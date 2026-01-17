Cô dâu chú rể tìm lại những đứa trẻ xa lạ trong bức ảnh cưới tại Nha Trang và cuộc hội ngộ không tưởng sau 12 năm

Mới đây, anh Trần Đăng Nghĩa (1983) đã đăng tải bài viết chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt trong album ảnh cưới của vợ chồng mình. Bức ảnh ghi lại hình ảnh cô dâu chú rể đứng trên cầu Trần Phú, xung quanh là một nhóm trẻ vô tư vào chụp cùng. Theo anh Nghĩa, chính sự xuất hiện ngẫu nhiên của các em nhỏ năm ấy đã tạo nên một khung hình vui vẻ, trọn vẹn và trở thành kỷ niệm mà vợ chồng anh luôn trân trọng suốt hơn một thập kỷ chung sống.

Bài đăng của anh Nghĩa thu hút sự chú ý của nhiều người

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới, anh Nghĩa cùng vợ và hai con trai quay trở lại Nha Trang, mong muốn được tái hiện lại bức ảnh năm xưa và tìm lại những em bé vô tình xuất hiện trong khung hình đặc biệt ấy.

Bài đăng trong một hội nhóm tại Nha Trang đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt, một số “nhân vật nhí” trong bức ảnh đã liên hệ và cùng gia đình anh Nghĩa có một buổi gặp mặt đặc biệt.

Ký ức ở lại suốt 12 năm

Chia sẻ với chúng tôi về bức ảnh cưới đặc biệt chụp tại cầu Trần Phú 12 năm trước, anh Trần Đăng Nghĩa cho biết đó hoàn toàn là một khoảnh khắc rất tình cờ trong chuyến chụp ảnh cưới của hai vợ chồng tại Nha Trang.

“Hôm đó nhà anh đi chụp loanh quanh Nha Trang từ sáng, đến chiều thì dừng lại ở cầu Trần Phú vì chỗ đó rất đẹp. Bạn nhiếp ảnh bảo cứ đứng ở đây chụp một kiểu, phía sau có cầu, có mặt nước phản chiếu lên nhìn rất nên thơ. Đúng lúc đó thì mấy bé đang chơi gần đó chạy ra. Vợ chồng anh vốn rất thích trẻ con nên rủ các bé vào chụp cùng cho vui, các bé cũng chạy ra ngay”, anh Nghĩa nhớ lại.

Bức ảnh cưới đáng nhớ của vợ chồng anh Nghĩa tại Nha Trang 12 năm trước

Sau buổi chụp, khi rửa ảnh ra xem, vợ chồng anh đặc biệt ấn tượng với bức hình có sự xuất hiện của các em nhỏ. “Bọn anh thấy bức ảnh rất đáng yêu nên quyết định rửa riêng ra làm kỷ niệm, dùng làm thiệp cưới và cả backdrop (phông trang trí) ở sảnh đón khách. Câu chuyện đã 12 năm rồi nhưng đến giờ bọn anh vẫn còn nhớ rất rõ”, anh nói.

Tuy vậy, anh Nghĩa cũng thừa nhận, suốt nhiều năm qua, vợ chồng anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại những đứa trẻ năm đó. “Ngày xưa đi chụp ảnh cưới phong cảnh cả ngày rất mệt, nên lúc đó chỉ muốn chụp nhanh để còn đi chơi. Mọi thứ khi đó diễn ra rất thoáng qua, rất tình cờ” anh chia sẻ.

Ý tưởng tìm lại các em nhỏ chỉ thực sự nhen nhóm khi gia đình anh chuẩn bị quay lại Nha Trang nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới. “Trước chuyến đi, anh đưa vợ xem lại bức ảnh rồi hỏi vui là có biết đây là ai không. Vợ anh bảo không biết. Anh mới nói, đây là người chụp hình cùng mình ở cầu Trần Phú, giờ đã lớn như thế này rồi” anh kể.

Từ đó, anh Nghĩa bắt đầu nhìn lại quãng đường 12 năm hôn nhân của mình với nhiều cảm xúc đan xen. “Người ta hay nói mốc 10 năm là mốc rất quan trọng, sau mốc đó mọi thứ mới dần yên ổn. Trong 12 năm qua, bọn anh cũng trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống, có người còn người mất, rồi khó khăn về kinh tế, công việc, chuyện nuôi dạy con cái. Đó là cả một chặng đường với rất nhiều thăng trầm” anh chia sẻ.

