Sông Tô Lịch thay đổi ra sao trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm?

Theo đồ án quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa cực, trong đó hạ tầng giao thông giữ vai trò kết nối các trung tâm đô thị, công nghiệp và logistics. Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị dài hơn 300km, phần lớn nằm trên địa bàn Hà Nội. Hệ thống này được quy hoạch theo mô hình TOD, với các nhà ga trở thành hạt nhân phát triển đô thị.