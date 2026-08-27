Bà Phạm Thu Hương trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam

Theo Forbes, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương hiện là 2 người giàu nhất, nhì Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 2 Việt Nam với khối tài sản 4 tỷ USD tính đến ngày 26/8. Con số này đưa bà Hương đứng thứ 1.072 trong danh sách tỷ phú của Forbes. Trong khi đó, ông Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản lên đến 35,7 tỷ USD, xếp thứ 61 thế giới.

Ngoài vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng – bà Phạm Thu Hương, Việt Nam còn có 6 tỷ phú USD khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet , bà Phạm Thuý Hằng (em gái bà Phạm Thu Hương) – Phó Chủ tịch Vingroup , ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hoà Phát , ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank , ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch VPBank và ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Masan .

Sau phiên 26/8, tài sản của các tỷ phú USD đều tăng khi thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch đầy khởi sắc, VN-Index tăng gần 30 điểm với sắc xanh áp đảo. Riêng với tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup (mã VIC), tài sản đã tăng 2,2 tỷ USD chỉ sau 1 ngày, theo tính toán của Forbes. Trong khi đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương cũng thăng thêm 164 triệu USD.

Kết quả này có được nhờ cú “bốc đầu” của cổ phiếu VIC. Cổ phiếu này vừa tăng hơn 4% phiên 26/8 qua đó nối dài chuỗi tăng giá lên 5 phiên liên tiếp. Kể từ khi FTSE Russell công bố danh sách cổ phiếu trong danh mục FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) vào cuối tuần trước, VIC đã tăng hơn 12% thị giá qua đó tiến sát đỉnh lịch sử.

Theo thông báo của FTSE Russell, VIC nằm trong số 27 cổ phiếu lọt vào chỉ số FTSE Global All Cap và được xếp vào nhóm Large Cap cùng VHM và VCB. Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, VIC là cổ phiếu Việt Nam hút dòng vốn thụ động lớn nhất sau nâng hạng, có thể lên đến hơn 500 triệu USD.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 222.300 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn theo đó đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 58% mục tiêu lợi nhuận.

Trong một diễn biến khác, Vingroup mới đây đã thay đổi nhận diện Logo nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. So với phiên bản trước, tổng thể thiết kế gần như không thay đổi khi doanh nghiệp tiếp tục giữ biểu tượng cánh chim màu vàng, nền tròn đỏ cùng dòng chữ “VINGROUP” quen thuộc. Khác biệt lớn nhất nằm ở vị trí của 5 ngôi sao màu vàng. Thay vì nằm phía dưới cánh chim như trước, các ngôi sao được đưa lên phía trên, tạo thành một bố cục mới.

Theo giải thích từ Vingroup, việc sắp xếp lại chi tiết này nhằm thể hiện mục tiêu duy trì chuẩn mực chất lượng 5 sao, đồng thời truyền tải tinh thần không ngừng hướng tới những đỉnh cao mới. Đáng chú ý, ngôi sao lớn nhất được đặt ở vị trí cao nhất trong cụm 5 ngôi sao. Chi tiết này được doanh nghiệp lý giải là biểu tượng cho những mục tiêu cao nhất, đóng vai trò định hướng trong hành trình mở rộng sang các thị trường và phân khúc mới.

Vingroup cho biết bộ nhận diện mới đánh dấu một cột mốc trong quá trình phát triển, gắn với tham vọng mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế. Sự thay đổi logo vì vậy không đơn thuần là điều chỉnh về mặt hình ảnh, mà còn thể hiện khát vọng bứt phá, chinh phục những cột mốc mới và gia tăng vị thế trên thị trường toàn cầu.