Cuộc hội ngộ kỳ lạ và lời hẹn 10 năm

Khi gặp lại các bạn trong bức ảnh năm xưa, điều khiến anh hạnh phúc nhất là biết đa phần các em đều có cuộc sống ổn định, tích cực và nhiều năng lượng. “Anh hỏi thăm từng bạn xem 12 năm qua thế nào, và điều anh thích nhất là thấy các em đều hạnh phúc”, anh nói.

Theo anh Nghĩa, bản thân là người thích kết nối, có nhiều mối quan hệ bạn bè và công việc cũng liên quan nhiều đến đối tác. “Khi nhìn lại bức ảnh, anh tự hỏi không biết bọn trẻ con ngày đó giờ ra sao, đang ở đâu, làm gì, có còn nhớ khoảnh khắc đó không?”, anh chia sẻ về lý do bắt đầu hành trình tìm kiếm.

Ban đầu, anh đăng câu chuyện lên TikTok vì trước đó từng có một số video vào trending. Tuy nhiên, bài đăng đầu tiên gần như không nhận được sự quan tâm. “Anh cũng định bỏ cuộc rồi, nhưng sau đó nghĩ hay cứ thử đăng lên mấy hội nhóm ở Nha Trang. Anh chọn một nhóm mà mọi người có vẻ nghiêm túc rồi đăng lên, dù cũng không hy vọng gì nhiều vì đã 12 năm trôi qua”, anh kể.

Đến gần tối, bài viết được duyệt và chỉ sau vài phút, lượng tương tác tăng lên rất nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của anh. “Lúc đó anh vẫn giấu vợ vì vợ anh là người khá kín đáo, không thích ồn ào. Đến nửa đêm thì bạn Ngọc Phương là người đầu tiên liên hệ. Sau đó có rất nhiều fanpage đăng lại, mọi người cũng hỗ trợ anh kết nối rất nhiều”, anh nói.

Ngày gia đình anh ra cầu Trần Phú để gặp lại các bạn trong ảnh, rất nhiều người dân biết câu chuyện cũng tới xem và chụp ảnh cùng. “Có cả một bạn trong ảnh ngày xưa giờ đã có chồng con cũng đến. Hôm đó không chỉ vợ chồng anh mà các con anh cũng rất hào hứng, cứ tò mò hỏi ‘chị này là ai trong ảnh’, rồi ngồi đoán từng người. Vợ anh lúc đọc bình luận trên máy bay còn khóc” anh kể.

Mọi người đã cùng nhau có một cuộc gặp gỡ đặc biệt

“Khi gặp nhau, không chỉ gia đình anh mà mọi người đều rất xúc động. Không ai nghĩ một khoảnh khắc thoáng qua ngày xưa lại được gia đình anh trân trọng và đi tìm như vậy, nên mọi người rất trân quý” anh chia sẻ.

Sau buổi gặp, mọi người trao đổi số điện thoại, giữ liên lạc và còn hẹn 10 năm sau sẽ quay lại chụp thêm một bộ ảnh tương tự. “Anh cảm giác một việc rất tình cờ, rất thoáng qua, lại có thể gắn kết và mở ra những mối quan hệ lâu dài” anh nói.

Với anh Nghĩa, cuộc hội ngộ này còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục con cái. “Vợ chồng anh luôn dạy con nên chủ động trong các mối quan hệ, biết giúp đỡ và thể hiện tình yêu thương với mọi người. Cuộc gặp gỡ lần này vừa là bất ngờ, vừa là cách để anh dạy con cách luôn sẵn sàng kết nối và tin rằng mình sẽ được mọi người yêu thương. Có lẽ với con anh, đây là những bài học nằm ngoài sách vở, ngoài những clip thường xem trên mạng” anh chia sẻ.

Anh cũng nói thêm, dù là người sống khá kín đáo, nhưng sau khi biết chồng đăng bài, liên hệ và gặp lại những người trong ảnh, vợ anh đã trải qua những giây phút vô cùng xúc động. “Đó là một trải nghiệm không phải ai cũng có và thực sự rất đáng nhớ với gia đình anh” anh Nghĩa nói.

Sự trở lại của tuổi thơ sau 12 năm

Không chỉ là hành trình nhìn lại chặng đường hôn nhân của chính mình, bài đăng của anh Nghĩa còn vô tình mở ra những ký ức đã ngủ quên suốt hơn một thập kỷ với những “nhân vật nhí” từng xuất hiện trong khung hình năm ấy.

