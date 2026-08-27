Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, Agribank... trích tiền từ tài khoản của loạt cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách sau

Các cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày (kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định).

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Trong ngày 25/8, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Tháp đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Các trường hợp này gồm cá nhân, hộ kinh doanh có tiền thuế nợ quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Tháp như sau:

Tên người nộp thuế Trích tiền từ tài khoản được mở tại Số tiền bị cưỡng chế Hiệu lực thi hành Hộ Kinh Doanh Trần Tuấn Anh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 15.914.730 đồng Từ ngày 21/8/2026 Triệu Thị Thúy Hồng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 17.958.031 đồng Từ ngày 20/8/2026 Nguyễn Văn Thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang 22.755.819 đồng Từ ngày 20/8/2026 Hồ Thị Thanh Thảo Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang 10.463.202 đồng Từ ngày 21/8/2026 Nguyễn Thị Thanh Mai Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang 15.455.004 đồng Từ ngày 21/8/2026 Nguyễn Quang Nghiêm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang 13.884.211 đồng Từ ngày 21/8/2026 Hộ Kinh Doanh Ốc Bảo Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang 15.530.160 đồng Từ ngày 21/8/2026 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tiền Giang 15.840.394 đồng Từ ngày 21/8/2026 Nguyễn Ngọc Mẫn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 9.736.778 đồng Từ ngày 21/8/2026 Hộ Kinh Doanh Lá Coffee Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Tiền Giang 27.060.462 đồng Từ ngày 20/8/2026 Dương Thị Kiều Diễm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang 10.236.096 đồng Từ ngày 21/8/2026 Đặng Thị Hoàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang 16.246.860 đồng Từ ngày 21/8/2026 Nguyễn Hoàng Lâm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang 17.822.954 đồng Từ ngày 20/8/2026 Nguyễn Thị Hạnh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang 42.375.996 đồng Từ ngày 20/8/2026 Phan Minh Đức Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang 30.000.595 đồng Từ ngày 20/8/2026 Đoàn Đình Liêm Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang 11.743.410 đồng Từ ngày 21/8/2026 Nguyễn Thị Diễm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang 19.853.046 đồng Từ ngày 20/8/2026 Nguyễn Thị Bích Trâm Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang 22.203.000 đồng Từ ngày 20/8/2026 Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Thực Phẩm Thuần Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 26.161.073 đồng Từ ngày 20/8/2026

Tại các Quyết định, cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền đã nêu để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại kho bạc Phòng Nghiệp vụ 2 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII.

Trong trường hợp số tiền trên tài khoản của cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các ngân hàng thông báo cho cơ quan quản lý thuế (bộ phận quản lý nợ) - Cán bộ quản lý nợ: Nguyễn Minh Tâm; email: nmtam04@gdt.gov.vn; số điện thoại: 02733971391.