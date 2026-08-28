Không còn cảnh đen đặc quen thuộc, sông Tô Lịch đang thay đổi thế nào?

Sau khi được bổ cập nước, sông Tô Lịch có diện mạo khác biệt với dòng nước xanh, trong hơn so với hình ảnh đen ngòm, bốc mùi trước đây.

Thời gian gần đây, sông Tô Lịch có diện mạo khác biệt sau khi được bổ cập nước từ sông Hồng. Dòng nước từng đen ngòm, tù đọng và bốc mùi nay trở nên trong, xanh hơn.

Ghi nhận dọc một số tuyến đường ven sông, mặt nước Tô Lịch không còn cảnh đặc quánh, đen sẫm như trước. Dòng nước có màu xanh, chảy nhẹ, phản chiếu cảnh vật hai bên bờ.





Sự thay đổi của dòng sông cũng khiến không gian ven bờ trở nên dễ chịu hơn. Một số người dừng lại bên lan can để ngắm dòng nước, trò chuyện hoặc chụp ảnh, hoặc thoải mái đi bộ dọc bờ sông.

Trước đây, sông Tô Lịch nhiều năm gắn với tình trạng ô nhiễm, nước đen và mùi hôi, nhất là vào những ngày nắng nóng. Vì vậy, hình ảnh dòng sông có màu nước trong và xanh hơn hiện nay thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Dòng nước từng đen ngòm, đặc quánh nay đã mang màu xanh, phản chiếu những hàng cây và nhịp sống hai bên bờ sông Tô Lịch.

Một diện mạo khác lạ của sông Tô Lịch khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ sau nhiều năm quen với hình ảnh dòng sông ô nhiễm, bốc mùi.

Mặt nước trong và xanh hơn, dòng chảy nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh hiếm thấy trên con sông từng là nỗi ám ảnh của người dân Thủ đô.

Sông Tô Lịch trong xanh hơn sau khi được bổ cập nước, mang đến cảm giác dễ chịu cho không gian ven bờ.

Sự hồi sinh của dòng nước mang theo kỳ vọng về một ngày, sông Tô Lịch sẽ không còn được nhắc đến như một “dòng sông chết” giữa lòng Thủ đô.

Không ít người sinh sống quanh khu vực cho biết bất ngờ trước sự thay đổi của dòng sông. Với họ, cảnh nước đen ngòm, bốc mùi vốn đã trở nên quá quen thuộc trong nhiều năm qua.

Việc bổ cập nước từ sông Hồng đang mang đến diện mạo mới cho sông Tô Lịch. Người dân kỳ vọng cùng với các giải pháp xử lý môi trường và duy trì nguồn nước, sự thay đổi này sẽ được giữ lâu dài, để dòng sông không còn trở lại với hình ảnh ô nhiễm từng tồn tại trong nhiều năm.

Theo đó, thành phố lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo hướng: Từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), tới khu đô thị Tây Hồ Tây - vành đai 2,5 - đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch.

Toàn bộ tuyến dẫn có chiều dài khoảng 8km.

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh nước đen và mùi hôi, diện mạo sông Tô Lịch đang có nhiều thay đổi tích cực