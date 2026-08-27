Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang góp sức xây 2 SVĐ quy mô chưa từng có cho các cầu thủ Việt Nam: Một sân 135.000 chỗ lớn gấp 3 lần sân Mỹ Đình, một sân 60.000 chỗ, cùng đạt chuẩn FIFA

Từ sân vận động PVF 60.000 chỗ ở Hưng Yên đến sân VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ đang được xây dựng tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, hệ sinh thái thể thao gắn với Vingroup đang xuất hiện những công trình có quy mô chưa từng có tại Việt Nam.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA. (Ảnh: Văn Đoan)

Nếu hoàn thiện theo kế hoạch, các sân vận động do Vingroup góp sức xây dựng sẽ bổ sung đáng kể hạ tầng thi đấu đỉnh cao, đồng thời tạo thêm không gian để bóng đá Việt Nam hướng tới những sân chơi lớn hơn.

﻿Sân VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ đang thành hình

Tâm điểm trong chuỗi công trình thể thao mà Vingroup đang triển khai là sân vận động VinFast - Trống Đồng thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội,.

Công trình có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, gấp hơn 3 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Khi hoàn thành, sân vận động VinFast - Trống Đồng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu tầm cỡ như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.

Đồng thời, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành tụ điểm xứng tầm cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật hàng đầu quốc tế.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. (Ảnh: Văn Đoan)

Sau hơn nửa năm kể từ ngày khởi công, đại công trường đã có nhiều thay đổi. Toàn bộ công tác san lấp mặt bằng của sân vận động chính và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành, hạng mục ép cọc kết cấu chính đạt 100% khối lượng. Trong khi đó, phần thi công đài móng và san nền tầng 1 đã vượt mốc 70%, tạo nền tảng để chuyển sang giai đoạn xây dựng kết cấu phía trên.﻿

Hiện cả bốn khán đài A, B, C và D đang được triển khai đồng loạt. Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 trước khi bước sang giai đoạn lắp dựng mái vòm đóng mở tự động, hệ thống cơ điện, mặt sân và các hạng mục kỹ thuật. Nếu bám sát tiến độ, phần mái dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027.﻿

Điểm đáng chú ý của sân VinFast - Trống Đồng không chỉ nằm ở sức chứa. Công trình được thiết kế với hệ thống mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.

Vingroup cũng cho biết sân có giải pháp thu hồi và tái sử dụng nước, có thể tiết kiệm khoảng 70% lượng nước sạch. Mặt sân được thiết kế để có thể thay mới trong khoảng 6-10 giờ, qua đó cho phép công trình phục vụ nhiều loại sự kiện với yêu cầu mặt sân khác nhau.

Cùng với VinFast - Trống Đồng, Vingroup còn quy hoạch một sân vận động Olympic sức chứa 40.000 chỗ trong Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương.

Theo quy hoạch được Vingroup công bố, sân vận động này được thiết kế để tổ chức các sự kiện điền kinh thế giới cùng các sự kiện thể thao và văn hóa lớn. Công trình nằm trong hệ thống các đấu trường thể thao chuyên biệt bao quanh sân VinFast - Trống Đồng.

Ngoài ra, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương còn có Cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ là địa điểm dành cho các giải thi đấu chuyên nghiệp và các sự kiện văn hóa hay lễ hội giải trí quy mô; Cung thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ với tiêu chuẩn thi đấu quốc tế bộ môn bơi và các môn thể thao dưới nước; và Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo 4.000 - 5.000 chỗ là nơi chuyên dụng để tổ chức các giải đua xe đạp kịch tính cao.

Sân vận động PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên

Nếu sân VinFast - Trống Đồng gây chú ý bởi quy mô lớn nhất, thì sân vận động mới tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF ở Hưng Yên lại có ý nghĩa trực tiếp hơn với công tác đào tạo và thi đấu bóng đá.

Sân vận động PVF nằm tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, nằm trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Dự án khởi công ngày 19/10/2025, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Vinhomes là tổng thầu. Sau chưa đầy 10 tháng, công trình đã đạt tiến độ hơn 60%, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Đến nay, hình hài sân vận động đã dần hiện rõ khi cả bốn khán đài được triển khai đồng loạt, trong khi các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện hệ thống cột bê tông cốt thép và kết cấu giá đỡ để chuẩn bị lắp đặt mái.

Sân có sức chứa 60.000 chỗ ngồi với 4 khán đài A, B, C, D. Công trình được bố trí các khu chức năng gồm khu kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu báo chí, khu cầu thủ, khu VIP cùng các khu dịch vụ và ẩm thực.

Hình hài sân vận động PVF đã dần hiện rõ khi cả bốn khán đài được triển khai đồng loạt. (Ảnh: Văn Đoan)

Điểm nhấn của dự án là hệ mái có tổng khối lượng khoảng 22.000 tấn cùng hai dầm thép dài 269 m, mỗi dầm nặng gần 4.500 tấn, đang được nâng bằng các siêu cần cẩu 1.250 tấn. Hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125 m có khả năng đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút. Nếu hoàn thành theo thiết kế, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động.

Bên cạnh đó, mặt sân còn ứng dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun tương tự sân Wembley (Anh) và Sân vận động Quốc gia Singapore.﻿

Bên ngoài sân là quảng trường và bãi đỗ xe rộng khoảng 18 ha. Đáng chú ý, công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, hướng tới khả năng tổ chức các trận đấu thuộc World Cup và các giải đấu cấp khu vực.

Đây là bước phát triển đáng chú ý của PVF. Trước đó, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên có sân thi đấu chính khoảng 3.600 chỗ cùng 6 sân tập 11 người và nhiều hạng mục phục vụ đào tạo cầu thủ trẻ.

Việc bổ sung một sân vận động 60.000 chỗ sẽ đưa PVF từ một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trở thành một địa điểm có khả năng tổ chức các trận đấu và sự kiện bóng đá quy mô lớn hơn. Với các cầu thủ được đào tạo tại đây, đây cũng là một bước tiến về điều kiện thi đấu, khi môi trường đào tạo được kết nối với một sân đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế.