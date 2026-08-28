Cục Quản lý Dược thu hồi 2 lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF vì được xác định là hàng giả

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF do được xác định là “hàng giả”.

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược, căn cứ quy định về quản lý mỹ phẩm và Công văn số 1421/ATTP-SP ngày 22/7/2026 của Cục An toàn thực phẩm, cơ quan này yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF.

Cụ thể, hai lô sản phẩm bị thu hồi gồm:Lô sản xuất 08102025, ngày sản xuất 10/10/2025, hạn sử dụng 10/10/2027; Lô sản xuất 09102025, ngày sản xuất 11/10/2025.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Evercare, địa chỉ tại thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, mã số doanh nghiệp 0109174484; và Công ty cổ phần dược BMP, địa chỉ tại thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, mã số doanh nghiệp 2400378512, là đơn vị sản xuất.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Lý do thu hồi được Cục Quản lý Dược nêu rõ: Các lô sản phẩm mỹ phẩm trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh xác định là “hàng giả”, theo kết luận tại Công văn số 7213/CV-CSHS ngày 29/5/2026 về việc đề nghị phối hợp phục vụ điều tra.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân trên địa bàn, không kinh doanh, sử dụng các lô Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF vi phạm.

Các cơ sở được yêu cầu trả lại sản phẩm cho đơn vị cung ứng và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm. Sở Y tế các địa phương cũng được đề nghị kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm nghiệm được yêu cầu tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc để phối hợp xác minh, xử lý.

Đối với Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Evercare và Công ty cổ phần dược BMP, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành thu hồi.

Hai công ty phải gửi báo cáo kết quả thu hồi các lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/9/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát hai doanh nghiệp trong quá trình thu hồi sản phẩm. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 3/10/2026.