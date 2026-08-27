Công an xác định tài xế Phan Văn Nhất lùi xe không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn dẫn tới va chạm khiến hai cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

Ngày 17/8/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Văn Nhất (SN 1986, trú tại thôn Trại Chuối, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 cháu nhỏ tử vong - Ảnh: CA Phú Thọ

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/6/2026, tại đường liên thôn thuộc xã Hợp Lý xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 36C-129… do Phan Văn Nhất điều khiển và xe máy điện hai bánh không gắn biển kiểm soát do cháu V. (SN 2016) điều khiển, chở theo cháu L. (SN 2021). Hậu quả, cháu V. và cháu L. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Quá trình điều tra xác định, khi điều khiển xe ô tô lùi xe, Phan Văn Nhất không chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm với xe máy điện. Hành vi trên vi phạm khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 16 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra chỉ từ một phút chủ quan, thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật; đặc biệt, khi lùi xe phải quan sát kỹ phía sau, hai bên và phía trước xe, có tín hiệu báo lùi và chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn.

Các bậc phụ huynh cần tăng cường giáo dục, hướng dẫn trẻ em kỹ năng tham gia giao thông an toàn; quản lý, nhắc nhở con em chấp hành quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm và đi đúng phần đường, làn đường.