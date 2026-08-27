Việt Nam sắp có thêm 1 sân bay được nâng cấp: Đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, công suất nhà ga đạt 14 triệu khách/năm

Chiều 27/8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ công bố triển khai các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Dự án gồm hai hạng mục: cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1, nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Trong đó, phần mở rộng Nhà ga T1 có quy mô vốn đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của ACV. Sau khi hoàn thành, Nhà ga T1 dự kiến đạt công suất khoảng 14 triệu hành khách mỗi năm, với tổng diện tích sàn khoảng 96.000 m². Hệ thống giao thông tiếp cận và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ cũng sẽ được đầu tư đồng bộ.

Theo kế hoạch, phần mở rộng Nhà ga T1 dự kiến khởi công vào tháng 8/2027, hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1/2029. Toàn bộ phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2029.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: ACV)

Trong khi đó, dự án mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1 có mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng, dự kiến bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C và hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 7/2027.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đánh giá cao việc ACV chủ động bố trí nguồn lực, từng bước hiện thực hóa quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong đó, phương án kiến trúc Nhà ga T1 được nghiên cứu theo hướng hiện đại, hài hòa, đồng thời chú trọng đến bản sắc và hình ảnh của thành phố.

Ông Lê Quang Nam đề nghị ACV tập trung nguồn lực, đẩy nhanh các thủ tục và tổ chức triển khai dự án với tinh thần quyết liệt, khoa học, an toàn, hiệu quả; bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đề ra, đồng thời có phương án thi công hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hiện hữu. Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với ACV và các cơ quan Trung ương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: ACV)

“Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan để các dự án được triển khai thuận lợi, đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả”, ông Lê Quang Nam cho biết.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV, doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp với thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan để triển khai các dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Trong quá trình thi công, ACV cam kết hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hiện hữu của sân bay.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng