền đường đã hoàn thành; các hạng mục đắp đất nền và xử lý nền đất yếu cũng đã thực hiện phần lớn khối lượng.

Các nhà thầu đang đồng loạt thi công 12 cầu trên tuyến. Với 19 hầm chui, 6 hầm đã hoàn thành, 9 hầm đang thi công và 4 hầm chờ đủ thời gian thí nghiệm cọc xi măng đất để chuyển sang bước tiếp theo.

Gói thầu hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng đã mở thầu, hiện được tổ chức xét thầu để triển khai theo kế hoạch.

Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 4.690 tỷ đồng trong tổng số hơn 6.824 tỷ đồng vốn được bố trí. Riêng năm 2026, lũy kế giải ngân đạt hơn 639 tỷ đồng, tương đương 23,05% kế hoạch năm. Trong số vốn chưa giải ngân còn gần 1.200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công. Tuy nhiên, ông lưu ý dự án còn khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều; các vướng mắc liên quan đến thủ tục điều chỉnh, mặt bằng bổ sung, vật liệu và tổ chức thi công cần được tập trung tháo gỡ.

Trên cơ sở mặt bằng tuyến chính đã hoàn thành, phường Yên Thắng, xã Khánh Nhạc và các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động chuẩn bị để tiếp nhận mốc giới ngay sau khi phần điều chỉnh được phê duyệt; đồng thời khẩn trương GPMB các tuyến đường gom và phần diện tích bổ sung tại nút giao Mai Sơn.

Về chuẩn bị đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan phải ưu tiên nhân lực, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thẩm định các nội dung điều chỉnh. Việc thẩm định được yêu cầu thực hiện nhanh, chặt chẽ, đúng quy định, tạo cơ sở sớm phê duyệt và triển khai các hạng mục bổ sung.

Đối với thi công và giải ngân, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, chủ động nguồn vật liệu và tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc.

Các khối lượng hoàn thành phải được nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục thanh toán kịp thời, bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh kéo dài, đồng thời phấn đấu giải ngân một phần kế hoạch vốn năm 2026 đã giao. Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ quy định hiện hành.

Tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình dài 25,3 km (Ảnh minh hoạ).

Được biết, tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình dài 25,3 km, đi qua các xã Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh Trung, Khánh Thiện và phường Yên Thắng.

Điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Mai Sơn, điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Thiện. Tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120 km/h. Tổng mức đầu tư hơn 9.113 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Trước đó, tháng 4/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình công bố Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường trúng Gói thầu số 16 thi công xây dựng toàn bộ công trình (không bao gồm điện chiếu sáng, an toàn giao thông và hệ thống phục vụ vận hành, khai thác).

Gói thầu có giá trị 4.150 tỷ đồng, thấp hơn mức dự toán 4.177,4 tỷ đồng khoảng 0,6%, thời gian thực hiện hợp đồng 600 ngày. Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Gói thầu sử dụng ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Ninh Bình, được đấu thầu rộng rãi qua mạng và đóng thầu ngày 8/4/2025. Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Về Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường, công ty được thành lập ngày 17/3/1993, do ông Nguyễn Văn Trường làm chủ doanh nghiệp.

Công ty được biết đến với hàng loạt dự án xây dựng, tôn tạo công trình văn hóa tâm linh và phát triển du lịch trên khắp cả nước với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Từ đầu những năm 2000, doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào quần thể du lịch Tràng An - chùa Bái Đính với tổng vốn khoảng 17.000 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn là chủ đầu tư nhiều dự án lớn như Khu du lịch Hồ Núi Cốc, Khu du lịch văn hóa tâm linh đảo Cái Tráp hay Khu du lịch Tam Chúc.