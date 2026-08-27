Trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam, khối tài sản khổng lồ của bà Phạm Thu Hương đến từ đâu?

So với hồi tháng 3, bà Phạm Thu Hương đã tăng hơn 300 bậc trong bảng xếp hạng.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tính đến hết ngày 26/8, bà Phạm Thu Hương - vợ của ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch tập đoàn Vingroup) hiện là người giàu thứ 2 của Việt Nam.

Bà Hương hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Khối tài sản của nữ doanh nhân này ước tính đạt 4 tỷ USD. Bà Hương cũng đứng thứ 1.072 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.

Trước đó, trong bảng xếp hạng được đơn vị này công bố hồi tháng 3 vừa qua, bà Thu Hương là người giàu thứ 3 Việt Nam với khối tài sản đạt 3 tỷ USD ở vị trí 1.406.

Khối tài sản khổng lồ của bà Hương đến từ những mã cổ phiếu mà nữ doanh nhân này đang nắm giữ.

Tại Vingroup, bà Phạm Thu Hương đang sở hữu trực tiếp sở hữu 341,2 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Trong phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu VIC tăng 4,31%, tương đương 9.500 đỗng mỗi cổ phiếu, lên mức 230.000 đồng/cổ phiếu.

Tính theo mức giá này, chỉ riêng phiên giao dịch hôm qua, bà Hương đã tăng hơn 3.241 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu bà Hương nắm giữ tại VIC trị giá khoảng 78.481 tỷ đồng.

So với cuối tháng 2, thời điểm Forbes chốt số liệu cho danh sách thường niên, VIC dừng tại mức 172.000/cổ phiếu thì tới thời điểm này, mã VIC đã tăng thêm 33,7% thị giá.

Nguồn: Cafef

Ngoài Vingroup, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện còn là cổ đông của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã LPB).

Ngày 27/7, LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ, bà Hương nắm 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,965%. Chốt phiên 26/8 mã LPB mức 49.600 đồng. Lượng cổ phiếu ngân hàng này của bà Hương trị giá khoảng 7.356 tỷ đồng.

Với mức tài sản hiện tại, bà tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm những doanh nhân giàu nhất Việt Nam.

Nguồn: Cafef

Bên cạnh bà Hương, các thành viên khác trong gia đình này cũng đang sỏ hữu khối tài sản khổng lồ. Đầu tiên phải kể đến ông Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng hiện là người giàu nhất Việt Nam với tài sản ước tính đạt 35,6 tỷ USD, đứng thứ 61 thế giới theo bảng xếp hạng của Forbes.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup - em gái bà Hương hiện cũng sở hữu hơn 228 triệu cổ phiếu VIC. Tài sản của bà tăng thêm 0,7 tỷ USD so với hồi tháng 3, lên mức 2,8 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng người giàu nhất Việt Nam. Bà Hằng hiện đứng thứ 1.489, tăng gần 500 bậc so với bảng xếp hạng công bố hồi tháng 3 của Forbes.

Giá trị tài sản của các tỷ phú Việt Nam theo thời gian thực của Forbes (cập nhật lúc 10h40 sáng nay, 27/8)

Việt Nam hiện có 8 người góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes. Trong đó, ngoài vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương cùng bà Phạm Thúy Hằng, vị trí thứ ba thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet với khối tài sản 4 tỷ USD, ở vị trí 1.073.

Bốn vị trí còn lại thuộc về ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, với khối tài sản 2,5 tỷ USD; ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, với 2,3 tỷ USD; ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, với 1,1 tỷ USD; và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, với 1 tỷ USD.

So với danh sách được Forbes công bố hồi tháng 3, tài sản của cả bốn tỷ phú này đều giảm. Trong đó, ông Trần Đình Long là người ghi nhận mức giảm lớn nhất, khi giá trị tài sản từ 2,9 tỷ USD xuống còn 2,5 tỷ USD.