Thành phố giàu nhất Việt Nam đang làm siêu nút giao 3 tầng với 6 cầu vượt, 2 hầm chui, sẽ hoàn thành vào năm 2027

Nút giao An Phú có quy mô 3 tầng, gồm 6 nhánh cầu vượt, 2 cầu qua kênh và 2 hầm chui, đang dần hoàn thiện tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Toàn cảnh nút giao An Phú (Ảnh: Quốc Hoàng).

Nút giao An Phú là một trong những công trình giao thông lớn tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Dự án được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 28/3/2022, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng.

Công trình được khởi công từ tháng 12/2022, đầu tư theo quy mô 3 tầng nhằm tổ chức lại các luồng giao thông chính qua khu vực có lưu lượng phương tiện lớn. Trên mặt đất, khu vực trung tâm được bố trí đảo tròn cùng tháp biểu tượng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho nút giao.

Dự án gồm 6 nhánh cầu vượt, 2 cầu qua kênh và 2 hầm chui. Trong đó, hệ thống hầm chui kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ; các cầu vượt đảm nhiệm những hướng di chuyển khác nhau, trong đó có các nhánh rẽ phải, rẽ trái và cầu vượt tại khu vực Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống.

Bên cạnh đó là cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cầu đi bộ, đường thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và báo hiệu giao thông.

Mục tiêu chính của dự án là tách các dòng xe đi thẳng và rẽ khỏi khu vực vòng xoay, hạn chế xung đột giữa các hướng lưu thông. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ giúp phương tiện di chuyển thuận lợi hơn qua khu vực cửa ngõ phía Đông, đặc biệt là dòng xe từ cảng Cát Lái.

Dự án gồm 6 nhánh cầu vượt, 2 cầu qua kênh và 2 hầm chui (Ảnh: Quốc Hoàng).

Tính đến tháng 8/2026, khối lượng thi công nút giao An Phú đạt khoảng 75%. Ngày 23/7, UBND TP.HCM đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến quý III/2027. Theo Ban Giao thông, dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn chưa thể thi công do chưa được bàn giao mặt bằng, gồm trụ T1, mố M1 và phần đường đầu cầu nhánh N1.2. Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, phần mặt bằng còn vướng phải được giải phóng, bàn giao trước ngày 30/11/2026.

Mới đây, ngày 21/8, nhánh cầu trái Giồng Ông Tố và nhánh cầu N4 chính thức thông xe. Nhánh N4 nằm tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, được tổ chức lưu thông một chiều với 2 làn xe, kết nối cầu Giồng Ông Tố mới với đường Đồng Văn Cống và đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng nút giao An Phú - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Nhánh N4 dài 467,87m, mặt cầu rộng 9-10,1m, trong đó phần cầu dài khoảng 370m. Công trình sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính 1,2m và thiết kế với vận tốc 50km/h.

Trong khi đó, nhánh cầu trái Giồng Ông Tố dài 431,12m, rộng 12m, gồm 13 nhịp. Công trình kết nối với điểm đầu dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông.

Trước đó, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã hoàn thành như cầu vượt cho xe rẽ phải từ cao tốc xuống Mai Chí Thọ, hầm chui nối Mai Chí Thọ với cao tốc, nhánh N3, cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố. Một nhánh cầu khác dành cho ô tô từ Mai Chí Thọ theo hướng Võ Nguyên Giáp rẽ trái lên cao tốc đang được thi công, dự kiến thông xe vào tháng 10.

Hạng mục cuối cùng là tuyến kết nối đường Lương Định Của với cao tốc, giúp xe đi thẳng mà không phải qua nút giao, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Đây cũng là phần từng vướng khoảng 2,2ha mặt bằng, khiến tiến độ toàn dự án nhiều lần phải điều chỉnh.

Sau khi hoàn thành, nút giao An Phú sẽ kết nối với nút giao Mỹ Thủy cùng các tuyến đường liên cảng và tuyến kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được mở rộng. Hệ thống này được kỳ vọng hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn tại cửa ngõ phía Đông, tăng năng lực vận chuyển hàng hóa từ cảng Cát Lái và giảm áp lực giao thông cho khu vực.