Sau 12 năm, từ những đứa trẻ hồn nhiên chạy vào bức ảnh cưới, các em nay đã trưởng thành, mỗi người một cuộc sống, nhưng vẫn kịp nhận ra mình trong khoảnh khắc rất tình cờ của gia đình anh Nghĩa.

Trong số đó có Nguyễn Lê Ngọc Phương, 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về cơ duyên nhìn thấy bài đăng, Ngọc Phương cho biết dịp đó cô về quê Nha Trang chơi Tết Dương lịch. Ban đầu dự định quay lại TP Hồ Chí Minh sớm để tiếp tục công việc, tuy nhiên vì gặp vấn đề sức khỏe và phải tiểu phẫu răng nên Phương nán lại quê nhà thêm khoảng hai tuần để theo dõi. Chính trong khoảng thời gian này, cô tình cờ bắt gặp bài viết tìm kiếm của anh Nghĩa trên mạng xã hội.

“Hôm đó đúng vào kỷ niệm 12 năm ngày cưới của vợ chồng anh Nghĩa. Thật sự nếu không có bài đăng tìm kiếm trên các fanpage thì trong trí nhớ của em cũng không nghĩ bức ảnh tuổi thơ này vẫn còn tồn tại.

Em rất bất ngờ khi biết rằng sự hồn nhiên, vô tư của những đứa trẻ năm ấy, chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, lại trở thành khoảnh khắc được anh chị trân trọng nhất suốt nhiều năm.” Ngọc Phương chia sẻ.

Phương (đánh dấu khung xanh trong ảnh) rất bất ngờ trước cuộc hội ngộ này

Cô nhớ lại, thời điểm đó mình khoảng 10 tuổi, cùng nhóm bạn học chung trường và sống cùng một xóm. Sau giờ tan học, cả nhóm thường rủ nhau ra công viên gần cầu Trần Phú để chơi. Ngày hôm ấy, thấy anh chị đang chụp ảnh cưới nên trẻ con tò mò chạy lại xem cho vui.

“Anh chị rất dễ thương và thân thiện, còn rủ tụi em chụp chung để không khí thêm rộn ràng. Con nít ham vui, thấy cô dâu chú rể là ùa vào chụp hình, nhờ vậy mới có được bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ đó,” Phương kể.

Ban đầu, Ngọc Phương chỉ nghĩ anh Nghĩa đăng bài tìm kiếm cho vui, khả năng hội ngộ sau từng ấy năm là rất thấp. Thế nhưng khi nhận được tin nhắn hẹn gặp trực tiếp từ anh Nghĩa, cô không giấu được sự xúc động. “Em vừa vui vừa nghẹn ngào, ký ức tuổi thơ tự nhiên sống dậy. Hôm trước ngày gặp, em bồn chồn tới 4 giờ sáng mới ngủ được,” Phương nói.

Cô cũng thừa nhận bản thân có chút ngại ngùng khi nghĩ đến cuộc gặp, bởi ai cũng đã trưởng thành, mỗi người một cuộc sống riêng, không còn là những đứa trẻ vô tư ngày nào. Tuy nhiên, mọi cảm giác xa cách nhanh chóng tan biến ngay khi cả hai bên gặp mặt. “Mọi người ôm nhau, trò chuyện rất tự nhiên. Em còn được gặp lại những người bạn thuở nhỏ của mình, cùng nhau nhắc lại chuyện ngày xưa. Thật sự rất xúc động,” Phương chia sẻ.

Điều khiến Ngọc Phương cảm thấy đặc biệt và ý nghĩa hơn cả là khi nhận ra hai con trai của vợ chồng anh Nghĩa hiện tại lại đúng bằng độ tuổi của nhóm trẻ trong bức ảnh năm xưa. “Khoảnh khắc đó làm em cảm nhận rất rõ sự tiếp nối của thời gian, của những điều tử tế và những ký ức đẹp được truyền lại qua các thế hệ,” cô nói.

Từ một bức ảnh cưới tình cờ, câu chuyện sau 12 năm không chỉ là cuộc hội ngộ của những con người xa lạ từng chung một khoảnh khắc, mà còn là minh chứng cho việc những điều giản dị, chân thành đôi khi lại để lại dấu ấn rất lâu dài trong cuộc sống.