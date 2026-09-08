Vẫn trích 10,5% lương hàng tháng để đóng BHXH, sau 6 năm, nhân viên công ty ở TP.HCM phát hiện bị nợ tiền đóng BHXH từ năm 2020

Công trình cầu kính đặc biệt của Việt Nam được thiết kế bắc qua hai ngọn núi, nằm ở độ cao khoảng 150 m và đang giữ kỷ lục cầu đi bộ đáy kính dài nhất thế giới.

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Nằm giữa núi rừng Mộc Châu, Cầu kính Bạch Long gây chú ý bởi thiết kế khác biệt khi một phần công trình bắc qua khoảng không giữa hai ngọn núi, phần còn lại men theo vách đá. Với tổng chiều dài 632 m và độ cao khoảng 150 m, công trình được Guinness World Records công nhận là cầu đi bộ đáy kính dài nhất thế giới.

Cầu kính Bạch Long thuộc quần thể du lịch Mộc Châu Island, tỉnh Sơn La. Dự án được quyết định đầu tư từ tháng 2/2020, khởi công đầu năm 2021 và chính thức đón khách từ dịp 30/4/2022. Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 773 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt nhất của Bạch Long nằm ở cấu trúc gồm hai đoạn với chức năng khác nhau. Đoạn cầu dài 290 m bắc qua khu vực giữa hai ngọn núi, trong khi đoạn còn lại dài 342 m được xây men theo vách đá.

Tính cả hai phần, tổng chiều dài công trình lên tới 632 m. Với thông số này, Bạch Long vượt cây cầu kính tại khu thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên (Trung Quốc) dài 526 m để trở thành cầu đi bộ đáy kính dài nhất thế giới.

Công trình nằm ở độ cao khoảng 150 m so với mặt đất, tạo ra góc nhìn rộng xuống thung lũng và cảnh quan núi đá của Mộc Châu. Ở đoạn bắc qua khoảng không, mặt cầu rộng khoảng 2,4 m; đoạn men theo vách đá có chiều rộng khoảng 1,5 m.

Thiết kế này tạo cảm giác du khách đang di chuyển giữa không trung, đồng thời cho phép quan sát trực tiếp địa hình bên dưới qua lớp kính trong suốt. Mặt cầu sử dụng kính siêu trong, siêu cường lực do Saint-Gobain của Pháp sản xuất. Cấu tạo gồm 3 lớp kính, tổng độ dày khoảng 40 mm.

Theo thiết kế được công bố, mỗi tấm kính có khả năng chịu tải lên tới khoảng 5 tấn. Trước khi đưa công trình vào khai thác, cầu trải qua quá trình kiểm định và thử tải với hệ số an toàn được công bố gấp 6 lần.

Ngoài kết cấu kính, công trình được trang bị hệ thống chiếu sáng và âm thanh mô phỏng để tăng trải nghiệm khi tham quan. Hệ thống tự động cũng được sử dụng nhằm kiểm soát số lượng khách tại từng thời điểm.

Khu vực cầu bắc qua hai ngọn núi được giới hạn khoảng 500 người mỗi lượt. Trong khi đó, đoạn đường đi men theo vách đá có khả năng phục vụ khoảng 800-1.000 người, tùy khu vực và phương án vận hành.

Hành trình trên cầu không chỉ dừng ở trải nghiệm đi trên mặt kính. Điểm cuối công trình là hang Mường Móoc, còn gọi là hang Chim Thần, nơi có hệ thống nhũ đá tự nhiên và những dấu tích liên quan tới đời sống của người dân địa phương trong quá khứ.

Việc kết hợp cầu kính với hang tự nhiên giúp công trình trở thành một tuyến tham quan thay vì chỉ là một điểm ngắm cảnh đơn lẻ. Du khách có thể trải nghiệm đồng thời địa hình núi đá, thung lũng và không gian hang động đặc trưng của Mộc Châu.

Cầu kính Bạch Long cũng được đặt trong tổng thể khu du lịch Mộc Châu Island, nơi phát triển nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm. Nhờ đó, công trình được kỳ vọng đóng vai trò như một điểm nhấn thu hút du khách tới khu vực cao nguyên Mộc Châu.

Điểm đáng chú ý của Bạch Long nằm ở việc một công trình du lịch tại Sơn La đã được đầu tư theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao để hướng tới một kỷ lục quốc tế. Sau khi được Guinness World Records công nhận, Cầu kính Bạch Long trở thành một trong những công trình du lịch có dấu ấn quốc tế tại Việt Nam. Công trình đồng thời góp phần tạo thêm sản phẩm mới cho Mộc Châu, một trong những điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc.