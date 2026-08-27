Chú rể U75 kết hôn với cô dâu kém 26 tuổi: Con cháu lo đám cưới cho ông, làm 23 mâm đãi khách

Các con, cháu cảm thấy rất yên tâm khi ông đã tìm được người có thể bầu bạn, mang lại nhiềm vui tuổi già.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại ngày khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi chú rể 73 tuổi và cô dâu 49 tuổi ở Tây Ninh. Trong đoạn clip, chú rể vừa đi đón dâu về, cả 2 nắm tay nhau bước vào nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Rất nhiều người đã gửi lời chúc phúc tới ông bà.

Được biết, đoạn clip được ghi lại trong ngày vui của ông Tư Ngộ, được tổ chức hôm 23/8 vừa qua. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, Mỹ Nhung (23 tuổi, cháu nội của ông Tư Ngộ) cho biết bà nội của cô đã qua đời từ cách đây gần 5 năm.

Khoảnh khắc ông Tư Ngộ đi đón dâu về. (Ảnh: Mỹ Nhung)

Sau khi vợ mất, ông Tư Ngộ sống một mình. Các con cháu đều đã trưởng thành, có nhà riêng và công việc ổn định. Qua một người bạn giới thiệu, ông quen người vợ hiện tại. Bà cũng sống cách nhà ông không xa. Sau một thời gian tìm hiểu, cả 2 cảm nhận được sự hòa hợp về cách nói chuyện, quan điểm sống nên quyết định tiến tới hôn nhân.

Quyết định của ông Tư Ngộ nhận được sự ủng hộ, tôn trọng của các con, cháu. Cả 3 người con trai của ông hiểu rằng, con cháu dù yêu thương đến đâu cũng không thể lúc nào cũng ở bên cha. Mọi người cảm thấy rất yên tâm khi sau nhiều năm sống một mình, ông đã tìm được người có thể bầu bạn, mang lại nhiềm vui tuổi già.

Các con, cháu rất vui mừng khi ông tìm được người bầu bạn. (Ảnh: Mỹ Nhung)

Ngày vui của ông, gia đình tổ chức bữa tiệc nhỏ, làm 23 mâm cỗ, đông đủ con cháu, anh em trong dòng họ đến chung vui. Các con cháu chia nhau mỗi người phụ trách một việc để buổi tiệc được diễn ra trọn vẹn. Gia đình cũng chỉ nhận lời chúc phúc của mọi người chứ không nhận phong bì của bất kỳ ai.

Có lẽ, tình yêu chẳng bao giờ có giới hạn bởi tuổi tác. Dù ở tuổi đôi mươi hay đã bước qua tuổi xế chiều, ai cũng cần một người để sẻ chia, bầu bạn và cùng nhau tận hưởng những ngày tháng bình yên. Bởi sau cùng, hạnh phúc không nằm ở việc ta bao nhiêu tuổi, mà là ở việc bên cạnh mình vẫn có một người khiến cuộc sống trở nên ấm áp hơn.